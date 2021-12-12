Залужний і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Сухопутних військ ЗСУ: Ви – головний гарант безпеки держави. ВIДЕО
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Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку головнокомандувача.
"Ви – основа національного війська і головний гарант безпеки держави. Ви надійно тримаєте удар і завжди готові завдати удару у відповідь. Ви 24/7/365 на захисті свого народу. Пам'ятаймо полеглих за Україну! Їхні життя - ціна нашої Свободи. Разом до Перемоги!Слава Сухопутним військам Збройних Сил України! Слава Україні!", - сказано у привітанні.
Також військовослужбовців привітав командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Сухопутні війська завжди були і залишаються особливою гордістю багатьох поколінь захисників нашої країни. Мужністю та героїзмом воїни-піхотинці завоювали всенародну повагу, вписали яскраві сторінки доблесті й відваги в літопис військової слави.
У надзвичайно важких умовах бойової обстановки, в районах проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, ви показали справжній професіоналізм та майстерність", - відзначив Наєв.
Він подякував військовослужбовцям за вірність військовій присязі, високу відповідальність і зразкове виконання службових обов'язків.
"Вклоняюся перед пам’яттю українських захисників, які віддали своє життя за краще майбутнє рідної країни.Переконаний, що завдяки нашим спільним зусиллям територіальна цілісність і суверенітет України завжди будуть надійно захищені", - додав командувач об'єднаних сил ЗСУ.
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Йому ближчі валуєвські прихвостні типу Гоги.
4 хв ·
Евангелие от Сухопутки.
… но на самом деле, по-честному, положа руку на мобприпис: мы ушли, а они остались.
Можно вешать на себя медальки, буцать двери в кабинеты с криками "где моя земля!", можно проводить кучу бессмысленных и никому не помогающих "ветеранских форумов", можно долго и слезливо, под закуску, наворачивать "а ти там був, де я був?" - но… но это прошло и осталось в памяти, в книжках и наконец-то фильмах, а война не закончилась. Их война.
Именно они, пока я шляюсь в теплом тылу, упираются берцами в землю, а замерзшими руками - в дырявую, состоящую из грязи, бревен, лопнувших мешков и старой брони лінію бойового зіткнення.
Они и есть "ethnic infantry", и поверьте - никто не гордится собой так, как гордится пехота, самый старый, многочисленный, милый, сумасшедший, дурной, крутой, безумный и любимый род войск.
Бог любит пехоту.
Иначе зачем бы он поручил нам выполнять его работу?
48 хв
Щиро вітаю військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом!
Дякую кожному із вас за щоденний захист українських кордонів та самовіддане служіння нашому народу. Бажаю перемог заради України! Слава воїнам-сухопутникам! Слава Україні!
Ви як Мілерово, Ростов та Ейск блокувати будете ....сухопутні сили???
При вводе танковых армий!! ...армий, а не полков!....вы захекаетесь бегать с этими Джавелинами. Это только скоординированное применение MLRS. Напомню, крайний аналог это Ольха. Ну их катастрофически мало!! Это только поставка MLRS, и ускоренное обучение.....
А Зе сопля що лякається свого війська ?
Отака у нього совість, малятка, любі хлопчики й дівчатка!!
Зкацаплена…