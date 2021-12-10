Інтерв'ю Зеленського каналу "1+1". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський дає інтерв'ю телеканалу "1+1"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Телеканал анонсував, що Зеленський говоритиме про розмову з Байденом, можливість "зливу" України Заходом та те, чи змушують нас поступитися частиною територій.