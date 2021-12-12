Гогілашвілі такий не один. Чимало людей потрапили на важливі посади через наближеність до Зеленського або "Кварталу", - Бігус. ВIДЕО
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Чимало людей потрапили на важливі посади не через навички, а через наближеність до президента Володимира Зеленського або "Кварталу". І саме це дає їм відчуття безкарності.
Про це журналіст-розслідувач Денис Бігус пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Чимало людей потрапили на важливі посади не через навички, а через наближеність до Зеленського або "Кварталу". І саме це дає їм відчуття безкарності.
Ви ж пам'ятаєте, як задля чоловіка співробітниці "Кварталу" (що знімався в російському телешоу) створили керівну посаду в Укрзалізниці?
Чи як донька викладача Зеленського потрапила до АМКУ?
Чи чоловік бухгалтерки Кварталу з його неймовірними кар'єрними успіхами у розвідці?
Або ж подруга дружини Президента і екс-менеджерка компанії Ахметова, що очолила Антимонопольний,
І давній знайомий родини Зеленських Мецгер – куди ж без нього.
Як працює кар'єрний ліфт лише для обраних розповідається в сюжеті "Братство Кварталу" Максим Опанасенко.
А поки Зеленський закликає звільнити Гогілашвілі, а Монастирський обережно починає "внутрішнє розслідування", залишається тільки робити ставки. Ні, не про долю Гогілашвілі, про те, хто з друзів президента "вчудить" наступним", - пише Бігус.
Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.
Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.
Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.
Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.
Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.
12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
А те, що зробив Яценюк, коли рік вже йшла війна, а в Україні оборонні підприємства не мали державних замовлень та працювали по пів дня у тиждень.
Обещал не делать как было до него. Но по факту он ничем не отличается.
Это наглая и циничная лож, обман. Нарид не прощает такого отношения к себе.
Не удивлюсь если ближе к выборам всплывёт более пикантная инфа о нелохе, например о наркотической зависимости с неопровержимыми доказательствами.
Будет весело (с)
мозгами ,а не задним местом.
На сьогодні навіть у США та Франції не президенти, а щось незрозуміло.
"Перше - ці дані не просто перевірені, про них знали й раніше. Друге - як така людина могла потрапити до МВС? Дуже просто, тому що є на те всі причини. Головна - він є чоловіком особливої, персональної помічниці Володимира Зеленського. І це важливий фактор. Ви ж розумієте, що жодна компетенція, жодний досвід не можуть переважити такий аргумент. Ми можемо жартувати над цим, ми можемо плакати, що завгодно, але його взяли й поставили на цю посаду як умову Зеленському, що інших заступників Авакова не чіпатимуть. І ми бачимо, до чого це призвело. До того ж, якщо хтось хоче побачити, що саме Гогілашвілі говорить у Києві, можете зайти до мене на Фейсбук, я викладаю це.
Але мені цікаво інше. Це відео було тільки в главку та в міністерстві. Сьогодні воно з'явилося. Це 100% злили журналістам саме звідти. Це показує, що у цих силових органах є велика кількість незадоволених "зеленою" владою. І у мене велике запитання: що буде далі? Що ще ми побачимо і що з'явиться у соціальних мережах? А головне питання - навіщо. Ця людина, яка наближена до Зеленського, була в зоні АТО. Що він там робив, хто з ним був, і чи він не повинен був перетинати територію через деякі проходи, враховуючи те, що має російський паспорт? Це дуже цікаво. Особливо на тлі заяв Зеленського, що треба йти на прямі переговори з Росією чи ще щось", - сказав він.
"Сьогодні був злив з бази ВБНОН та з бази колишнього УБОЗу, звідки відомо, що його затримували в стані наркотичного сп'яніння. Повідомлялося, де, з ким і як, це є в базі. Це офіційна інформація. І сьогодні ця інформація виринула. Ну, бджоли проти меду, я думаю, це потужна зброя, якщо наркомани проти наркотиків. Питання чому раніше, коли ми про це повідомляли, всі мовчали.
І ще одне. Він займався справою Трухіна, і саме він намагався прикрити всі сліди. Ви розумієте, відео з Трухіним через деякий час з'явиться. Не тільки коли він за кермом, а коли він спілкується з поліцейськими та щось їм пропонує. І всі побачать, що він казав, що пропонував, у якому стані був. Дуже цікаво, як за законом відповідатимуть люди, які зараз очолюють МВС, кришують Трухіна і не дають йому можливості відповідати за законом.
Хочу ще нагадати, що дружина Гогілашвілі - не просто особиста помічниця Зеленського, а й була присутня на доповіді Бурби про "вагнерівців", де була вона, Єрмак та ще кілька людей. Дуже цікава історія. Ми шукаємо "крота"? Та там кротова нора вже", - сказав він.
До речі, зашкварений бігос - один з тих, хто допоміг 73-відсоткам біомаси зробити "правильний" вибір!