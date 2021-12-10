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Діяльність двох шахрайських call-центрів, з яких викрадали гроші клієнтів іноземних банків, заблокована в Одесі, - Нацполіція. ВIДЕО

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Діяльність двох шахрайських call-центрів, з яких викрадали гроші клієнтів іноземних банків, заблокована в Одесі, - Нацполіція. ВIДЕО

Кіберполіція Одещини припинила діяльність двох шахрайських call-центрів, з яких викрадали гроші клієнтів іноземних банківських установ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці з’ясували, що з орендованих в Одесі офісних приміщень, обладнаних комп’ютерною технікою та SIP-телефонією, здійснювалися дзвінки клієнтам закордонних банків. Представляючись працівниками цих установ, людям повідомляли, що з їхніх платіжних карток нібито хтось знімає гроші, тому, аби припинити несанкціоноване втручання, їм потрібна інформація щодо строку дії карток, CVV-коду та ПІН-коду. Щойно громадяни надавали зловмисникам конфіденційні дані, ті за допомогою спеціального програмного забезпечення знімали з них кошти.

У приміщеннях шахрайських кол-центрів та за місцем мешкання їх організаторів поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили понад пів сотні одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, чорнові записи та підготовлені мовні модулі.

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В рамках провадження, розпочатого за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, з організатори фінансових афер проводяться слідчі дії. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Автор: Володимир Янченко
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Який жаль. А можливо це іноземні інвестори з своїми інвестиціями?
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10.12.2021 18:09 Відповісти
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10.12.2021 18:16 Відповісти
От сомніваюся, що шахраї "працювали" з американськими чи європейськими банками. Там, як мінімум, англійською мовою потрібно досконало володіти. Скоріше за все дурили кацапів, але за що ж тоді їх притягувати до відповідальності? 🤔
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10.12.2021 18:13 Відповісти
цапи у своїй більшості дурні та міжнародні суди вони не визнають, тож , якщо є час, хист на натхнення....
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10.12.2021 18:17 Відповісти
Розказую буквально пару днів назад звонило мені на польський номер одне таке чудо - на чістійшем русском язикє вдавало себе спеціаліста з банківської бзепеки польського банку PKO.
Рівень "інтелекту" русскага міра мене завжди дивував.
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10.12.2021 18:36 Відповісти
якщо калцентр трусив росіян - то слава героям!
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10.12.2021 18:14 Відповісти
Знакомый работает в одном из таких. Звонят исключительно на кацапию, так что их нужно поощрять, а не наказывать.
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10.12.2021 18:37 Відповісти
Та нехера не ісключітельно на кацапію. Це скоріш таке собі фейкове оправдалово.
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10.12.2021 18:38 Відповісти
А що знашого Приватбанку,у моєі сестри зняли Суму,і що знайшли ні, сестра в розпачі,хотіла руки накласти,а як платити вона не знає.
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10.12.2021 18:38 Відповісти
Самое смешное , как испуганный опер читает текст на экране
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11.12.2021 09:53 Відповісти
 
 