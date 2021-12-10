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Проєкт "Без цензури": США завдають удару. Що означають санкції проти Портнова і Тупицького?. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Просто перед розмовою президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського США наклали санкції на дуже поганих хлопців. То, можливо, це тонкий натяк президенту Зеленському?
Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури підбиває підсумки тижня. США запровадили санкції проти Андрія Портнова і Олександра Тупицького, Джо Байден поговорив спочатку із Володимиром Путіним, а потім – із Зеленським.
Що означають санкції США проти Портнова і Тупицького якраз перед розмовою президентів України та США? Які висновки можна зробити із розмови Байдена і Зеленського? Чи будуть санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, проти якого ведеться слідство у США? Та чому Байден подзвонив Зеленському в останню чергу?
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В последние 15 лет жизни Степан Бандера ("Весляр") опубликовал большое количество теоретических работ, в которых анализировалась политическая ситуация в мире, в СССР, в Украине, были определены пути дальнейшей борьбы. Эти статьи не утратили своего значения и в наше время. Как предостережение нынешним строителям "независимой" Украины в тесных объятиях северного соседа звучат слова С. Бандеры из статьи "Слово к украинским националистам-революционерам за границей" ("Визвольний шлях".- Лондон.- 1948.- NoNo 10, 11, 12): "Главной целью и главнейшим принципом всей украинской политики является и должно быть восстановление Украинского Самостоятельного Соборного Государства путем ликвидации большевистской оккупации и расчленения российской империи на самостоятельные национальные государства. Только тогда может иметь место объединение этих самостоятельных национальных государств в блоки или союзы по принципу геополитических, хозяйственных, оборонных и культурных интересов на представленных выше основаниях. Концепции эволюционной перестройки или превращения СССР в союз свободных государств, но так же объединенных, в том же составе, с преимущественным или центральным положением России - такие концепции противоречат идее освобождения Украины, их надо до конца устранить из украинской политики.
Самостоятельного государства украинский народ сумеет добиться только путем борьбы и труда. Благоприятное развитие международной ситуации может значительно помочь расширению и успеху нашей освободительной борьбы, но оно может сыграть только вспомогательную, хотя и очень полезную роль. Без активной борьбы украинского народа наиболее благоприятные ситуации не дадут нам никогда государственной независимости, а только замену одного порабощения другим. Россия со своим глубоко укоренившимся, а в современную эпоху наиболее раскаленным захватническим империализмом, в каждой ситуации, в каждом состоянии, всеми силами, со всей ожесточенностью будет бросаться на Украину, чтобы удержать ее в составе своей империи или заново поработить. Как освобождение, так и защита самостоятельности Украины может в основе своей опираться только на собственные украинские силы, на собственную борьбу и постоянную готовность к самозащите.... Зы... Если хотите достеменно познакомиться с Бандерой - любой мой абзац тыць в поисковик...
Але ці псєвдо-націоналісти паплюжать пам'ять людини, яка, дійсно хотіла, щоб Україна була вільною, а не під якимось черговим *уйлом фсбешним совєцькім.
Але мені б хотілося, щоб це були справжні націоналісти, які мешкають тут, в Україні, а не десь там... А тут якісь ряжені від ФСБ!