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Дзвінок Байдена, Зе у спортзалі, Квартал у прокуратурі. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу №28. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Останні в цьому році, передсвяткові "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу", як не дивно, обійшлися без Іллі Киви, зате згадали про Лізу Богуцьку в рубриці "Ковідіот тижня".

Останні підсвинки року дістаються Володимиру Зеленському й Андрію Єрмаку. А ще – Офісу Генпрокурора і... Андрію Портнову.

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Також дивіться: "Слава КПСС" для Зеленського, Киво-Муссоліні, Петро і тітушки, радикали проти геїв #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВIДЕО

На нашому каналі ви знайдете найцікавішу та найдотепнішу аналітику українського ютубу, тож підписуйтеся.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
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12.12.2021 20:07
+6
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12.12.2021 20:07
+6
Байден провів півтора годинну розмову з пустим місцем

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12.12.2021 20:18
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12.12.2021 20:07 Відповісти
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12.12.2021 20:07 Відповісти
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12.12.2021 20:10 Відповісти
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12.12.2021 20:11 Відповісти
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12.12.2021 20:15 Відповісти
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12.12.2021 20:17 Відповісти
Байден провів півтора годинну розмову з пустим місцем

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12.12.2021 20:18 Відповісти
та плюс Вася вато-кацапо- сепарюга ...
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12.12.2021 20:28 Відповісти
Він би з радістю виступав під росіскою трапкою.
Байдуже .
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12.12.2021 21:25 Відповісти
Падлюка сєпарська!
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13.12.2021 14:55 Відповісти
реально ...
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13.12.2021 15:29 Відповісти
ОПУкротярня та наркомани з такими ж рашистами у владі - ЦЕ ПІДСВИНКИ???
Я ПРОТЕСТУЮ - НЕ МАРАЙТЕ ПАМ"ЯТЬ ПРО ПРАЛІННЯ ПОРОХОМ - поудмайте про щось креативніше
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12.12.2021 22:42 Відповісти
Бубочка, прийми наостанок дарунок від твого Гогі-наркобдуна , тільки побільше, втечи від цих проблем в астрал. І більше не вертайся.
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12.12.2021 23:43 Відповісти
 
 