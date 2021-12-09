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"We know. We are ready", - українські бійці показали журналістам зі США свої Javelin і розказали про готовність дати бій армії РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Кореспондент ABC News Ян Паннелл повідомив про зростання напруженості на сході України після телефонної розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в сюжеті телеканалу ABC News розповідається про відвідини американським кореспондентом передової поблизу Авдіївки.

"Не зважаючи на те, що "верхи" домовились про продовження переговорів, напруженність на кордоні зростає, - каже Паннелл і показує унікальні кадри українських військових з протитанковими комплексами Javelin та іншим віськовим спорядження і зброєю, що були передані Україні урядом США.

"Я сиджу в окопі і чую звуки пострілів. Вони ближче, ніж сто метрів від мене. Постріли лунають щохвилини. Війна триває вже 8 років, з тих пір як Россія аннексувала Крим. Україна бореться із окупантами. Сліди сутичок - повсюду. Зараз очікується, що Путін планує піти в наступ ще далі. Близько 100 тисяч россійских солдат стягнуто до кордону", - розповідає в сюжеті Паннелл.

В репортажі йдеться й про те, що українські бійці не надто вірять, що Росія може зважити на міжнародні договори і припинити обстріли, тому готуються до можливих атак.

"Чи не боїтеся ви російських військових, що сконцентровані на кордоні?" - запитує американець українського бійця. "We know. We are ready", - відповідає той.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають право застосовувати отримані від США ПТРК Javelin для самооборони у будь-якій частині своєї країни, - Пентагон

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+45
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09.12.2021 13:46
+41
Слава Україні!
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09.12.2021 13:33
+39
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09.12.2021 14:05
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У скабеевой скажут что это американ солдиерс одетые в украинскую форму
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09.12.2021 13:33 Відповісти
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09.12.2021 14:05 Відповісти
а шо ж вы главно..ой верховногоглавноКАКБЫкомандующего вырезали (правый нижний угол)) а?
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09.12.2021 17:46 Відповісти
Ну що не кажіть, а Ваван самий крутий!
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09.12.2021 18:47 Відповісти
пф... естественно...))))
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09.12.2021 19:14 Відповісти
Невже й від яєць "в смятку" крутіше?
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10.12.2021 01:17 Відповісти
От же ж, маланці, всюди пролізуть.
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09.12.2021 20:01 Відповісти
а шо это за питух срава-внизу?
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09.12.2021 20:45 Відповісти
Ему погоняло на фронте прилепили "Шлёма", потому как, всегда появляется там в доспехах воина и шлеме.
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10.12.2021 04:15 Відповісти
йульку изнасиловали и приручили
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09.12.2021 20:43 Відповісти
Надеюсь что в ходе истерики по этому поводу ********* опять навернется и наконец-то откусит себе язык.
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09.12.2021 14:28 Відповісти
Ну или говном своим подавится
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09.12.2021 15:09 Відповісти
Для сливного бачка это вполне естественная смерть.
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09.12.2021 15:10 Відповісти
Тіпа обратная связь?
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09.12.2021 16:50 Відповісти
...себе язык и засунет его себе в жопу.
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09.12.2021 15:17 Відповісти
А у нее и там есть губы, которые надо постоянно облизывать?
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09.12.2021 15:22 Відповісти
кстати, да. Паренек игнорировал артикли, но говорил без малейшего акцента.
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09.12.2021 18:40 Відповісти
Слава Україні!
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09.12.2021 13:33 Відповісти
Гером слава !!!
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09.12.2021 13:41 Відповісти
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09.12.2021 14:30 Відповісти
є така професія - жарити бурятів
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09.12.2021 13:37 Відповісти
В грілі на гусеницях...
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09.12.2021 16:52 Відповісти
Ты скажи лаптеногое, вы там все такие? Недоразвитое
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09.12.2021 15:10 Відповісти
Видимо потому что боевой выглядит так:


А учебный вот так:

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09.12.2021 15:21 Відповісти
І стріляє учбовими ракетами. Дбл блд.


