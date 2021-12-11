"Зарплата прокурора САП - 49490 гривень, судді ВАКС - 113 тисяч, а в солдата в окопі - 17 тисяч", - нардеп ОПЗЖ Бойко виступив на підтримку армії. ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко розкритикував військові видатки на наступний рік і заявив, що на наступному тижні він запропонує колегам - нардепам комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з'ясувати куди планується спрямувати гроші виділені для армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, Бойко заявив під час свого виступу в студії політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", що зарплатня українських військових на передовій неспівставна з ризиками і умовами роботи.

"Всі знають, що рівень довіри до армії в суспільстві надзвичайно високий. За цим показником армія випередила навіть церкву... Щоб ви розуміли - 14 тисяч гривень середня зарплата в країні, а солдат в окопі заробляє 17 тисяч гривень. Тепер давайте порівняємо. Ставка звичайного прокурора САП - 49490 гривень плюс надбавки, простого судді Антикорупційного суду - 113 тисяч гривень плюс надбавки, в НАЗКа зарплата стартує з 56 тисяч. Як можна говорити, що ми підтримуємо армію, якщо людина котра перебуває далеко від сім'ї, ризикує життям, живе у не найкомфортніших умовах отримує в тричі менше грошей, ніж рядові співробітники, що сидять у Києві і перекладають папірці?", - сказав Бойко.

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