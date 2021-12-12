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МВС (2877) Данилюк-Ярмолаєва (361) Гогілашвілі (75)

Проєкт "Замміністра з таким є@алом": все про Олександра Гогілашвілі, хама-заступника глави МВС. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я" – тепер заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі і заодно чоловік секретарки Зеленського – справжня зірка. І точно не витрачатиме час на представлення.

Відео Олександра Гогілашвілі на блокпосту, де він змішує із землею патрульних, буквально розірвало новинні стрічки. У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва ретельно дослідила Гогілашвілі й зібрала купу смажених фактів про хама-заступника міністра внутрішніх справ.

Олександр Гогілашвілі – хто це взагалі такий? Про що мовчить його офіційна біографія? Як чоловік Марії Левченко – секретарки Зеленського із часів "Кварталу" – раптом потрапив у міністерство внутрішніх справ? Що пов'язує його із Володимиром Зеленським?

А ще тут буде про його ймовірне громадянство РФ, роботу помічника Миколи Валуєва, фіктивну освіту, кришування "антинаркотичних центрів", посаду "по квоті секретарки президента" і не тільки!

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
Боже, президентом воюючої країни є КЛОВУН-НАРКОМАН!! Кого він може обрати у свою команду?! 73% спеціально відібрали таку владу на виборах
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12.12.2021 17:36
+31
Эти твари во главе с Зеленским превратили мою страну в Украину 95. Позор тем, кто голосовал за Зеленского. И сейчас на его рейтинг работают, только враги.
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12.12.2021 17:51
+30
про його касапське громадянство, а також про блат, за яким він потрапив на таку високу посаду - гідрант-янелох42 навіть не згадав. Бо таким чином міг вийти сам на себе.
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12.12.2021 17:34
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про його касапське громадянство, а також про блат, за яким він потрапив на таку високу посаду - гідрант-янелох42 навіть не згадав. Бо таким чином міг вийти сам на себе.
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12.12.2021 17:34 Відповісти
Зеленский за что-то наградил это говно орденом!!!!!! Какую гадость сотворил сожитель зеленсковской секретарши для Украины , если кремлёвская зе-кукла наградило его орденом?
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12.12.2021 18:38 Відповісти
Я сумніваюся, що Гога має українське громадянство.
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12.12.2021 20:27 Відповісти
Боже, президентом воюючої країни є КЛОВУН-НАРКОМАН!! Кого він може обрати у свою команду?! 73% спеціально відібрали таку владу на виборах
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12.12.2021 17:36 Відповісти
Эти твари во главе с Зеленским превратили мою страну в Украину 95. Позор тем, кто голосовал за Зеленского. И сейчас на его рейтинг работают, только враги.
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12.12.2021 17:51 Відповісти
ну и дикий же зам. классический афрокавказец. дитя гор )
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12.12.2021 17:40 Відповісти
ото й хай кіздує над в ущелини із київської брусчатки !
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12.12.2021 17:44 Відповісти
просто скот, на ты, с матами , с дешёвыми понтами
как пережить такое позорище,а выборцы зелёного осла ?!
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12.12.2021 22:08 Відповісти
Зеленський: - Гогілашвілі буде звільнено, іншого рішення бути не може.
Де ті єксперти, що вчора кричали, що Зе. буде відмазувати чоловіка секретарки?
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12.12.2021 17:43 Відповісти
Який справедливий цар!
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12.12.2021 17:45 Відповісти
А что ему остается делать? У него памперс уже переливается.
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12.12.2021 17:53 Відповісти
слушай, сам в недоумении !!!!

а может ЗЕ подменили на тренировке, во время пробежки на велотренажере ?

