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армія (3483) Бойко (360) бюджет (1200) Опозиційна платформа - За життя (466) зарплата (132)

"Зарплата прокурора САП - 49490 гривень, судді ВАКС - 113 тисяч, а в солдата в окопі - 17 тисяч", - нардеп ОПЗЖ Бойко виступив на підтримку армії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко розкритикував військові видатки на наступний рік і заявив, що на наступному тижні він запропонує колегам - нардепам комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з'ясувати куди планується спрямувати гроші виділені для армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, Бойко заявив під час свого виступу в студії політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", що зарплатня українських військових на передовій неспівставна з ризиками і умовами роботи. 

"Всі знають, що рівень довіри до армії в суспільстві надзвичайно високий. За цим показником армія випередила навіть церкву... Щоб ви розуміли - 14 тисяч гривень середня зарплата в країні, а солдат в окопі заробляє 17 тисяч гривень. Тепер давайте порівняємо. Ставка звичайного прокурора САП - 49490 гривень плюс надбавки, простого судді Антикорупційного суду - 113 тисяч гривень плюс надбавки, в НАЗКа зарплата стартує з 56 тисяч. Як можна говорити, що ми підтримуємо армію, якщо людина котра перебуває далеко від сім'ї, ризикує життям, живе у не найкомфортніших умовах отримує в тричі менше грошей, ніж рядові співробітники, що сидять у Києві і перекладають папірці?", - сказав Бойко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бойко заявив про готовність ОПЗЖ до прямих переговорів із бойовиками: "У нас є політична воля це зробити"

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+41
о как чувак поймал хайп а потом сдача белый флаг лагеря для них же солдат слащавые речи ради власти
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11.12.2021 19:19
+39
И ето говорит тот кто до 2014 года развалил и раздел армию до трусов и выставил перед ****** с голой жопой а потом еще сам и смеялся вместе со своими подельниками по партии
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11.12.2021 19:26
+29
Популізм ,це страшна сила !!!Зажопінці піклуються ЗСУ ,це когнітивний дисонанс !!!)))
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11.12.2021 19:24
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так поделись.ведь же ты такой честный.накрал небось?
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13.12.2021 03:50 Відповісти
Ох, як регулярно на цензорі стали з'являтися улесливі лицемірства від опзжоперів! Напевно не погано платять.
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13.12.2021 08:29 Відповісти
Какой заботліва-зажоплівий сєпар.
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13.12.2021 09:17 Відповісти
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