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09.12.2021 15:31 Відповісти
Тупое, ты не поняло, учебные с синими полосами, или ты дальтоник?
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09.12.2021 15:45 Відповісти
Сегодня по раша ТВ пердаки гореть будут.)
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09.12.2021 13:39 Відповісти
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09.12.2021 13:46 Відповісти
Хороший москаль - мертвий москаль .
Зламаємо хребет російсько - фашистській гадині .
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09.12.2021 13:51 Відповісти
Ти будеш в авангарді на передовій?
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09.12.2021 14:02 Відповісти
100%
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09.12.2021 14:04 Відповісти
А ты?.
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09.12.2021 15:11 Відповісти
Та это обычный рашотроллик. Хреновее и хреновее становятся. Палятся с первого раза.
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09.12.2021 16:16 Відповісти
Росия - не страна а сорт говна.
Кацап не национальность а диагноз.
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09.12.2021 15:19 Відповісти
Нарешті видалась можливість нашим хлопцям побігати з джавеліном. Нажаль, байрактари турецькі, а не американські, тому треба чекати на турецьких репортерів щоб використати БПЛА, у оптимістичному варіанті, у дії.
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09.12.2021 13:52 Відповісти
подсчитайте количество единиц вражеской техники и количество единиц Барактаров и любых других боевых дронов.
Прослезитесь.
Боевых дронов, ракет должно быть в РАЗЫ больше, чем вероятной вражеской боевой техники.
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09.12.2021 18:43 Відповісти
это да, но при первых точных попаданиях "из ниоткуда", этому их на учениях не учили, понос у цапских воинов будет знатный. Работать надо по Суворову, не числом, а уменьем, технологиями. У войны есть очень сильная морально-волевая составляющая
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09.12.2021 22:32 Відповісти
Не сси кацачег, височить усіх рабів *********** підсмажити. Чи ти гадаєш вам усе показують? А ще арта є знатна в Україні. Усе буде Ок.
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10.12.2021 10:29 Відповісти
главное что б зеленский не запретил стрелять этими джавелинами
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09.12.2021 13:54 Відповісти
Насрать! Кто его спрашивать будет. Он все равно не понимает где что происходит
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09.12.2021 15:12 Відповісти
Турецкие офицеры обучили давно наших офицеров управлять Байратарами а американские Джавелинами...,сложного ничего нет Ильхам Алиев в Карабахе столько рюсскава металлолома насобирал...что хватит на все Урамашзаводы РАБссии...
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09.12.2021 13:55 Відповісти
даже если у нас 100 Байрактаров - это ПЫЛЬ. по сравнению с количество техники у РФ..
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09.12.2021 18:44 Відповісти
Украине нужны ПРО и ПВО ибо РФ будет крыть ракетами и самолетами.
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09.12.2021 13:58 Відповісти
хоть один резвый человек среди всего этого шапкозакидательства.
Не одни мы видели этот ролик.
Стало быть, россияне тоже готовят нам сюрпризы. Только не палят их по ТВ..
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09.12.2021 18:45 Відповісти
Видели эти сюрпризы!
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10.12.2021 04:27 Відповісти
Подача така ж сама як у раши тудей
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09.12.2021 13:59 Відповісти
Это не секрет, что есть своя и вражеская пропаганда. Шпионы и разведчики...
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09.12.2021 14:23 Відповісти
Хорошо что мы не пушечное мясо
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09.12.2021 14:48 Відповісти
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09.12.2021 14:03 Відповісти
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09.12.2021 15:55 Відповісти
клоуну не показывайте только, титановый памперс может не выдержать перегрузку.
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09.12.2021 14:03 Відповісти
Самолеты РАБссии не попадут сюда,поскольку Небо со странами НАТО открыто,а это значит стратегические бомбардировщики В-1в Lancer и В-1s контролируют небо Украины уже полгода...потому и СкреПОНОС Ольги ********** зашкаливает до Небес... Крысы Путлерские...вон нафиг из Крыма и Донбасса...еще есть время удраать от позора...
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09.12.2021 14:03 Відповісти
Контролируют небо истребители бомберы бомбят
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09.12.2021 14:23 Відповісти
Валенок..зайди в инет и просмлотри данные о бомберах В-1b "Lancer."..и что он умеет вытворять....и на что способен..
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09.12.2021 14:28 Відповісти
Ботинок он сбивает самолёты свободнопадающими бомбами
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09.12.2021 15:21 Відповісти
бомбардировщики не способны сбить истребитель. Они вообще не для этого.
И кто к нам пошлет закрывать чужое небо своими дорогими самолетами? как потом объяснить своим налогоплательщикам - почему послали самолеты в страну, которая погрязла в коррупции и воровстве до такой степени, что распродала свои самолеты, а с ПВО позволяет снимать клистроны?
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09.12.2021 18:47 Відповісти
Американцы заняли Авдеевку!!! На заднем плане у пендосовского репортёра ни одного ребёнка - они их всех расстреляли!!!
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09.12.2021 14:17 Відповісти
Да нет, ну что вы сударь, скушали мы их
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09.12.2021 15:13 Відповісти
и теперь наступают на Нью-Йорк! через Скотоватую)
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09.12.2021 19:32 Відповісти
Глава Пентагона Ллойд Остин недавно был с визитом в Киеве...,привозил новые "печеньки" для РАБссии...,ну типа побывал на экскурсии... просто так Пентагон не катается по Миру....
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09.12.2021 14:18 Відповісти
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09.12.2021 14:31 Відповісти
Украина заняла 25-е место в ежегодном глобальном "Рейтинге военной мощи-2021" (англ. "Global Firepower ranking-2021"), опубликованном на одноименном американском аналитическом ресурсе, сопоставляющем размеры, оснащённость и подготовленность вооружённых сил разных государств, а также финансовую способность стран к поддержанию этих армий.