Ужас! Ужас! Ужас !
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12.12.2021 17:46 Відповісти
зе-гнида должна быть посажена за коррупцию и кумовство и содействие врагу а оно дрыщет о хероизме зели пёрднувшем "а я нипричём"...
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12.12.2021 17:47 Відповісти
Глєбушка, справедливий ти наш, а що там стосовно секретарки Машки, связной-радістки із "Центром" ?
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12.12.2021 17:48 Відповісти
Так звільнювати вже пізно ! Карна справа і розслідування кришування наркоторгівлі,отримання фальшивих дипломів,роботу на ФСБ....Отепер будемо дивитися як клоун буде відмазувати чоловіка своєї секретарки !!!
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12.12.2021 17:49 Відповісти
буде відмазувати, але непублічно. Постів в FB ви не побачите
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12.12.2021 18:00 Відповісти
Він два дні з кураторами обговорював як вийти з ситуації. Домовились здавати Гогі щоб не рушити всю організацію. А цьому агентові гроші та медаль, можливо від самого головного на масквє.
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12.12.2021 17:51 Відповісти
А вам не кажется, что зеленский таким образом просто отмазывает этого урку? Ведь на видео, что сняли полицейские на блок-посту, зафиксировано, как он совершает нападение на полицейского офицера, который находится при исполнении служебных обязанностей.
А это подсудное дело, его следует судить за нападение на полицейского, зеленский же просто хочет, чтобы его уволили и все забыли об этом урке.
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12.12.2021 19:25 Відповісти
разве только за это? а купленный диплом, а наркота , а рос гражданство,.....
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12.12.2021 22:10 Відповісти
если щас запустить флэшмоб #@ , то теперь будут все сразу понимать о е@але какой бл@ди и всех остальных её достоинствах идёт речь ))
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12.12.2021 17:44 Відповісти
Вони тупо заплатили Єрмаку кешом за посади. Бізнес і нічого особистого. Я надіюсь всі пам'ятають відео де «покійний» брат Єрмака продає посади?
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12.12.2021 17:45 Відповісти
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12.12.2021 17:48 Відповісти
впоров родильную горячку, этот кавказский саксаул будет платить дважды. после увольнения придётся ему опять эту посаду покупать, но теперь ещё дороже )))
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12.12.2021 17:50 Відповісти
У кремлевских контор денег много. Проплатят еще раз.
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12.12.2021 17:58 Відповісти
Воно б було не так страшно як би за гроші Єрмак назначав тільки недоумків та злодіїв. Але ж практично за кожним із назначених тягнеться якийсь російський шлейф. То батько генерал ФСБ, то тесть, то сам колишній працівник контори, то ще щось. Дуже вже підозріло. Колись щоб просто за кордон поїхати у совку перевіряли чи не були родичі під німцями ще при атечєствєнной, чи може бабця твого татка з Колчаком танцювала.
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12.12.2021 17:57 Відповісти
та даже перед армией, в анкете было "находился ли кто из близких родственников в плену или интернировании?"
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12.12.2021 18:32 Відповісти
особенно улбнуло "хам-заместитель". там все зе-подельники такие. от первого интервью зе где оно "склонялось" и быковало диагноз очевиден.
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12.12.2021 17:47 Відповісти
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12.12.2021 17:52 Відповісти
Ось тепер і представлятись не потрібно, всі знають, не пройшло і двох днів.
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12.12.2021 17:54 Відповісти
суцільні російскомовні заборонени матюки...оце еліта, йб тв мт
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12.12.2021 17:54 Відповісти
Если такое дебильное начальство,то чего ждать от ментов,которыми оно руководило?
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12.12.2021 17:54 Відповісти
Зеленський з своїми шавками пробив наступне дно... Які вони тільки кончені ці зеленські всі
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12.12.2021 17:56 Відповісти
Двом поліціянтам зупинившим оце лайно-респект...
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12.12.2021 17:57 Відповісти
Це чорнохвосте чмо тепер влада? чи це приклад Зеленої влади взагалі?
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12.12.2021 18:03 Відповісти
Молодец швили! Ну хоть этот чмошник доведет до баранов, что на выборах надо голосовать включив мозг, а не телевизор. Он вывернул на изнанку весь «интеллект»,как власти, так и людей которые за такое дерьмо голосует. Назначать на высокие гос. должности проходимцев с улицы на основе кумовства ведет к краху и так слабого государства. Пока не поздно зеленожопые должны уйти, и чем быстрее, тем лучше для страны. Уйти должны все. Нет там грамотны управленцев начиная с президента.

