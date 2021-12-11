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На честь 18-річного українського спортсмена Ковтуна назвали елемент у гімнастиці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) оголосила про затвердження нового елементу, названого на честь 18-річного українського спортсмена Іллі Ковтуна, який виконав його на змаганнях Кубку світу зі спортивної гімнастики.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені FIG, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Новий елемент "Ковтун" виконується на паралельних брусах і передбачає переворот назад з упору на руках, а потім поворот на чверть оберту до бруса.

Цей елемент Ілля Ковтун успішно виконав під час виступу на цьогорічному Кубку світу зі спортивної гімнастики у словенському Копері.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+30
молодець хлопчина
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11.12.2021 20:14
+27
Мені здається це круче чим отримати золоту медаль на олімпійських іграх!
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11.12.2021 20:18
+12
мабуть , х**во займався, що про тебе ніхто не знає... ти ноунейм
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11.12.2021 20:45
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молодець хлопчина
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11.12.2021 20:14 Відповісти
Мені здається це круче чим отримати золоту медаль на олімпійських іграх!
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11.12.2021 20:18 Відповісти
Это, скорее всего, эквивалент даже трех золотых медалей одновременно.
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11.12.2021 21:55 Відповісти
Поза сумніву, бо твоє ім'я увійшло в історію світової гімнастики. Такі вони, черкаські хлопці!
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11.12.2021 22:00 Відповісти
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11.12.2021 20:23 Відповісти
мабуть , х**во займався, що про тебе ніхто не знає... ти ноунейм
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11.12.2021 20:45 Відповісти
Сделай сальто Стояна Делчева...на ночь...
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11.12.2021 21:10 Відповісти
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11.12.2021 21:11 Відповісти
На РАБссии праздник...быдло ща повылазят с дремучей Берлоги с комментами... Ольга ********* будет первой...
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11.12.2021 21:07 Відповісти
Ну зато вырос шанс что этот сливной бачок споткнется наконец-то еще раз и откусит таки свой помойный язык.
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11.12.2021 21:58 Відповісти
русафобия какаято!
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11.12.2021 21:10 Відповісти
Для полетов на Луну астронавты НАСА использовали "трассу Кондратюка".которую украинец придумал еще когда Циолковский рисовал свою туфту о коцмосе...
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11.12.2021 21:13 Відповісти
схематичная карта Кондратюка
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11.12.2021 21:17 Відповісти
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11.12.2021 21:18 Відповісти
это для него обычная тренировка,получать в дыню...
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11.12.2021 21:23 Відповісти
в спортивной гимнастике этих элементов сотни под именами спортсменов которые их исполняли. Одни из них забыты, другие запрещены из-за опасного исполнения, другие в вообще не используются. А вот завоевание медали это достижение. И как же олимпийские чемпионы Гончаров и Верняев завоевали золото на брусьях без элемента Ковтуна) Таких еще пять-десять придумают на следующих чемпионатах.
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11.12.2021 21:25 Відповісти
Понятно что медали олимпиады это другой уровень.Но ты не ставь в один ряд небожителей гимнастики и пацаненка любителя, которому врядли когда достичь высот на олимпиадах. Пацан красавчик, он наверняка рад этому достижению и за него можно просто порадоваться, ведь не каждому так везет.
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11.12.2021 21:51 Відповісти
Элементов - сотни? А олимпийских призеров сколько?
Названный твоим именем элемент намного круче, факт.
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11.12.2021 22:08 Відповісти
и где этот факт? Элемент Ковтуна может даже вообще только им и исполняться. Не делай картонный факт.
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11.12.2021 23:38 Відповісти
 
 