Виконавча директорка ЦПК Каленюк виступила на форумі Байдена: Нам не вистачає синхронізації санкцій США та ЄС проти олігархів і корупціонерів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Виконавча директорка Центру Протидії Корупції Дар'я Каленюк виступила на форумі Байдена The Summit for Democracy.
Відео її виступу опублікував ЦПК, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, як може Євросоюз допомогти Україні в боротьбі з корупцією, Каленюк заявила: "Сьогодні були введені санкції проти двох українців, які атакують антикорупційні реформи. ЄС міг би просто наслідувати приклад США. Нам не вистачає синхронізації санкцій проти олігархів і корупціонерів при владі з усіма розвиненими демократіями".
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Яких дій від штатів вам не вистачає ?
А як вони могли "атакувати реформи" без допомоги зеленського і дерьмака? Вам прямим текстом говорять в чому причина.
Санкцій вам проти корупціонерів не хватає) Ага.
Т.к. у нас все депутаты и чиновники плотно связаны с олигархами, то бороться с ними никто не собирается. Поэтому, если вам это надо, то вы уж как-нибудь сами что-нибудь придумайте для борьбы с ними.