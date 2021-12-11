Заступник глави МВС Гогілашвілі підтримує сумнівну мережу реабілітаційних центрів для наркозалежних, - розслідування. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
В Україні працює мережа реабілітаційних центрів "Міжнародної антинаркотичної асоціації" (МАА). Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі працював у російській організації ММА.
Про це йдеться у фільмі-розслідуванні UA: Перший, нагадує Цензор.НЕТ.
Автори зауважують, що Олександр Гогілашвілі після переїзду в Україну очолив зв’язки з громадскістю місцевої МАА, а потім був призначений заступников міністра МВС, відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних у країні.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський після призначення наголосив, що однією з найголовніших цілей на посаді бачить боротьбу з поширенням наркотиків і реабілітацію наркозалежних. Він також виступив співавтором відповідного законопроєкту, який, на думку журналістів, призведе до державного фінансування центрів ММА, де людей утримують силою та часто при цьому не застосовують жодних методів лікування.
Окрім цього, Володимир Зеленський підтримував МАА ще за декілька років до свого обрання на пост президента України та продовжив це робити й після. Президент і перша леді неодноразово відвідували заклади мережі.
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блокпосту
Віктор Трегубов
Пан Гогілашвілі приїхав до нас із Російської Федерації, зі славетного міста Ростову. І вже у вересні 2019-го року пан Гогілашвілі став статечною людиною, заступником міністра внутрішніх справ.
На той момент він:
- не вмів розмовляти державною мовою (і досі не вміє),
- не мав вищої освіти (згодом швиденько надибав два українські дипломи, що дуже цікаво з огляду на попередній пункт),
- жодного дня не працював в правоохоронних органах.
Також, якщо вірити документу, опублікованому екс-нардепом Бориславом Березою, пан зберіг російське громадянство.
Як же сталося таке диво призначення?
Можливо, був якийсь зв'язок з тим, що його дружина Марія Левченко - особиста помічниця Володимира Зеленського і в Кварталі 95, і в Офісі президента. Кажуть, навіть була присутня на звіті пана Бурби по справі вагнерівців.
Отакої.
Втім, можливо, пан Гогілашвілі справді є унікальним спеціалістом та професіоналом?
Унікальним - є. Але не спеціалістом.
Ще в Росії профільним бізнесом пана було викрадення людей. Себто, «реабілітація наркозалежних». Це коли людину хапають на вулиці та саджають в приватну в'язницю під приводом того, що на нього хтось вказав, як на наркомана, і дав грошей на його ізоляцію. Може, він і справді щось вживав, а може й просто родичі захотіли квартирку звільнити, але по суті в обох випадках - це викрадення. В РФ та в Україні цей бізнес мав назву «Міжнародної антинаркотичної асоціації», і і там, і там фігурує в низці справ по викраденню людей.
Вже будучи заступником міністра, Гогілашвілі активно лобіював діяльність цієї - приватної та антиправової - організації.
Також він посилав підлеглих кошмарити центри замісної терапії. Це офіційно діючі центри, де люди, що хочуть позбавитися залежності від опіатів, отримують замісні препарати, і це основний спосіб лікування опіатної наркоманії в цивілізованих країнах. Але це трішки наламує бізнес і тим правоохоронцям, що кришують наркоторговців, і тим приватним структурам, що спеціалізуються на викраденні людей.
Більш того, він зганьбив Україну перед міжнародним співтовариством. У травні 2019 року Україну було обрано до Комісії з наркотичних засобів ООН. На 63 сесії цієї комісії вирішувався статус канабісу. Варіантів було небагато - або виключити зі списку важких наркотиків, або залишити. Спершу наші представники запевнили комісію, що підтримають виключення й проблем не буде. Це викликало навіть невеличке палання у росіян, які кілька разів зривали голосування.
Втім, з приходом Гогілашвілі офіційна позиція України змінилася на 180 градусів і дивним чином почала нагадувати російську риторику. Він не раз публічно запевняв, що голосуватиме делегація проти, тобто разом з Росією. І лише зусиллями десятків небайдужих активістів, які вивели малозначущу тему в топи усіх видань, українські делегати вирішили під час голосування утриматись. Канабіс - офіційно ліки, а Україна - єдина країна, яка утрималась під час голосування.
Простіше кажучи, пан просто капіталізує розповсюджені в постсовку фобії щодо наркозалежних, позиціонуючи себе «борцем із наркотиками», а насправді будучі звичайним контролером-"обілечувачем".
Моя партія, "Демократична Сокира" закликала до звільнення цієї форми життя з посади, яку вона ще першопочатково не мала права займати, ще у минулих роках. Але ж це цілий чоловік помічниці президента - тож заклик лунав недостатньо голосно.
Потрібно було, щоб із пана полізла Росія та виплеснулась назовні, щоб він зрештою став популярним.
Може, цього разу спрацює?
P.S. Втім, маю висловити претензію і до хлопців на блокпосту. Слід було більш чітко виконувати вимоги Статуту, і при перших ознаках агресії з боку особи покласти його **алом (самовизначення, надане паном Гогілашвілі передній частині своєї голови) у багно, трішки втиснувши для кращої фіксації.
Практика показує, що це сприяє просвітленню в будь-яких громадян держави-агресора.
https://site.ua/victor.tregubov/xto-je-pan-gogilasvili-shho-xamiv-soldatam-na-blokpostu-i0ewnqm