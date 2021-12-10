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Нобелівський лауреат Муратов: У нас в Росії популярна думка, що політики, які уникають крові - слабкі люди. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Влада активно "продає" ідею війни, на державних телеканалах - мілітаристська риторика. Під її впливом люди звикають до думки, що війна - це припустимо.

Про це заявив у своїй промові лауреат Нобелевської премії миру, головний редактор російської опозиційної "Нової газети" Дмитро Муратов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Дождь".

"У нас у країні (і не лише у нас) популярна думка: політики, які уникають крові, - слабкі люди. А ось загрожувати світові війною - обов'язок справжніх патріотів", - сказав Муратов.

"Влада активно продає ідею війни. Уряди та близькі до них пропагандисти несуть повноту відповідальності за мілітаристську риторику на державних телевізійних каналах. Під впливом агресивного маркетингу війни люди звикають до думки про її допустимість", - додав він.

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На думку Муратова, теперішні ідеологи просувають ідею смерті за Батьківщину, а не життя а Батьківщину.

"Гібридні бойові дії, трагічна, потворна та злочинна історія з "Боїнгом МН17" зруйнували відносини Росії та України, і я не знаю, чи зможуть наступні покоління їх відновити… Тим більше, у хворих головах геополітиків війна Росії та України перестала здаватися неможливою", - каже Муратов.

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Церемонія нагородження Нобелівською премією миру лауреатів - Муратова та філіппінської журналістки Марії Ресси - відбулася в Осло у п'ятницю. Згідно з рішенням Норвезького нобелівського комітету, вони удостоїлися цієї премії "за їхні зусилля щодо захисту свободи слова, яка є умовою для демократії та міцного світу".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
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10.12.2021 19:10
+23
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10.12.2021 19:04
+20
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10.12.2021 18:57
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Про преступления России
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10.12.2021 18:52 Відповісти
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10.12.2021 18:59 Відповісти
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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10.12.2021 19:50 Відповісти
10 миллионов умерших от голода в 1932-33 году в Украине это неправда...умерло около 40 млн...,и эти данные тщательно скрывают Крысы кремля...
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10.12.2021 19:32 Відповісти
А гроші вже віддав у фонд *****?
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10.12.2021 18:52 Відповісти
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10.12.2021 18:53 Відповісти
" Посиделки с ..."
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10.12.2021 19:01 Відповісти
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10.12.2021 19:04 Відповісти
"- Антоне! Гіросфера тоне..!
- Нє, Павле, то вона плавле..."
https://www.youtube.com/watch?v=03gCB8EzXCw&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
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10.12.2021 19:30 Відповісти
Самі росіяни ригають уже від них.
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10.12.2021 21:06 Відповісти
ето єйо нєдавно із самольота в Китає висаділі - за трансвєстіта прінялі...?
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10.12.2021 19:22 Відповісти
Цекало ей между ног.
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10.12.2021 20:43 Відповісти
Красота, етить твою мать.
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10.12.2021 20:26 Відповісти
Господи, дайте мне это развидеть
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10.12.2021 21:40 Відповісти
а что не так .. в шайтанате это норма.. правительство вообще сборище старых кляч.. с этих песок сыпется хоть с остатками пороха а там труха... возьмите ту же говорящую лошадь.. с него уже лет десять назад надо было подковы стертые снимать и на шкуродерню... а глав пастух ? все молодиться " мачо" мать его.. старая проститутка
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11.12.2021 08:46 Відповісти
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10.12.2021 18:54 Відповісти
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10.12.2021 21:43 Відповісти
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10.12.2021 18:57 Відповісти
. .
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10.12.2021 19:10 Відповісти
Звичайний кацапський "ліберал".
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10.12.2021 19:01 Відповісти
кагебіст-куратор на "ліберальному" напрямку
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10.12.2021 19:44 Відповісти
Степан Андреевич Бандера, «Третья мировая война и освободительное движение», журнал «Сурма», Германия, 1950 год:

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10.12.2021 19:07 Відповісти
Бандера все чітко розписав ще 70 років тому . Але ,гадаю ,що кацапи не вилікуються від свого шовінізму та іперіалізму.
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10.12.2021 19:15 Відповісти
"оппозиционной Новой Газеты"??? Это вы о чём? Какой такой "оппозиционной"? Может вы ещё и Эхо Мацквы назовёте оппозийией?
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10.12.2021 19:26 Відповісти
Есть умные люди у них, ничего не могу сказать... но он не договаривает почему так происходит? Очевидно же, чтобы скрыть собственное воровство и неумение управлять страной у верхушки, возглавляемой ********. Тем-более, такой богатой, ресурсной страны, как Россия (номер 1 в мире по добыче и продаже полезных ископаемых на сегодняшний день). И весь парадокс в том, что она вполне сопоставима со странами "третьего мира" по уровню жизни.
-Вот и весь ответ в их кровавой и примитивной политике- пиплу нужно что-то скормить, почему они такие бедные, несмотря на кричащие факты.
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10.12.2021 19:31 Відповісти
Не стоило ему так горячо лизать за банку варенья. Наверно организаторам самим неудобно.
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10.12.2021 19:32 Відповісти
Скрепник навозный, скройся.
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10.12.2021 19:35 Відповісти
Это же придурошный агит-утренник. Брежнев наверно тоже ордена Мамбам-Юмбам раздавал и они клеймили американский империализм.)
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10.12.2021 19:40 Відповісти
Придурошный агит утренник у тебя в кацапии нон-стопом проходит 24 на семь, 365 дней в году.
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10.12.2021 19:46 Відповісти
Все эти либерасты РАБссии ... Муратовы,Ходорковские,Илларионовы,Каспаровы,Навальные и прочий сброд типа Шендерович...один кодлан по факту работающий на Путлера...
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10.12.2021 19:37 Відповісти
а Пиантковский?
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10.12.2021 19:43 Відповісти
Либерасты это как раз словечко из лексикона скрепных сторонников ху%ла.
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10.12.2021 19:44 Відповісти
вот так некоторым псевдопатриотам путинские нарративы так крепко засели в мозг, что они их выдают за свои собственные мысли
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10.12.2021 20:48 Відповісти
Бедные либералы, все их ненавидят - и рашисты, и фашисты, и коммунисты, и правые, и левые и националисты.
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10.12.2021 22:21 Відповісти
у нас полстраны таких - либерасты они же соросята - на самом деле лево-радикальные "прогрессивные" социалисты а точнее комуняки
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10.12.2021 20:53 Відповісти
Илларионов явно не из этой шоблы.
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10.12.2021 20:44 Відповісти
он хуже...
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10.12.2021 22:19 Відповісти
Чем?
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10.12.2021 23:05 Відповісти
правильно говоришь Муратов. а как сделать чтоб ваши передумали?
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10.12.2021 19:45 Відповісти
Я на цензоре 17 лет чуваки...кто чем дышит уже изучил..не партесь...
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10.12.2021 19:46 Відповісти
цензором подрабативаєтє?
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10.12.2021 19:47 Відповісти
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10.12.2021 19:48 Відповісти
Навальному помешала получить премию только не вовремя всплывшая зига на камеру времен русских маршей. А этот быстрый заменитель Навального просто пустышка. Попался под руку, даже не успели проверить его очень даже теплые отношения с властью, которые он якобы критикует.
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10.12.2021 20:05 Відповісти
Да как сказать… В зале сидят умнейшие люди планеты… И они всё приняли буквально… Им никто не разъяснял мнимы много ходов очка фюрерка.
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10.12.2021 20:41 Відповісти
Умнейшие) Какие же вы все-таки наивные.
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11.12.2021 06:29 Відповісти
первый русский открыто протестующий против войны. Там были конечно пикеты одиночные, но боюсь тех людей уже даже не найдут. Очень прям сильно.
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10.12.2021 20:06 Відповісти
Первый. Да ладно, на Эхе Москвы их полным полно.
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10.12.2021 20:09 Відповісти
Пытки в роССии - норма, сдаваться нельзя
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10.12.2021 20:09 Відповісти
Так мы не против, зальём кровушкой всю скотоматушку. Давно пора разобраться раз и навсегда. Пы сы: пойду ещё раз смажу и начищу свой любимый мг-42, пятница всё-таки…
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10.12.2021 20:16 Відповісти
Это ФАКТ, а не мнение. Наши родители и деды помнят эти реки народной крови, учинённые этой сучьей совдепией во главе с большевиками.
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10.12.2021 20:22 Відповісти
У нас в стране (и не только у нас) популярно мнение: избегающие крови политики - слабые люди.

-----------

Это чисто зоновский менталитет.
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10.12.2021 21:07 Відповісти
Это всё конечно замечательно.Но слушать варящихся лягушек в кипятке репрессий...И шо они там квакают не имеет никакого смысла.Бо их поток сознания неадекватен по причине того,що их тупо варят чекисты
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10.12.2021 21:17 Відповісти
 
 