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12.12.2021 18:11 Відповісти
ГОГИ!!! иди удавись!!! не позорь Грузию!!!
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12.12.2021 18:28 Відповісти
корона мудаку череп сильно сдавила и он зашкварился, но зашкварился далеко не один.
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12.12.2021 19:30 Відповісти
Шваль, замминистра, СБУ работёнка есть
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12.12.2021 19:35 Відповісти
Ось що розповів на телеканалі "Україна 24" екснардеп Борислав Береза:
"Перше - ці дані не просто перевірені, про них знали й раніше. Друге - як така людина могла потрапити до МВС? Дуже просто, тому що є на те всі причини. Головна - він є чоловіком особливої, персональної помічниці Володимира Зеленського. І це важливий фактор. Ви ж розумієте, що жодна компетенція, жодний досвід не можуть переважити такий аргумент. Ми можемо жартувати над цим, ми можемо плакати, що завгодно, але його взяли й поставили на цю посаду як умову Зеленському, що інших заступників Авакова не чіпатимуть. І ми бачимо, до чого це призвело. До того ж, якщо хтось хоче побачити, що саме Гогілашвілі говорить у Києві, можете зайти до мене на Фейсбук, я викладаю це.
Але мені цікаво інше. Це відео було тільки в главку та в міністерстві. Сьогодні воно з'явилося. Це 100% злили журналістам саме звідти. Це показує, що у цих силових органах є велика кількість незадоволених "зеленою" владою. І у мене велике запитання: що буде далі? Що ще ми побачимо і що з'явиться у соціальних мережах? А головне питання - навіщо. Ця людина, яка наближена до Зеленського, була в зоні АТО. Що він там робив, хто з ним був, і чи він не повинен був перетинати територію через деякі проходи, враховуючи те, що має російський паспорт? Це дуже цікаво. Особливо на тлі заяв Зеленського, що треба йти на прямі переговори з Росією чи ще щось", - сказав він.
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12.12.2021 20:02 Відповісти
Б.Береза вважає, що зливи компрометуючих відеозаписів ще матимуть місце у майбутньому:
"Сьогодні був злив з бази ВБНОН та з бази колишнього УБОЗу, звідки відомо, що його затримували в стані наркотичного сп'яніння. Повідомлялося, де, з ким і як, це є в базі. Це офіційна інформація. І сьогодні ця інформація виринула. Ну, бджоли проти меду, я думаю, це потужна зброя, якщо наркомани проти наркотиків. Питання чому раніше, коли ми про це повідомляли, всі мовчали.
І ще одне. Він займався справою Трухіна, і саме він намагався прикрити всі сліди. Ви розумієте, відео з Трухіним через деякий час з'явиться. Не тільки коли він за кермом, а коли він спілкується з поліцейськими та щось їм пропонує. І всі побачать, що він казав, що пропонував, у якому стані був. Дуже цікаво, як за законом відповідатимуть люди, які зараз очолюють МВС, кришують Трухіна і не дають йому можливості відповідати за законом.
Хочу ще нагадати, що дружина Гогілашвілі - не просто особиста помічниця Зеленського, а й була присутня на доповіді Бурби про "вагнерівців", де була вона, Єрмак та ще кілька людей. Дуже цікава історія. Ми шукаємо "крота"? Та там кротова нора вже", - сказав він.
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12.12.2021 20:05 Відповісти
гогила швили - маймуна вири швило ! (обезьяна сын осла, по грузински) вобщем его зовут гоги - он бреет борода и бреет ноги.
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12.12.2021 20:10 Відповісти
В любой непонятной ситуации я поддержую Соединенные Штаты Америки
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12.12.2021 20:22 Відповісти
Тепер його е@ало знає вся країна,правда,не з того ракурсу,з якого він хотів би...
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12.12.2021 20:27 Відповісти
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12.12.2021 20:40 Відповісти
Ну министра он видно устраивает) должно, наверное уволить министра.
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12.12.2021 21:01 Відповісти
За все время так и не посмотрел это видео полностью) Но благодаря видео Марины, увидел что на этом блокпосте был и мой хороший друг) Удивился его спокойствию? Нет... Но то что он не положил этого гогу мордой в землю, малость удивило)
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12.12.2021 23:07 Відповісти
Мені цікаво , це вже дно , чи ще буде 😡?
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13.12.2021 00:11 Відповісти
Зеленский гандон уйди в отставку... импичмент тебе тебе падло объявляет вся Украина, ты уже **** задолбал всех
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13.12.2021 00:17 Відповісти
"Никакого кумовста" в реализации *********, в действии!
Что не день, так обязательно какой то трешак, от этих гребаных клоунов!
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13.12.2021 09:57 Відповісти
А вы думаете в других министерствах не такая же картина?
Молодых барбершоперов много!
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13.12.2021 11:32 Відповісти
 
 