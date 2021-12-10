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Інтерв'ю Зеленського каналу "1+1". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський дає інтерв'ю телеканалу "1+1"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Телеканал анонсував, що Зеленський говоритиме про розмову з Байденом, можливість "зливу" України Заходом та те, чи змушують нас поступитися частиною територій.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+23
Мосейчукча залиже до смерті бубочку)))
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10.12.2021 20:17
+19

А де йому ще інтерв'ю давати як не на каналі Медведчука та Коломойського?
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10.12.2021 20:17
+16
Зе: - Я сів в гвинтокрил… гвинтокрил… цей…
Ткач: - З Єрмаком
Зе: - А?
Ткач: - З Єрмаком?
Зе: - З Єрмаком, і ще щось б… а… е… речі були, а в речах ще були бутерброди. Ну якщо ви хочете всі деталі. І з бутербродами, з Єрмаком
Ткач: - Мене тільки Єрмак… решту можна…
Зе: - З Єрмаком і без бутербродів, бо це вас не цікавить, я полетів в Гуту. В Гуту я прилетів… моя сім'я… маю право…

Єрмак - це сім'я Зеленського?
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10.12.2021 20:22
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10.12.2021 20:16 Відповісти
залишилось лишень Г+Г

решта каналів послали мєлкім лєсом, чи Вавачка боїться холодного душу ?
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10.12.2021 20:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aKWtpbNkdf8


Єрмак дав оцінку
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10.12.2021 20:17 Відповісти

А де йому ще інтерв'ю давати як не на каналі Медведчука та Коломойського?
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10.12.2021 20:17 Відповісти
1+1 стало остаточно Г+Г.
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10.12.2021 21:58 Відповісти
Мосейчукча залиже до смерті бубочку)))
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10.12.2021 20:17 Відповісти
Вовачка потеет костюмчик !
завидуйте враги !
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10.12.2021 20:26 Відповісти
Снова чаепитие ниочёмное
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10.12.2021 20:18 Відповісти
ні, переглядати це для мене зажорстко
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10.12.2021 20:19 Відповісти
Блин, - в тютельку... ХЕХ...
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10.12.2021 20:20 Відповісти
Это просто полный даждьбоХ
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10.12.2021 20:19 Відповісти
Золотые кабинеты косит под шейха ...
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10.12.2021 20:21 Відповісти
Зе: - Я сів в гвинтокрил… гвинтокрил… цей…
Ткач: - З Єрмаком
Зе: - А?
Ткач: - З Єрмаком?
Зе: - З Єрмаком, і ще щось б… а… е… речі були, а в речах ще були бутерброди. Ну якщо ви хочете всі деталі. І з бутербродами, з Єрмаком
Ткач: - Мене тільки Єрмак… решту можна…
Зе: - З Єрмаком і без бутербродів, бо це вас не цікавить, я полетів в Гуту. В Гуту я прилетів… моя сім'я… маю право…

Єрмак - це сім'я Зеленського?
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10.12.2021 20:22 Відповісти
дьЕрмак - любимая жена ЗЕ-ленского !

а может муж ?

Ужас! Ужас! Ужас!
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10.12.2021 20:29 Відповісти
..знову буде брехати та милуватися собою..
нема чого витрачати час на балабола, "треба чистити зброю", бо воно втече першим..
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10.12.2021 20:25 Відповісти
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10.12.2021 20:28 Відповісти
ЗАДАЙТЕ ЕМУ ХОТЯ БЫ ЭТОТ ВОПРОС?

1500 гривен фиксированного налога с одного га, с 4 га пая 6 тысяч гривен отдай слугам.
Не урожай, фермер заплатил копейки, а пайщики должны заплатить фиксировано по 1500 гривен за 1 га с 2022.
И это в законе по олигархам.
Для того что бы обезземелить сельских жителей и тех кому остались паи от стариков.
Но на марганцевую руду коломойского ни чего НЕТ.
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10.12.2021 20:31 Відповісти
ты же сам проголосовал против на президентских выборах.
наслаждайся)
или ты думал для тебя буду законы принимать?) наивный
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10.12.2021 20:32 Відповісти
Чисто для справки : Беня монопольно владеет всей марганцевой рудой Европы ( от Шотландии др Урала) -)))))
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10.12.2021 20:38 Відповісти
в пт вечером? прямая трансляция?
видать начитались комментов на цензоре, мол, бубочка в угаре с чт по вторник
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10.12.2021 20:31 Відповісти
Теплый душ?
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10.12.2021 20:32 Відповісти
куратор дал задание подготовить почву под прямые переговоры капитуляцию
а очень не хочется, чтобы папика или как оно там, закрыли)
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10.12.2021 20:33 Відповісти
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10.12.2021 20:33 Відповісти
Хочу конфетку...
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10.12.2021 21:02 Відповісти
Папудало еще и разговаривает? Вороны будут не в восторге…
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10.12.2021 20:35 Відповісти
Сегодня включил 1+1 Мосейчук в 19:30, новости коломойского.
Сразу со старта сообщила о двух убийствах в разных областях Украины, потом пошли пластиковые стаканчики.
Думаю в конце новостей сообщат, что в Уругвае поезд сошёл с рельсов и покажут сюжет про корову и туалет в сельской школе без входной двери.
Выключил такие новости.
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10.12.2021 20:35 Відповісти
. .
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10.12.2021 21:07 Відповісти
Мосійчук надоїв нескінченний потік маячні Гундосика і вона завершила інтерв'ю.
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10.12.2021 20:39 Відповісти
Заметили, что в последнее время в заголовках новостей стараются возле фамилии Зеленский не использовать рядом слово "президент". С точки зрения здравого смысла эти слова не вяжутся друг с другом и данное словосочетание звучит абсурдно.
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10.12.2021 20:51 Відповісти
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10.12.2021 20:54 Відповісти
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10.12.2021 20:55 Відповісти
Медведчук залишається одним із власників каналу "1+1" разом із Коломойським

Джерело: https://censor.net/ua/n3304310

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10.12.2021 20:57 Відповісти
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10.12.2021 20:58 Відповісти
Це не інтерв'ю, це тепла ванна з приємними запитаннями і підготовленими відповідями.
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10.12.2021 21:10 Відповісти
зачем цензор опубликовал это видео, теперь срочно бегу рыгать🤮🤮🤮🤮🤮
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10.12.2021 21:25 Відповісти
Ммм, тепла ванна))
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10.12.2021 21:30 Відповісти
прийшла вказівка від коломойського зробити зебобі нове інтерв ю, щоб перебите старе.
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10.12.2021 21:53 Відповісти
Зелене лайно може розбухати та смердіти тільки у теплій ванні.
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10.12.2021 21:54 Відповісти
Пятница............ вечер........ Он не просто идиот, это уже садизм.
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10.12.2021 23:03 Відповісти
Та заткніться вже. Виникає думка, що на Україну вам насрать. Чи ви дійсно якісь шпигуни російські, які тут гадять? Підтримайте Зеленського, сьогодні це наш президент, подобається це комусь чи ні. Треба ж триматися разом. Сором який. Правду каже путін, що і немає в нас країни. Ви тільки гавкатися вмієте.
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11.12.2021 01:10 Відповісти
ЗЕля тупая марионетка КАЛомойского.
Какой он президент? Не смешите
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11.12.2021 01:30 Відповісти
 
 