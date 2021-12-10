Після розмови Байдена з Путіним змін у поведінці Росії не відбулося, - Кулеба. ВIДЕО
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи результати переговорів президента США Джо Байдена 7 грудня з російським президентом Володимиром Путіним сказав, що Україна наразі не бачить, щоб наслідком цієї розмови стало негайне зниження напруженості.
Про це він сказав у коментарі Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.
Кулеба нагадав, що після переговорів президентів відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
"Ми уважно стежили за ним (засіданням. - Ред.), щоб побачити, чи змінила Москва вказівки своїм представникам, а також представникам ОРДЛО щодо поведінки на цьому засіданні. На жаль, змін ми не побачили", – сказав він.
За словами глави МЗС, найближчими днями ми побачимо, чи дала розмова Байдена з Путіним "практичні наслідки", чи Путін продовжує "тримати паузу і піднімати ставки".
Також Кулеба назвав стратегічною помилкою НАТО не надати Україні членства в Альянсі до 2014-го – на його думку, Путін ніколи не ризикнув би розпочати конфлікт зі збройними силами НАТО.
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Два вопроса, мужик:
- чего у вас всех однотипные погоняла и обязательно на общепонятном? (ну, "Андрей Васильев", "Петр Иванов" и т.п.)
- сколько подоляк башляет за пост?
Пиши, що тебе ще не влаштовує. А краще сгинь
То з чого такий метеоризм? Не вірите, що, на відміну від якогось Байдена, ваш найвеличніВший, зустрівшись з ****** тет- а- тет, порве його, як тузік грілку ? А що так?
Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.
А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники и подставляют Украину внешнему врагу.