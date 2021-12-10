УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13587 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниПодії
3 694 14
Італія (995) суд (8030) Марків (178)

"Це - надзвичайна перемога, бо в моїй особі звинувачували Україну. Я не винен і Україна не винна", - Марків про виправдання судом Італії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Український нацгвардієць Віталій Марків назвав своє остаточне виправдання надзвичайною перемогою, бо італійський суд виніс ухвалу, котра виправдовує його і дії всіх українських військових, що захищають Україну від російської агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Марків заявив в інтерв'ю "4 каналу".

"Для мене нарешті поставлена крапка у цій безглуздій справі шитій білими нитками. Це відновлення справедливості не тільки для мене особисто, але й для моїх побратимів, для підрозділів Національної гвардії, Збройних сил України... Тут ми довели, що правда і справедливість дійсно існує. За будь-які гроші, ресурси малювати вигаданий контекст не вийде. Ми довели, що ми - мирна країна, що буде захищатися. Це - надзвичайна перемога, бо в моїй особі звинувачували Україну... Всі позови були зняті не тільки з мене, а й з України. Марків Віталій не винен і Україна не винна", - заявив гвардієць.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Марків остаточно виправданий італійським судом

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ты был бы красавой еще больше, если бы внатуре завалил бы тех ватных мрозей!!!
показати весь коментар
10.12.2021 13:06 Відповісти
Дядько ти дурний? Як можна вбити людину, яка не є стороною на війні, не є загрозою і випадково потрапила у район ведення бойових дій? І як показала практика, війна нікому нічого не списує. Щодо цього бравого старшого сержанта, хай подякує пану Авакову, який довів, що перед судом не військовий злочинець, а людина яка наляпала своїм язиком собі 17 років тюрми. "Язик мій ворог мій".
показати весь коментар
10.12.2021 13:35 Відповісти
Этот выпадково патрапившый на территорию боевых действий пропагандист и его переводчик из росии какого лешего там забыли вообще?
показати весь коментар
10.12.2021 13:37 Відповісти
Це не твоє собаче діло.
показати весь коментар
10.12.2021 13:37 Відповісти
Слыш ты, Гарабец, сначала с людьми научись разговаривать, а потом тявкай тут
показати весь коментар
10.12.2021 13:40 Відповісти
А ти шо люди?
показати весь коментар
10.12.2021 13:57 Відповісти
Ты, кацапская вата, после убийства каждой кремлёвской нечисти рыдаешь? В вашлугандон только мрази конченые ездят, которых надо отстреливать
показати весь коментар
10.12.2021 13:46 Відповісти
А ти когось вбив?
показати весь коментар
10.12.2021 13:59 Відповісти
Це дуже приємна новина
показати весь коментар
10.12.2021 13:37 Відповісти
В депутаты пора.
показати весь коментар
10.12.2021 13:42 Відповісти
Поздравляю Маркива, поздравляю Украину с победой над прокремлёвскими итальянскими судьями....
показати весь коментар
10.12.2021 13:49 Відповісти
Италия скорее всего не располагает данными об официальной регистрации и аккредитации в Киеве журналиста Андреа Рокелли,а это значит попал на территорию Украины нелегально...или с помощью ФСБ РАБссии...
показати весь коментар
10.12.2021 13:52 Відповісти
Я бы поблагодарил Байдена от лица Украины за Маркива.Без Байдена Италия бы так и вась-вась с кремлевским мерзавцем.
показати весь коментар
10.12.2021 13:53 Відповісти
 
 