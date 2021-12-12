Дзвінок Байдена, Зе у спортзалі, Квартал у прокуратурі. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу №28. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Останні в цьому році, передсвяткові "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу", як не дивно, обійшлися без Іллі Киви, зате згадали про Лізу Богуцьку в рубриці "Ковідіот тижня".
Останні підсвинки року дістаються Володимиру Зеленському й Андрію Єрмаку. А ще – Офісу Генпрокурора і... Андрію Портнову.
Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом Цензор.НЕТ в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні. У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
На нашому каналі ви знайдете найцікавішу та найдотепнішу аналітику українського ютубу, тож підписуйтеся.
Будь ласка, зачекайте...
Байдуже .
Я ПРОТЕСТУЮ - НЕ МАРАЙТЕ ПАМ"ЯТЬ ПРО ПРАЛІННЯ ПОРОХОМ - поудмайте про щось креативніше