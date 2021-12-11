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Російську співачку Mary Gu та організатора концертів, які відвідували окупований Крим, не пропустили до України, - прикордонники. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Співробітники Держприкордонслужби продовжують заходи з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території України.

 Двох таких іноземців, чоловіка та жінку – громадян РФ, виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в одному зі столичних аеропортів. Вони прибули в Київ рейсом зі Стамбула, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, в т.ч. відвідуючи фестивалі, що проводилися на півострові у різні роки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час перевірк  було з'ясовано, що жінка є російською виконавицею пісень, а чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків.

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В Україну іноземці планували потрапити для проведення концерту.

"За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд на три роки. Вони залишали нашу країну відправившись у зворотному напрямку", - резюмували у Держприкордонслужбі. 

Йдеться про артистку Марію Гусарову (Mary Gu). Це вона підтвердила у своєму Instagram. Чоловік пов'язаний з організацією і забезпеченням виступів співаків.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
нех&й щастить
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11.12.2021 14:18
+12
Ти кацапа за двері, а воно у вікно лізе... (С)
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11.12.2021 14:25
+11
Чому не видно морди ліца?Сподіваюсь це іріна круг.
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11.12.2021 14:21
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нех&й щастить
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11.12.2021 14:18 Відповісти
Не понимаю чего эти мрази лезут в Украину из своего свинарника, неужели им непонятно, что тут русским свиньям не рады? Наглые до беспредела, им плюй в глаза, а они - божья роса. Давно пора зеленой плесени сделать визовый режим и прекратить торговлю с агрессором и бандитом.
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11.12.2021 17:26 Відповісти
приперлась рейсом із Стамбула -

ти їх в двері, а вони через вікно
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11.12.2021 18:58 Відповісти
подивився репертуар - типова дешева рашкованська попса,
але ж, дєвочка їхала на якийсь концерт у якомусь клюбі.

погано, погано ми ще працюємо із клюбами.....
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11.12.2021 19:03 Відповісти
Печально, что через 3 года им уже можно будет опять к нам въезжать.
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11.12.2021 14:19 Відповісти
С чего это? Сейчас неизвестно, что будет через 3 дня, а что будет через 3 года никто вообще не знает.
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11.12.2021 17:27 Відповісти
Мохерштерн или как-там его, недавно давал в Киеве концерт. Я даже не знал кто это, честно слово, пока там стычки не начались.
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11.12.2021 18:36 Відповісти
Чому не видно морди ліца?Сподіваюсь це іріна круг.
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11.12.2021 14:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tWRZSD8i8Vk
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11.12.2021 15:56 Відповісти
Шлак...
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12.12.2021 07:23 Відповісти
підфуйловники та фуйлята !
йдіть- уперед копитами,
з нашої української хати !!!
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11.12.2021 14:21 Відповісти
а что за первцыртом, кто в курсе?
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11.12.2021 14:23 Відповісти
Ти кацапа за двері, а воно у вікно лізе... (С)
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11.12.2021 14:25 Відповісти
Треба їх пускати. А потім садити.
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11.12.2021 14:31 Відповісти
Ще й годувати потім, навіщо?
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11.12.2021 16:36 Відповісти
Обмінний фонд.
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11.12.2021 17:58 Відповісти
люди без будь-яких елементів самоповаги. Знають, що їх не пустять, а лізуть в надії проскочити
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11.12.2021 14:31 Відповісти
гроші не пахнуть..І не проблема кацапиків,що досі в Україні знаходяться бажаючі їх слухати..
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11.12.2021 14:40 Відповісти
та так, гроші не пахнуть - але лише тим, хто не має самоповаги. І вони, лайнюки, і їхні фанати
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11.12.2021 14:51 Відповісти
Пусть в лугандонии гастролируют)))
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11.12.2021 14:36 Відповісти


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11.12.2021 14:53 Відповісти
А чего рожу не показали?
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11.12.2021 14:57 Відповісти
Рожу не показують, бо зелені бояться, що може Путін напасти
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11.12.2021 15:24 Відповісти
Тобі дятлу написали хто вона!
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19.12.2021 16:26 Відповісти
Або так. Треба пускати, дозволяти відіграти концерт. Але потому конфіскувати зароблене й посадити.
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11.12.2021 15:23 Відповісти
Усе лапотне лайно повинно залишатись запарєбрікам...
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11.12.2021 16:09 Відповісти
Знают же, что посещали оккупационный Крым в обход правил, а всё равно прут. Ну ни минимальной осведомлённости, ни мозгов.
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11.12.2021 16:35 Відповісти
у тeбe когнитивний дисонанс "Знают же, что посещали оккупационный Крым в обход правил" нe стикується з "ни минимальной осведомлённости".
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11.12.2021 22:21 Відповісти
Почему зачитали не на украинском языке!!! С переводчиком!
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11.12.2021 16:36 Відповісти
Тут уже дебильная украинская либеральность, никак не неискоренившаяся покорность и беспринципиальность, оправдываться всю жизнь перед московскими хозяевами. Почему то ни разу не видел чтобы кацапы переходили на украинский язык если их не понимают.
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11.12.2021 16:40 Відповісти
Почему только на 3 года? Тоесть через три года окупанты смогут ездить в Украину? Запрет должен быть пожизненным или минимум на 25 лет.
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11.12.2021 16:36 Відповісти
Якого біса ці кацапські пєвуни ротом взагалі лізуть в Україну? А в Нарьян -Мар,чи в республіку Комі,наприклад,немає бажання проїхатись?
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11.12.2021 16:51 Відповісти
Зеленому не откатила ..
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11.12.2021 17:03 Відповісти
Гарно. ************ кацапам!
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11.12.2021 17:15 Відповісти
По звуку как перезаряжает автомат ))))
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11.12.2021 17:21 Відповісти
А кто это такая? Нах она вообще тут нужна, хоть была она в Крыму, хоть нет. Мусор всякий лезет сюда, деньги зарабатывать и вывозить из Украины..
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11.12.2021 17:33 Відповісти
Прикордонникам шана та повага!!!
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11.12.2021 19:51 Відповісти
Обычная попса с претензией "я добилась сама". Шлак
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11.12.2021 21:48 Відповісти
Правильно, нехрен гитлеровской падали песенки петь, обойдутся, нацики вонючие...)))
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11.12.2021 23:04 Відповісти
Це коли обхезався сам , а винна невістка😆
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19.12.2021 16:22 Відповісти
Кацапам не треба нічого пояснювати, просто мовчки робити клац - клац печаткою....
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11.12.2021 23:18 Відповісти
У нас таких певиц, в каждой хате. Вот только "певица" - не гражданин. В Украине живут граждане! И Законы для граждан.
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19.12.2021 14:23 Відповісти
Досвідос. Танцюй в рашці.
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19.12.2021 16:21 Відповісти
 
 