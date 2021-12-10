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Інтерв'ю Зеленського каналу "1+1". ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський дає інтерв'ю телеканалу "1+1"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Телеканал анонсував, що Зеленський говоритиме про розмову з Байденом, можливість "зливу" України Заходом та те, чи змушують нас поступитися частиною територій.
Топ коментарі
+23 Иван Николаенко
показати весь коментар10.12.2021 20:17
+19 Pawlo Kit
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+16 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар10.12.2021 20:22
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Будь ласка, зачекайте...
решта каналів послали мєлкім лєсом, чи Вавачка боїться холодного душу ?
Єрмак дав оцінку
А де йому ще інтерв'ю давати як не на каналі Медведчука та Коломойського?
завидуйте враги !
Ткач: - З Єрмаком
Зе: - А?
Ткач: - З Єрмаком?
Зе: - З Єрмаком, і ще щось б… а… е… речі були, а в речах ще були бутерброди. Ну якщо ви хочете всі деталі. І з бутербродами, з Єрмаком
Ткач: - Мене тільки Єрмак… решту можна…
Зе: - З Єрмаком і без бутербродів, бо це вас не цікавить, я полетів в Гуту. В Гуту я прилетів… моя сім'я… маю право…
Єрмак - це сім'я Зеленського?
а может муж ?
Ужас! Ужас! Ужас!
нема чого витрачати час на балабола, "треба чистити зброю", бо воно втече першим..
1500 гривен фиксированного налога с одного га, с 4 га пая 6 тысяч гривен отдай слугам.
Не урожай, фермер заплатил копейки, а пайщики должны заплатить фиксировано по 1500 гривен за 1 га с 2022.
И это в законе по олигархам.
Для того что бы обезземелить сельских жителей и тех кому остались паи от стариков.
Но на марганцевую руду коломойского ни чего НЕТ.
наслаждайся)
или ты думал для тебя буду законы принимать?) наивный
видать начитались комментов на цензоре, мол, бубочка в угаре с чт по вторник
переговорыкапитуляцию
а очень не хочется, чтобы папика или как оно там, закрыли)
Сразу со старта сообщила о двух убийствах в разных областях Украины, потом пошли пластиковые стаканчики.
Думаю в конце новостей сообщат, что в Уругвае поезд сошёл с рельсов и покажут сюжет про корову и туалет в сельской школе без входной двери.
Выключил такие новости.
Джерело: https://censor.net/ua/n3304310
Какой он президент? Не смешите