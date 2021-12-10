Україна купила у НАТО антидронові рушниці для боротьби з російськими безпілотниками, - Резніков. ВIДЕО
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Україна закупила у НАТО антидронові рушниці для боротьби із російськими безпілотними літальними апаратами.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив міністр оборони Олексій Резкніков в ефірі одного з телеканалів.
Міністр зазначив, що у НАТО є система закупівель NSPA – умовно її можна назвати "натовським варіантом Amazon".
"Ми сьогодні вже пройшли кілька тестів. Ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки, щоб придбати деякі потрібні нам речі через NSPA в НАТО", – сказав Резніков.
За його словами, протягом цього місяця Україна отримає першу партію – 10 антидронових рушниць литовського виробництва, які допоможуть боротися з російськими БПЛА.
Резніков також сказав, що має намір найближчим часом створити при Міноборони два аналогічні NSPA агентства: одне займатиметься тиловими речами та закупівлями, друге – озброєнням.
Він також анонсував зняття секретності із деяких держзакупівель в оборонній сфері, але планує консультуватися з експертами, що саме підлягає розсекреченню.
Нагадаємо, 8 грудня Литва передала Україні першу частину військової допомоги – бронежилети та балістичні пояси. У Міноборони повідомили про "епохальне рішення" Ради ЄС про надання Україні 31 млн євро на практичні потреби ЗСУ.
Пентагон анонсував, що цього тижня США відправлять Україні останню партію з раніше схваленого президентом Джо Байденом пакету допомоги у сфері безпеки. Постачання включає стрілецьку зброю та боєприпаси.
Будь ласка, зачекайте...
Ракеты РСЗО тоже баллистические и снаряды гаубиц баллистические
"Зеніти" вони роблять аж гуде, а паршиву "Фау-2" з ******** системою наведення не можуть
Волонтери передали на фронт протидронову рушницю.
А купить их у Литвы ...напрямую...что религия не позволила???
вирізали бронетехнику по якомусь дурноватому договорі з НАТО.Ми обезбро-
ювалися! При такий теріторії і такої кількості населення це був злочин! Раз на місяць
приїздила натівська комісія та перевіряла кількість знищеної технікі. Бельгійський
офіцер назвав нас конченими дурнями і казав що цим кацапія скористається.
Що і сталося. Зараз сидимо з голою сракою на мокрому порохові і жаліємось
вьму світові. Ганьба!
Армію,рідну Армію скорочували де тільки могли на
радість кацапам! Бачите вже і белоруси стають
нашими ворогами.Ш що це за така геополітична
необхідність, не розумію?
Продавать запрещалось то что имелось, а не то что будет разработано и пойдет на продажу в Африку, например.
Поэтому армия могла быть сокращена и разоружена, но разработки и производство можно было производить в 3 смены. Тогда сейчас можно было бы глубоко искренни извиниться перед товарищами африканцами за прекращение поставок и быстро грузануть всё наработанное в свои войска.
Как-то так, в общем.
Ну а по обычным вооружениям, тут конечно вопрос - для чего?
1. Искренняя убежденность тогдашнего правительства, что Украина ни с кем воевать не собирается и на нее идти войной тоже ни кто не станет, поэтому бессмысленно содержать огромную армию и хранить ненужные вооружения в надлежащем состоянии - это дорого.
2. Сразу же начатая после распада СССР работа РФ по ползучему восстановлению империи.
В комісію НАТО входили всі ії представникі. На іх руках була купа фото та відео
апаратури якою вони все ретельно фіксували. Розрізалось не підпреємство,воно
ще працює, а абсолютно нове озброєння з консервації. Якось в пресу попала інфо-
мація що Україна знищіла аж поза 2200 танків! Вже не говоримо про інши види.
Ну а що попродали за кордон та наварили на тому бабла неміряно то ви знаєте самі.
