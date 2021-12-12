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Зеленський (17406) кадри (259) Бігус (146) Гогілашвілі (75)

Гогілашвілі такий не один. Чимало людей потрапили на важливі посади через наближеність до Зеленського або "Кварталу", - Бігус. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Чимало людей потрапили на важливі посади не через навички, а через наближеність до президента Володимира Зеленського або "Кварталу". І саме це дає їм відчуття безкарності.

Про це журналіст-розслідувач Денис Бігус пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Чимало людей потрапили на важливі посади не через навички, а через наближеність до Зеленського або "Кварталу". І саме це дає їм відчуття безкарності.

Гогілашвілі такий не один. Чимало людей потрапили на важливі посади через наближеність до Зеленського або Кварталу, - Бігус 02 Ви ж пам'ятаєте, як задля чоловіка співробітниці "Кварталу" (що знімався в російському телешоу) створили керівну посаду в Укрзалізниці?

Гогілашвілі такий не один. Чимало людей потрапили на важливі посади через наближеність до Зеленського або Кварталу, - Бігус 02 Чи як донька викладача Зеленського потрапила до АМКУ?

Гогілашвілі такий не один. Чимало людей потрапили на важливі посади через наближеність до Зеленського або Кварталу, - Бігус 02 Чи чоловік бухгалтерки Кварталу з його неймовірними кар'єрними успіхами у розвідці?

Гогілашвілі такий не один. Чимало людей потрапили на важливі посади через наближеність до Зеленського або Кварталу, - Бігус 02 Або ж подруга дружини Президента і екс-менеджерка компанії Ахметова, що очолила Антимонопольний,

Гогілашвілі такий не один. Чимало людей потрапили на важливі посади через наближеність до Зеленського або Кварталу, - Бігус 02 І давній знайомий родини Зеленських Мецгер – куди ж без нього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра МВС Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина РФ та російський ІПН, - Центр журналістських розслідувань. ФОТО

Як працює кар'єрний ліфт лише для обраних розповідається в сюжеті "Братство Кварталу" Максим Опанасенко.

А поки Зеленський закликає звільнити Гогілашвілі, а Монастирський обережно починає "внутрішнє розслідування", залишається тільки робити ставки. Ні, не про долю Гогілашвілі, про те, хто з друзів президента "вчудить" наступним", - пише Бігус.

 

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.
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Топ коментарі
+29
свєзло шо хоть прєзідєнт у нас умний і проффєсіанальний, а нікакойта шут-дурачок
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12.12.2021 17:00
+23
Боже кого мы выбрали в гаранты??? Людей не имеющих никакого отношения ни к Майдану ни к АТО ни к украинцам (они в это время в мацкве сватов снимали и на корпоративах бабло рубили). Ну и что вы теперь хотите??? Зеля, этот Гога тебе кто? За что ты ему державный орден «за заслуги» дал??? Он пробыл на посаде менее полугода и получил орден, за что??? Кровь мешками проливал или в тыл противника за языком лазил? Я уверен что и пистолетов наградных у него больше чем у депутата Кивы. Вот вам шановни, кумовство и протекционизм с коррупцией в своём лучшем проявлении! Хлопайте в ладоши дятлы 73%-центные!
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12.12.2021 17:35
+16
В Порошенка прийшли ПРОФЕСІОНАЛИ.
А не оце паскудство.
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12.12.2021 17:29
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А що, наприклад, робив Трамп, коли панепідемія нанесла удар економіці США? А він націаналізував деяки крупні підприємства, а потім, коли ситуація покращилась, їх продали з прибутком.
А те, що зробив Яценюк, коли рік вже йшла війна, а в Україні оборонні підприємства не мали державних замовлень та працювали по пів дня у тиждень.
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12.12.2021 23:22 Відповісти
Зато какие песни пели перед выборами, никакого кумовства, а тут вообще... даже опыта нет работы в органах, да и остальные не лучше...а оно еще из себя строит "язаминистра"
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12.12.2021 17:32 Відповісти
Сколько это быдло можно терпеть?😡
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12.12.2021 17:34 Відповісти
Боже кого мы выбрали в гаранты??? Людей не имеющих никакого отношения ни к Майдану ни к АТО ни к украинцам (они в это время в мацкве сватов снимали и на корпоративах бабло рубили). Ну и что вы теперь хотите??? Зеля, этот Гога тебе кто? За что ты ему державный орден «за заслуги» дал??? Он пробыл на посаде менее полугода и получил орден, за что??? Кровь мешками проливал или в тыл противника за языком лазил? Я уверен что и пистолетов наградных у него больше чем у депутата Кивы. Вот вам шановни, кумовство и протекционизм с коррупцией в своём лучшем проявлении! Хлопайте в ладоши дятлы 73%-центные!
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12.12.2021 17:35 Відповісти
повністю підтримаю Ваші слова.
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12.12.2021 18:19 Відповісти
Ну да! Чтобы не мешали команде Украину сливать!
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12.12.2021 19:03 Відповісти
Нет, народу ПРОМЫЛИ МОЗГИ кацапы....
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13.12.2021 01:12 Відповісти
Проблема зеленского в том что он "кинул" своих избирателей.

Обещал не делать как было до него. Но по факту он ничем не отличается.

Это наглая и циничная лож, обман. Нарид не прощает такого отношения к себе.

