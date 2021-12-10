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Виконавча директорка ЦПК Каленюк виступила на форумі Байдена: Нам не вистачає синхронізації санкцій США та ЄС проти олігархів і корупціонерів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Виконавча директорка Центру Протидії Корупції Дар'я Каленюк виступила на форумі Байдена The Summit for Democracy.

Відео її виступу опублікував ЦПК, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, як може Євросоюз допомогти Україні в боротьбі з корупцією, Каленюк заявила: "Сьогодні були введені санкції проти двох українців, які атакують антикорупційні реформи. ЄС міг би просто наслідувати приклад США. Нам не вистачає синхронізації санкцій проти олігархів і корупціонерів при владі з усіма розвиненими демократіями".

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Чому ви дозволили Бені майнити на запорізькому ферросплавному заводі ?
Яких дій від штатів вам не вистачає ?
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10.12.2021 10:02 Відповісти
Это, наверное, самая лучшая новость за последнее время: ценность бениных активов поехала в ноль. Для ферросплавов нет рынка.
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10.12.2021 10:25 Відповісти
Сьогодні були введені санкції проти двох українців, які атакують антикорупційні реформи.

А як вони могли "атакувати реформи" без допомоги зеленського і дерьмака? Вам прямим текстом говорять в чому причина.
Санкцій вам проти корупціонерів не хватає) Ага.
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10.12.2021 10:09 Відповісти
Абревіатурою ЦПХ ми колись давно називали жіночий гуртожиток...Там теж боролись з корупцією...Навіть ефективніше ніж в ЦПК...
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10.12.2021 10:10 Відповісти
як переводиться ЦПХ?
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11.12.2021 17:36 Відповісти
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10.12.2021 10:11 Відповісти
Это пока цветочки. Дальше всё полетит под откос с нарастающей скоростью. Всё - синхронно с инфляцией доллара. Там за год президентства Байдена цена на бензин выросла вдвое.
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10.12.2021 10:26 Відповісти
Дитячий садочок "зелений шум"((( дитинка має задачу блокувати роботу цпк?
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10.12.2021 10:32 Відповісти
дуже слушна розумна думка і термінова нагальна потреба для країни де влада як ширма для непотрібу
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10.12.2021 11:03 Відповісти
Перевожу на человеческий:
Т.к. у нас все депутаты и чиновники плотно связаны с олигархами, то бороться с ними никто не собирается. Поэтому, если вам это надо, то вы уж как-нибудь сами что-нибудь придумайте для борьбы с ними.
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10.12.2021 11:07 Відповісти
 
 