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Не Росія, а Московія: львівські депутати намагалися перейменувати країну-окупанта. ВIДЕО
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Львівські депутати вирішили повернути Росії історичну назву Московія і внесли до порядку денного відповідне звернення до президента Володимира Зеленського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення ініційоване представником "Самопомочі" Романом Кізимою підтримало 59 депутатів облради. Утім, під час сесії лише 26 депутатів проголосували "за".
Топ коментарі
+31 Система Станиславского
показати весь коментар10.12.2021 11:36
+20 Ksenia VB
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+7 Stop Homosovetikus
показати весь коментар10.12.2021 12:27
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Повернути її історичну назву.
Скоро і вона буде такою за розміром як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська - угро-фіно-татарська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцяного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.-
Свободу народам московской империи-орды!
Ещё надо вернуть историческое название городу "Юзовка".
Нужно их мусор собирать по стране вывозить
и выгружать на главной площади Львова
А Русь (Рутенія, Русичі) це наша історична назва
рассєя-московiя -висiрок та продовження Орди.
бывший мянистр культур-мультур усея паРаши
Московія це більше правдива назва ніж Расія, бо центр цей недоімперії знаходиться в Маскві
Що там з цього поводу думають "подданые" цієї недоімперії нас менше за все повинно цікавити.