Нам би ця техніка зараз ой як б знадобилася! А взамін отримали буси та дзеркальця!
"ми люди прості і від нас нічого не залежить,бо винні начальникі " тут не
пройде. Бардак українці влаштовують всюди де їм вигідно.Дивіться на стан
подвірья та під'їздів.Далеко не треба ходити. Військову техніку Україна
нищіла згідно договорів ,а не так собі. Під ретельним контролем натовських
спеців. Ваши "шпигуньськи" фантазії тут не проходять. Хто допустив і хто
дозволив фіксувати знищення техніки то вже не моє і не Ваше діло. Щось
я не чув гучних протестів простих людей коли розганяли армію, бо всі тупо
і втому числі прості люди занімалися банальним крадівництвом. Пам'ятаєте
знамениту фразу :"Що самі страшні злочини скоюють з мовчазної згоди
більшості". І ще додам слова одного ********* історіка : "-українська без-
ладність,байдужисть,лінощі,а головне- бажання,та вміння догодити будь-
який владі", а від себе -приводять до таких прикрих результатів.
А удав корупції ще довго не відпустить шиї простих українців!
Більшовизмом тхне. Тьху, гидота.
А пропонувати підірвати "брудну бомбу" біля своїх кордонів, за 250км до Харкова, може тільки останній бовдур.
Я не хочу щоби хтось підривав АЕС будь де на планеті.
А ви можете мріяти як ***** - "ми попадемо в рай, а вони просто здохнуть".
А можете мріяти як Арахамія - "...Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах"...
Можете фантазувати на тему - що я мав на увазі а чого не мав, що я розумію, а що ні. Можете зовсім підгоріти та набрати весь текст капсом. Мени ваша порожня балаканина заради балаканини сьогодні не цікава. Найпотужніша зброя України - це український солдат.
"а вы тут за них распереживались"
Ви хоч розумієте, що переносити свої емоції на мене, звалюючи на купу маревні звинувачення? "Распереживались" тут саме ви, бо я ,бачиш, не мрію разом із вами обрушити всю міць уявної вами зброї на загарбника. Ви взагалі розрізняєте реальність від своєї уяви? Я написав що не витрачаю час на таку маячню, але ви чомусь вперто намагаєтесь затягнуті мене у свій уявний світ. Я заважаю вам мріяти, але ви продовжуєте жерти той кактус, та накидати нові вхідні дані.
Деякі "мрійники" три роки тому мріяли як прийде "хороший хлопець", та по дитячому наділяли його уявними якостями. А воно прийшло, та крім всього іншого, блокує розвиток ракетної програми Україні, та саботує роботу промисловості здатної виготовляти тверде ракетне паливо...
Тож деяким залишається замість того щоби "нам своє робить", мріяти про то що "якби нам мати то, то ми би їм показали...", та витрачати енергію на те щоби марно доказувати комусь розумність та важливість своїх уявних конструкцій.
Ви ще до того всього віртуального та альтернативно-реального, знаєте що мала на увазі людина зі свіжозареєстрованим ніком
Дорослим нічого шукати не треба. Є правила ведення війни, їх порушення - це військовий злочин.
Ваш рівень був видний з самого початку - "С какого перепугу? В чем отличие от ядерного оружия???".
"Бить врага на своей территории это заранее проигрышная позиция, так как будет уничтожаться СВОЯ инфраструктура..." - На цю маячню я відповів раніше: - "А ви можете мріяти як *****".
Тому й пишу: ваше постійне навалювання всіх ваших поверхневих знань та мрій, це є - пустопорожня балаканина. Ніби дитина що тільки-но навчилася розмовляти і вже не зупиниш.
2, скільки вони коштують від виробника?
3, за скільки їх купили?
Почему напрямую не выменять на колючую проволоку ?
Нагадаю, що станом на минулий рік, кожен третій винахід в світі
зробений українцем або вихідцем з України.
То чому в Україні нічого свого не запускають???