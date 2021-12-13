"Руссо! В Мексиці нас просто ненавидять! Принижують! Нас вважають білими мавпами!", - росіянка розплакалася через ставлення до громадян РФ за кордоном. ВIДЕО

Громадянка РФ, що перебуває в Мексиці з наміром потрапити до США, поскаржилася на ставлення мексиканців до росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в відеозверненні, яке опублікувала в соцмережах.

"А він дивиться на мене і питає: "Руссо?". Мені так набридли ці історії з "руссо"! В Мексиці нас просто ненавидять. Ненавидять! Ми сюди їдемо тому, що нам до США треба потрапити, але росіян тут просто ненавидять. Росіяни тут ненавидять росіян, мекси тут ненавидять росіян, всі тут ненавидять росіян! Я вже цього стерпіти не можу. Ми сильні, дуже терплячі, але я не розумію чому наші паспорти не такі сильні як, приміром, бразильські чи мексиканські!? Чому нас так сильно принижують?! Чому всі так ненавидять росіян?! Розумію, що ми може надто емоціїні, відверті, але ми ніколи не робимо надзвичайно агресивних речей - ніж дістати... Може це було в 90-х... Чому всі такої думки про нас?! Мене це просто принижує. Ми пів року живемо в Бразилії. У мене вся сім'я в Росії... Я хочу потрапити в країну де менталітет людей спокійніший і вони більш толерантні. В Росії всі дуже злі... В усьому світі нас вважають якимись білими мавпами! Через те, що у тебе російський паспорт, ти просто ніхто! Я так втомилася від цього лайна!" - розповідає росіянка не стримуючи сліз.

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