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Проєкт "Без цензури": США завдають удару. Що означають санкції проти Портнова і Тупицького?. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Просто перед розмовою президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського США наклали санкції на дуже поганих хлопців. То, можливо, це тонкий натяк президенту Зеленському?

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури підбиває підсумки тижня. США запровадили санкції проти Андрія Портнова і Олександра Тупицького, Джо Байден поговорив спочатку із Володимиром Путіним, а потім – із Зеленським.

Що означають санкції США проти Портнова і Тупицького якраз перед розмовою президентів України та США? Які висновки можна зробити із розмови Байдена і Зеленського? Чи будуть санкції проти олігарха Ігоря Коломойського, проти якого ведеться слідство у США? Та чому Байден подзвонив Зеленському в останню чергу?

Також дивіться: "Без цензури" наживо: Байден-Путін: війну відклали? Коломойський притиснув ЗЕ. Хто next у Кремлі? ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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та мы не смотрим соловбья...а ты откуда знаешь?
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10.12.2021 17:57 Відповісти
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10.12.2021 18:03 Відповісти
сша з ними не в заговорі, а держать їх за іічкі
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10.12.2021 17:19 Відповісти
Кто бы шо ни говорил но словыа С.Бандеры - актуальны и сегодня:

В последние 15 лет жизни Степан Бандера ("Весляр") опубликовал большое количество теоретических работ, в которых анализировалась политическая ситуация в мире, в СССР, в Украине, были определены пути дальнейшей борьбы. Эти статьи не утратили своего значения и в наше время. Как предостережение нынешним строителям "независимой" Украины в тесных объятиях северного соседа звучат слова С. Бандеры из статьи "Слово к украинским националистам-революционерам за границей" ("Визвольний шлях".- Лондон.- 1948.- NoNo 10, 11, 12): "Главной целью и главнейшим принципом всей украинской политики является и должно быть восстановление Украинского Самостоятельного Соборного Государства путем ликвидации большевистской оккупации и расчленения российской империи на самостоятельные национальные государства. Только тогда может иметь место объединение этих самостоятельных национальных государств в блоки или союзы по принципу геополитических, хозяйственных, оборонных и культурных интересов на представленных выше основаниях. Концепции эволюционной перестройки или превращения СССР в союз свободных государств, но так же объединенных, в том же составе, с преимущественным или центральным положением России - такие концепции противоречат идее освобождения Украины, их надо до конца устранить из украинской политики.

Самостоятельного государства украинский народ сумеет добиться только путем борьбы и труда. Благоприятное развитие международной ситуации может значительно помочь расширению и успеху нашей освободительной борьбы, но оно может сыграть только вспомогательную, хотя и очень полезную роль. Без активной борьбы украинского народа наиболее благоприятные ситуации не дадут нам никогда государственной независимости, а только замену одного порабощения другим. Россия со своим глубоко укоренившимся, а в современную эпоху наиболее раскаленным захватническим империализмом, в каждой ситуации, в каждом состоянии, всеми силами, со всей ожесточенностью будет бросаться на Украину, чтобы удержать ее в составе своей империи или заново поработить. Как освобождение, так и защита самостоятельности Украины может в основе своей опираться только на собственные украинские силы, на собственную борьбу и постоянную готовность к самозащите.... Зы... Если хотите достеменно познакомиться с Бандерой - любой мой абзац тыць в поисковик...
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10.12.2021 18:02 Відповісти
Та Бандера в труні перевертається, коли чує про тіпо націоналістів: тягнибакса, бєлого вошдя з його птушніками зі свинками від авакова, та прочіх радєтєлей за ідіота зельцмана... Тварюки продажні! От сьогодні й маємо повну *опу кацабських фсбешників! Але хрєн вам! Україна переможе, а вам на Ростов, або до турми!
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10.12.2021 19:16 Відповісти
Перепрошую, но Бандера не переворачивается. Бо в 1991 году националисты всеХ времен и народов отказались от булавы в пользу второго президента Украины Кравчука (первый-Грушевский).
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10.12.2021 19:23 Відповісти
Ну, можливо.

Але ці псєвдо-націоналісти паплюжать пам'ять людини, яка, дійсно хотіла, щоб Україна була вільною, а не під якимось черговим *уйлом фсбешним совєцькім.
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10.12.2021 19:29 Відповісти
Панночко Маруся, я мав на увазi нацiоналiстiв i мiжнародного рiвня, в тому числi i бандерiвських , i мельникiвських i iнших(закордонних) в тому числi i наших псевдонацiоналiстiв, чи не е вони ще луб`янiвськi.
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10.12.2021 19:37 Відповісти
Я розумію.

Але мені б хотілося, щоб це були справжні націоналісти, які мешкають тут, в Україні, а не десь там... А тут якісь ряжені від ФСБ!

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10.12.2021 19:46 Відповісти
Слушай, ты, Бутткевич,ты же сам зашкварен. Тебе самому не стрёмно хайпить?
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10.12.2021 20:31 Відповісти
 
 