https://weaponwordl.blogspot.com/2021/12/blog-post.html
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09.12.2021 14:38 Відповісти
Фігня цей рейтинг.
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09.12.2021 16:18 Відповісти
Они называют их повстанцами (rebels), сепаратистами... Разве это правильно?
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09.12.2021 14:44 Відповісти
мы их сепарами называем хотя это тоже не так, просто прилипло.
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09.12.2021 15:18 Відповісти
Важко навіть уявити,який шабаш почнеться сьогодні у ****-бєєвой на параша-тв...
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09.12.2021 15:24 Відповісти
ооо дааа 60 минут испражнений в уши дебилам)) проклятое НАТО на пороге ********** ударят со всех флангов, ракеты будут лететь из Польши и Аляски
я когда то у одного дурачка спросил - чего ссытесь от НАТО в Украине? ответ меня поразил))) из Европы и Америки ракеты до нас не долетят, потому шо топлива не хватит, а если американцы шмальнут их Харькова разочек, то маскве киздец и сразу
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09.12.2021 16:03 Відповісти
Скажіть, чи усі наші підрозділи забезпечені Джавелінами? Просто в кадрі на чотирьох хлопців аж два Джавеліни. Чи це для гарної "картинки"?
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09.12.2021 15:50 Відповісти
кожному по два джавеліна)
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09.12.2021 16:01 Відповісти
и по три кацапа раба
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09.12.2021 16:05 Відповісти
Доки в Україні є такі люди я вірю: ніякому *****, чи будь-якій іншій нечисті нас ніколи не здолати! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.12.2021 16:10 Відповісти
Добре було б щоб Ян Паллет був офіцером американської бронекавалерійської дивізії і приїхав туди на реконгносцировку.
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09.12.2021 18:54 Відповісти
 
 