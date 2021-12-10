Не Росія, а Московія: львівські депутати намагалися перейменувати країну-окупанта. ВIДЕО

Львівські депутати вирішили повернути Росії історичну назву Московія і внесли до порядку денного відповідне звернення до президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення ініційоване представником "Самопомочі" Романом Кізимою підтримало 59 депутатів облради. Утім, під час сесії лише 26 депутатів проголосували "за".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні відмовилися перейменувати вулицю Московську