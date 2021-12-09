"We know. We are ready", - українські бійці показали журналістам зі США свої Javelin і розказали про готовність дати бій армії РФ. ВIДЕО
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Кореспондент ABC News Ян Паннелл повідомив про зростання напруженості на сході України після телефонної розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в сюжеті телеканалу ABC News розповідається про відвідини американським кореспондентом передової поблизу Авдіївки.
"Не зважаючи на те, що "верхи" домовились про продовження переговорів, напруженність на кордоні зростає, - каже Паннелл і показує унікальні кадри українських військових з протитанковими комплексами Javelin та іншим віськовим спорядження і зброєю, що були передані Україні урядом США.
"Я сиджу в окопі і чую звуки пострілів. Вони ближче, ніж сто метрів від мене. Постріли лунають щохвилини. Війна триває вже 8 років, з тих пір як Россія аннексувала Крим. Україна бореться із окупантами. Сліди сутичок - повсюду. Зараз очікується, що Путін планує піти в наступ ще далі. Близько 100 тисяч россійских солдат стягнуто до кордону", - розповідає в сюжеті Паннелл.
В репортажі йдеться й про те, що українські бійці не надто вірять, що Росія може зважити на міжнародні договори і припинити обстріли, тому готуються до можливих атак.
"Чи не боїтеся ви російських військових, що сконцентровані на кордоні?" - запитує американець українського бійця. "We know. We are ready", - відповідає той.
Будь ласка, зачекайте...
А учебный вот так:
Зламаємо хребет російсько - фашистській гадині .
Кацап не национальность а диагноз.
Прослезитесь.
Боевых дронов, ракет должно быть в РАЗЫ больше, чем вероятной вражеской боевой техники.
Не одни мы видели этот ролик.
Стало быть, россияне тоже готовят нам сюрпризы. Только не палят их по ТВ..
И кто к нам пошлет закрывать чужое небо своими дорогими самолетами? как потом объяснить своим налогоплательщикам - почему послали самолеты в страну, которая погрязла в коррупции и воровстве до такой степени, что распродала свои самолеты, а с ПВО позволяет снимать клистроны?
https://weaponwordl.blogspot.com/2021/12/blog-post.html
я когда то у одного дурачка спросил - чего ссытесь от НАТО в Украине? ответ меня поразил))) из Европы и Америки ракеты до нас не долетят, потому шо топлива не хватит, а если американцы шмальнут их Харькова разочек, то маскве киздец и сразу