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Після розмови Байдена з Путіним змін у поведінці Росії не відбулося, - Кулеба. ВIДЕО

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи результати переговорів президента США Джо Байдена 7 грудня з російським президентом Володимиром Путіним сказав, що Україна наразі не бачить, щоб наслідком цієї розмови стало негайне зниження напруженості.

Про це він сказав у коментарі Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що після переговорів президентів відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми уважно стежили за ним (засіданням. - Ред.), щоб побачити, чи змінила Москва вказівки своїм представникам, а також представникам ОРДЛО щодо поведінки на цьому засіданні. На жаль, змін ми не побачили", – сказав він.

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За словами глави МЗС, найближчими днями ми побачимо, чи дала розмова Байдена з Путіним "практичні наслідки", чи Путін продовжує "тримати паузу і піднімати ставки".

Також Кулеба назвав стратегічною помилкою НАТО не надати Україні членства в Альянсі до 2014-го – на його думку, Путін ніколи не ризикнув би розпочати конфлікт зі збройними силами НАТО.
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Топ коментарі
+7
"От якби найвеличніВшивий поговорив, ось тоді б ...,"- Кулеба.
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10.12.2021 16:37
+5
О, подоляковский фрик нарисовался.

Два вопроса, мужик:

- чего у вас всех однотипные погоняла и обязательно на общепонятном? (ну, "Андрей Васильев", "Петр Иванов" и т.п.)

- сколько подоляк башляет за пост?
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10.12.2021 16:47
+2
что бы кто не писал и не говорил....я считаю лично министра КУЛЕБУ патриотом и (бандэровцем)мне он нравится.и все его заявления радикальные против *********.както так....
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10.12.2021 17:05
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"От якби найвеличніВшивий поговорив, ось тоді б ...,"- Кулеба.
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10.12.2021 16:37 Відповісти
Вигавкалося? Ліки прийми.
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10.12.2021 16:44 Відповісти
О, подоляковский фрик нарисовался.

Два вопроса, мужик:

- чего у вас всех однотипные погоняла и обязательно на общепонятном? (ну, "Андрей Васильев", "Петр Иванов" и т.п.)

- сколько подоляк башляет за пост?
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10.12.2021 16:47 Відповісти
Не ганьбися. Це не солідно. Ні дочого придратьця. А давай - до ніка.
Пиши, що тебе ще не влаштовує. А краще сгинь
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10.12.2021 17:49 Відповісти
Щось вас, зебілів, в зоофілію тягне.
То з чого такий метеоризм? Не вірите, що, на відміну від якогось Байдена, ваш найвеличніВший, зустрівшись з ****** тет- а- тет, порве його, як тузік грілку ? А що так?
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10.12.2021 16:56 Відповісти
он никогда не слышал, что говорил Лис: "Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь". один в глазах читает, другой глазами не видит,....
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10.12.2021 16:39 Відповісти
Скілки б розумні не спілкувались з дурним,воно не порозумнішає бо дурне.А от розумним вже слід замислитись, чи варто й надалі витрачати час намарно...
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10.12.2021 16:47 Відповісти
Кулеба уважно цинкує за ситуацією,вже встановив шо змін не відбулося але ше не поняв це вже зрада чи ше нє...
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10.12.2021 16:58 Відповісти
что бы кто не писал и не говорил....я считаю лично министра КУЛЕБУ патриотом и (бандэровцем)мне он нравится.и все его заявления радикальные против *********.както так....
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10.12.2021 17:05 Відповісти
Спасти Украину может только демонтаж олигархии и демократизация. Чтобы народ, который более 90% проголосовал за независимость чувствовал себя хозяином в своей стране.

Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.

А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники и подставляют Украину внешнему врагу.
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10.12.2021 17:24 Відповісти
Хватит слушать это звездобола кулебу. Вчера куйло заявил, что раша не будет вмешивается в стремление Украины вступить в нато. А пару дней назад кремлефюррер говорил обратное! Так что ложь - основа правления зебилов
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10.12.2021 17:34 Відповісти
Зато случилось изменение в поведении Кулебы, который решил идти на уступки убийц украинцев! Вот такая зе_дипломатия национальных предателей, во главе с ермаком_Козырем_Михайловым_Лолитой!
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10.12.2021 23:24 Відповісти
Если путлер видит, что его очкуют, он никогда не отстанет.
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11.12.2021 09:32 Відповісти
Всех спасет Петро Алексеич и Юрий Витальевич....Слава Украине!!!
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11.12.2021 13:54 Відповісти
об чем базар? если есть что сказать - надо говорить, если нет - не надо позориться...
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12.12.2021 06:51 Відповісти
 
 