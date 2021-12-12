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Залужний і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Сухопутних військ ЗСУ: Ви – головний гарант безпеки держави. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний привітав військовослужбовців із Днем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку головнокомандувача.

"Ви – основа національного війська і головний гарант безпеки держави. Ви надійно тримаєте удар і завжди готові завдати удару у відповідь. Ви 24/7/365 на захисті свого народу. Пам'ятаймо полеглих за Україну! Їхні життя - ціна нашої Свободи. Разом до Перемоги!Слава Сухопутним військам Збройних Сил України! Слава Україні!", - сказано у привітанні.

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Залужний і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Сухопутних військ ЗСУ: Ви – головний гарант безпеки держави 01

Також військовослужбовців привітав командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Сухопутні війська завжди були і залишаються особливою гордістю багатьох поколінь захисників нашої країни. Мужністю та героїзмом воїни-піхотинці завоювали всенародну повагу, вписали яскраві сторінки доблесті й відваги в літопис військової слави.

У надзвичайно важких умовах бойової обстановки, в районах проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, ви показали справжній професіоналізм та майстерність", - відзначив Наєв.

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Він подякував військовослужбовцям за вірність військовій присязі, високу відповідальність і зразкове виконання службових обов'язків.

"Вклоняюся перед пам’яттю українських захисників, які віддали своє життя за краще майбутнє рідної країни.Переконаний, що завдяки нашим спільним зусиллям територіальна цілісність і суверенітет України завжди будуть надійно захищені", - додав командувач об'єднаних сил ЗСУ.

Залужний і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Сухопутних військ ЗСУ: Ви – головний гарант безпеки держави 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Мартин Брест

4 хв ·



Евангелие от Сухопутки.

… но на самом деле, по-честному, положа руку на мобприпис: мы ушли, а они остались.

Можно вешать на себя медальки, буцать двери в кабинеты с криками "где моя земля!", можно проводить кучу бессмысленных и никому не помогающих "ветеранских форумов", можно долго и слезливо, под закуску, наворачивать "а ти там був, де я був?" - но… но это прошло и осталось в памяти, в книжках и наконец-то фильмах, а война не закончилась. Их война.

Именно они, пока я шляюсь в теплом тылу, упираются берцами в землю, а замерзшими руками - в дырявую, состоящую из грязи, бревен, лопнувших мешков и старой брони лінію бойового зіткнення.

Они и есть "ethnic infantry", и поверьте - никто не гордится собой так, как гордится пехота, самый старый, многочисленный, милый, сумасшедший, дурной, крутой, безумный и любимый род войск.

Бог любит пехоту.
Иначе зачем бы он поручил нам выполнять его работу?

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12.12.2021 09:41
+16
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12.12.2021 10:01
+15
Петро Порошенко



48 хв



Щиро вітаю військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом!
Дякую кожному із вас за щоденний захист українських кордонів та самовіддане служіння нашому народу. Бажаю перемог заради України! Слава воїнам-сухопутникам! Слава Україні!
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12.12.2021 10:11
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ЗЕ ніколи не вітає. Бо це не його армія.
Йому ближчі валуєвські прихвостні типу Гоги.
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12.12.2021 09:40 Відповісти
Петро Олексійович точно привітає
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12.12.2021 10:01 Відповісти
"Тиша - глибша за слова" (с) РОШЕН
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12.12.2021 10:11 Відповісти
Та де. Вже привітав.
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12.12.2021 10:12 Відповісти
Не поняла юмора?
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12.12.2021 10:14 Відповісти
Зе такий глибокий у своїх діях , що і дна не видно.
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12.12.2021 10:30 Відповісти
😄
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12.12.2021 10:34 Відповісти
зечмо посрал и сушит кофточку, некогда ему
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12.12.2021 10:28 Відповісти
Мартин Брест

4 хв ·



Евангелие от Сухопутки.

… но на самом деле, по-честному, положа руку на мобприпис: мы ушли, а они остались.

Можно вешать на себя медальки, буцать двери в кабинеты с криками "где моя земля!", можно проводить кучу бессмысленных и никому не помогающих "ветеранских форумов", можно долго и слезливо, под закуску, наворачивать "а ти там був, де я був?" - но… но это прошло и осталось в памяти, в книжках и наконец-то фильмах, а война не закончилась. Их война.

