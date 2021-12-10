Зеленський на Саміті за демократію: Україна, без жодної зайвої скромності, є лідером демократичних перетворень у регіоні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у віртуальному форматі на Саміті за демократію, ініційованому президентом США Джо Байденом, заявив, що Україна є лідером демократичних перетворень у регіоні завдяки реалізації низки реформ.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу президента.
"Україна, поза сумнівом та без жодної зайвої скромності, є лідером демократичних перетворень у регіоні. Ми створили нову інфраструктуру антикорупційних інституцій, ми втілюємо інноваційні технології для запобігання та виявлення антикорупційних дій для прозорості управління державними фінансами, майном і публічними закупівлями", - заявив Зеленський у відеозверненні.
"Ми ухвалили закон про деолігархізацію. Завершуємо реформу децентралізації, відновлюємо механізм народовладдя, розбудовуємо інститути прямої демократії", – зауважив Президент України.
За словами Зеленського, гарантовані, захищені права людини є основою успішної та прогресивної країни, тому Україна й надалі упевнено рухатиметься вперед на цьому шляху.
"Робитимемо все для забезпечення гендерної рівності, захисту жінок, дітей, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю і кожного окремого громадянина", - зазначив глава держави.
Президент також наголосив, що Україна досягла значного прогресу в розвитку власних демократичних інститутів і є надійним партнером для усіх, хто готовий ставати на захист демократії та свободи у світі.
Нагадуємо, 9-10 грудня Джо Байден проводить Саміт за демократію у віртуальному режимі. У ньому візьмуть участь понад 100 представників запрошених урядів, громадянського суспільства та приватного сектора.
Будь ласка, зачекайте...
Де-юре в Украине лидера нет, де-факто он есть.
Когда речь идет о серьезных вещах - серьезные разговоры ведут со взрослым.
В Украине такой взрослый есть. И все понимают, кто это.
И то, что перед встречей лидеров США и России в США консультировались с тем человеком, который понимает ситуацию, и принимали к сведению его мысли и советы - хороший знак. - Бабчєнко
Узурпація влади це демократія???
Тьфу покидьок!!!
Зявились чергові "лідери"
Но смешно даже сравнивать - Киев пережил два Майдана, пока белорусы кацапское тв смотрели .
По сравнению с Молдовой - ОТСТАЁТ . У них президент - выпускница Кембриджа . И парламент умный.
С ЕС смешно сравнивать , а с другой стороны Украины оккупант и убийца- раша.
вот и весь регион .
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Чесно сказав: боротьба з антикорупціонерами, яскравий приклад -це Гео Лерос. Його судять за антикорупційні дії: оприлюднення відео як брат дЄрмака посадами торгував.
ВІН ДЕКЛАМАТОР НАПИСАНОГО -УСЬО!!!
Але ж це не про кривляку та клована -йому нахрін реалістичність гри , душевна близкість до теми тексту, аналізування того що дали читати - ВІН ТУПО КРИВЛЯЄТЬСЯ ДЕКЛАМУЮЧИ ТЕКСТ .
Вдумайтеся тільки , говорячи без заготовки, просто доведений журналістом УП до "калєнія", воно злобно розповідає, як воно, ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ, їздило з Єрмаком стільці у резиденції розставляти під майбутнй форум 300 дипломатів Навіть Люсяб йому таку свиню у текстах не підставла б -ЕТО ОНО "САМА-САМА-САМА"
Капец...Мавзолейные в шоке,а Ольга ********* уже заговорила о новом фашизме в Германии ржунимагу
Когда Наполеон вернулся с острова Эльба, то некоторые его сенаторы предлагали ему ликвидировать империю и создать Республику. Наполеон отказался и скоро был арестован и отправлен на удаленный остров Святой Елены.
Зеленский играл в фильме Наполеона, так что ему стоит задуматься...