Не удивлюсь если ближе к выборам всплывёт более пикантная инфа о нелохе, например о наркотической зависимости с неопровержимыми доказательствами.
Будет весело (с)
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12.12.2021 17:43 Відповісти
так хотіли 73% від виборців України...
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12.12.2021 22:10 Відповісти
вот никогда не было и вдруг такое)))))))))))))))
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12.12.2021 17:49 Відповісти
Чем дальше в лес, тем больше дров, может хватит ходить вокруг да около, это животное надо не на нары отправить, а сразу четвертовать.
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12.12.2021 17:54 Відповісти
Для тех, кто не в курсе. Фамилия Гогилашвили означает, что это грузинский еврей.
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12.12.2021 18:16 Відповісти
бігус, це через тебе отакі зелені недоїдки пройшли до влади. хто тобі платить гроші продажна тварюка.
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12.12.2021 18:17 Відповісти
мы семимильными шагами идем к пздцу
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12.12.2021 18:19 Відповісти
Каждый новый президент хуже прежнего.Когда же этот народ господи, начнет думать
мозгами ,а не задним местом.
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12.12.2021 18:49 Відповісти
Ось тому я за те, щоб ліквідувати посаду Президента.
На сьогодні навіть у США та Франції не президенти, а щось незрозуміло.
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12.12.2021 19:31 Відповісти
Я в сортире убирал после выступления "95" квартала.На много не претендую ,ну хоть 50 000 гр. и доступ в сортир (там бычков,окурков,много.Есть возможность еще подзаработать)
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12.12.2021 19:05 Відповісти
Зате проголосували папріколу,і нє грєбьот.
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12.12.2021 19:06 Відповісти
Ось що розповів на телеканалі "Україна 24" екснардеп Борислав Береза:
"Перше - ці дані не просто перевірені, про них знали й раніше. Друге - як така людина могла потрапити до МВС? Дуже просто, тому що є на те всі причини. Головна - він є чоловіком особливої, персональної помічниці Володимира Зеленського. І це важливий фактор. Ви ж розумієте, що жодна компетенція, жодний досвід не можуть переважити такий аргумент. Ми можемо жартувати над цим, ми можемо плакати, що завгодно, але його взяли й поставили на цю посаду як умову Зеленському, що інших заступників Авакова не чіпатимуть. І ми бачимо, до чого це призвело. До того ж, якщо хтось хоче побачити, що саме Гогілашвілі говорить у Києві, можете зайти до мене на Фейсбук, я викладаю це.
Але мені цікаво інше. Це відео було тільки в главку та в міністерстві. Сьогодні воно з'явилося. Це 100% злили журналістам саме звідти. Це показує, що у цих силових органах є велика кількість незадоволених "зеленою" владою. І у мене велике запитання: що буде далі? Що ще ми побачимо і що з'явиться у соціальних мережах? А головне питання - навіщо. Ця людина, яка наближена до Зеленського, була в зоні АТО. Що він там робив, хто з ним був, і чи він не повинен був перетинати територію через деякі проходи, враховуючи те, що має російський паспорт? Це дуже цікаво. Особливо на тлі заяв Зеленського, що треба йти на прямі переговори з Росією чи ще щось", - сказав він.
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12.12.2021 20:06 Відповісти
Б.Береза вважає, що зливи компрометуючих відеозаписів ще матимуть місце у майбутньому:
"Сьогодні був злив з бази ВБНОН та з бази колишнього УБОЗу, звідки відомо, що його затримували в стані наркотичного сп'яніння. Повідомлялося, де, з ким і як, це є в базі. Це офіційна інформація. І сьогодні ця інформація виринула. Ну, бджоли проти меду, я думаю, це потужна зброя, якщо наркомани проти наркотиків. Питання чому раніше, коли ми про це повідомляли, всі мовчали.
І ще одне. Він займався справою Трухіна, і саме він намагався прикрити всі сліди. Ви розумієте, відео з Трухіним через деякий час з'явиться. Не тільки коли він за кермом, а коли він спілкується з поліцейськими та щось їм пропонує. І всі побачать, що він казав, що пропонував, у якому стані був. Дуже цікаво, як за законом відповідатимуть люди, які зараз очолюють МВС, кришують Трухіна і не дають йому можливості відповідати за законом.
Хочу ще нагадати, що дружина Гогілашвілі - не просто особиста помічниця Зеленського, а й була присутня на доповіді Бурби про "вагнерівців", де була вона, Єрмак та ще кілька людей. Дуже цікава історія. Ми шукаємо "крота"? Та там кротова нора вже", - сказав він.
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12.12.2021 20:07 Відповісти
Уже год назад я обещал комуняке зе, нары, но теперь есть больше информации, и сейчас требую этого циничного дельца и предателя, четвертовать.
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12.12.2021 20:42 Відповісти
так хотіли 73% від виборців України...
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12.12.2021 22:10 Відповісти
КЛОНЫШВИЛИ - ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, ДРУЗЕЙ И ОКРУЖЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО!
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12.12.2021 22:52 Відповісти
Кумівство Порошенка і годі порівнювати з цим беззаконня, яке творить банда Зеленського.
До речі, зашкварений бігос - один з тих, хто допоміг 73-відсоткам біомаси зробити "правильний" вибір!
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13.12.2021 02:33 Відповісти
Слів немає, розпач і тривога за майбутнє України , дітей і внуків для яких хотілося щоб Україна була на майбутнє не чужиною , тяжко жити там де немає того , що має бути зв'язком для людини, чужина завжди солодко і одночасно гірко. Ніколи не хотів щоб мої діти виїзжали з України, а тепер я їх прошу. Надалі жити в нашій країні , історія нас заохочувала на те щоб Україна була самостійною , а виявилося що так називаємі патріоти , крім деяких, самі настоящі волоцюги для яких гроші і посади це головне. Помилка яку зробили в 2019 вилізе в нас боком.
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13.12.2021 13:59 Відповісти
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