Именно они, пока я шляюсь в теплом тылу, упираются берцами в землю, а замерзшими руками - в дырявую, состоящую из грязи, бревен, лопнувших мешков и старой брони лінію бойового зіткнення.

Они и есть "ethnic infantry", и поверьте - никто не гордится собой так, как гордится пехота, самый старый, многочисленный, милый, сумасшедший, дурной, крутой, безумный и любимый род войск.

Бог любит пехоту.
Иначе зачем бы он поручил нам выполнять его работу?

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12.12.2021 09:41 Відповісти
З'явилася надія на відповідального командуючого...
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12.12.2021 09:50 Відповісти
Это уж точно. Не д'ерьмак же с его кодлой будут гарантами. А про клована и речи нет.
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12.12.2021 09:52 Відповісти
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12.12.2021 10:00 Відповісти
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12.12.2021 10:01 Відповісти
нам той квиток 2 роки тому "спонсорнуло" стадо з 73 баранів...
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12.12.2021 10:05 Відповісти
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12.12.2021 10:02 Відповісти
Петро Порошенко



48 хв



Щиро вітаю військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом!
Дякую кожному із вас за щоденний захист українських кордонів та самовіддане служіння нашому народу. Бажаю перемог заради України! Слава воїнам-сухопутникам! Слава Україні!
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12.12.2021 10:11 Відповісти
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12.12.2021 10:12 Відповісти
Залужный вызывает приятные впечатления.Хотелось бы,чтобы я не ошибся.
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12.12.2021 10:21 Відповісти
Як воїн, він заслуговує великої поваги, та вірить пліснявим маніпуляторам, на жаль.
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12.12.2021 10:41 Відповісти
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12.12.2021 10:25 Відповісти
дякуемо нашi Захiсники Украiни!
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12.12.2021 13:41 Відповісти
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12.12.2021 10:26 Відповісти
Зі святом, рідненькі !!!
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12.12.2021 10:37 Відповісти
Залужныий! Головний гарант безпеки держави це ОТРК які вціляють на 499 киломитерз. Що зроблено для їхньої реалізації???
Ви як Мілерово, Ростов та Ейск блокувати будете ....сухопутні сили???
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12.12.2021 11:06 Відповісти
А больше всего умиляет, когда амеровский генерал говорит, что Украине нужны .....сотни ракет Джавелин!!!??? Ну как специалист может делать такие заявления??....как?
При вводе танковых армий!! ...армий, а не полков!....вы захекаетесь бегать с этими Джавелинами. Это только скоординированное применение MLRS. Напомню, крайний аналог это Ольха. Ну их катастрофически мало!! Это только поставка MLRS, и ускоренное обучение.....
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12.12.2021 11:16 Відповісти
"головний гарант безпеки" повинен мати достатнє фінансування...а у нас армія фінансується по залишковому принципу...головне дати заробити друзям зеленського на "великому крадівництві, а олігархам заробити на енергоресурсах...
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12.12.2021 11:42 Відповісти
СЛАВА ВІЙСЬКУ!
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12.12.2021 11:58 Відповісти
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12.12.2021 12:37 Відповісти
А Верховного і не привітали! Та йьому,взагалі то й похер...
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12.12.2021 12:41 Відповісти
Залужний і Наєв привітали військовослужбовців із Днем Сухопутних військ ЗСУ: Ви - головний гарант безпеки держави. Джерело: https://censor.net/ua/v3304743

А Зе сопля що лякається свого війська ?
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12.12.2021 13:14 Відповісти
Моя мрія - ануляція громадянства України у тих людей хто проголосував за зеленського у 2019 му і видача їм посвідчення на право проживання в України без права голосу і займання держпосад
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12.12.2021 13:16 Відповісти
Зі святом вояків України
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12.12.2021 13:17 Відповісти
Вітаю всіх причетних! Слава Україні!
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12.12.2021 13:26 Відповісти
Чотириразовий ухилянт оманський вітає ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ !!!!
Отака у нього совість, малятка, любі хлопчики й дівчатка!!
Зкацаплена…
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12.12.2021 14:01 Відповісти
 
 