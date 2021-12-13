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"Руссо! В Мексиці нас просто ненавидять! Принижують! Нас вважають білими мавпами!", - росіянка розплакалася через ставлення до громадян РФ за кордоном. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном

Громадянка РФ, що перебуває в Мексиці з наміром потрапити до США, поскаржилася на ставлення мексиканців до росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в відеозверненні, яке опублікувала в соцмережах.

"А він дивиться на мене і питає: "Руссо?". Мені так набридли ці історії з "руссо"! В Мексиці нас просто ненавидять. Ненавидять! Ми сюди їдемо тому, що нам до США треба потрапити, але росіян тут просто ненавидять. Росіяни тут ненавидять росіян, мекси тут ненавидять росіян, всі тут ненавидять росіян! Я вже цього стерпіти не можу. Ми сильні, дуже терплячі, але я не розумію чому наші паспорти не такі сильні як, приміром, бразильські чи мексиканські!? Чому нас так сильно принижують?! Чому всі так ненавидять росіян?! Розумію, що ми може надто емоціїні, відверті, але ми ніколи не робимо надзвичайно агресивних речей - ніж дістати... Може це було в 90-х... Чому всі такої думки про нас?! Мене це просто принижує. Ми пів року живемо в Бразилії. У мене вся сім'я в Росії... Я хочу потрапити в країну де менталітет людей спокійніший і вони більш толерантні. В Росії всі дуже злі... В усьому світі нас вважають якимись білими мавпами! Через те, що у тебе російський паспорт, ти просто ніхто! Я так втомилася від цього лайна!" - розповідає росіянка не стримуючи сліз.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "П#здець, пацани, шо з нею робити, підкажіть?", - мексиканські фани на ЧС-2018 кинули в барі голу і п'яну росіянку. ВІДЕО 18+

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+73
скажу більше -вас мокшанський непотріб НІДЕ не *******
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13.12.2021 10:12
+72
и это историческая правда... только пожив за границей эти макаки понимают что они потомки монголов а не европейцев
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13.12.2021 10:12
+68
кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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13.12.2021 10:13
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В России надо сидеть. Из лаптей щи хлебать.
Хотя и дома можно на швабру или на дага нарваться.
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13.12.2021 15:25 Відповісти
Тішся що ще піс-и не дали кацапіна
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13.12.2021 15:49 Відповісти
Вы граждане страны - агрессора России, главного поджигателя мировой войны, как еще можно к вам относиться?
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13.12.2021 16:00 Відповісти
Кратко - и исчерпывающе.
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13.12.2021 21:12 Відповісти
Нацистская свинья уничижительно называет мексиканцев "мексами" и удивляется что ее воспринимают не как нормального человека а как свинью
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13.12.2021 16:35 Відповісти
А почему ж ты уехала из рашки? Наверно ты всё прекрасно! понимаешь.
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13.12.2021 16:37 Відповісти
Хочет попасть в Америку)))) бугагагага)))) Америка заметает следы)))
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14.12.2021 21:59 Відповісти
Нацистская свинья уничижительно называет мексиканцев "мексами" и удивляется что к ней относятся как к свинье
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13.12.2021 16:38 Відповісти
Забыла сказать "путен памаги!"
😁
россия,это раковая опухоль планеты земля,а русские это ее метостазы,которые расползаются по всей планете.
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13.12.2021 17:10 Відповісти
русские ведут себя как свиньи, а потом удивляются почему их называют русские свиньи!
просто мексиканцы называют вещи своими именами
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13.12.2021 17:10 Відповісти
Треба пуйлу ввести війська в Мексику. Русским мир оскорбляют.
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13.12.2021 17:15 Відповісти
Актриса.
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13.12.2021 17:26 Відповісти
Погорелого театра)))) на большее не тянет))))
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14.12.2021 22:00 Відповісти
"русских любят только в приграничных районах Китая, и то только потому, что они закупают там пуховики."
современная русская литература
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13.12.2021 17:33 Відповісти
Люблю Мексику!
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13.12.2021 17:34 Відповісти
От те раз, фашистов нигде не любят! От это новость!
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13.12.2021 17:41 Відповісти
руские сеют смерть по всему миру и она не понимает почему их потом все не навидят.. это диагноз
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13.12.2021 17:51 Відповісти
Прекрасный сюжет для фильма "Белые обезьяны и писец" 😂
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13.12.2021 18:08 Відповісти
"Хорошо там, где нас нет", - це ж російський вислів.
Тобто, гарно там, де їх немає.
Так що люди у Мексиці просто хочуть нормально жити.
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13.12.2021 18:28 Відповісти
у лапотной матрёхи когнитивный дисонанс- на рассее все злые, и одновременно рюзьге

добрыя, никагда не делают агрессивных вещей... дура.
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13.12.2021 18:55 Відповісти
оце точно
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13.12.2021 19:01 Відповісти
Кацапка так ненавидит Америку шо пытается попасть туда через Мексику.
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13.12.2021 19:28 Відповісти
У кацапів лише дві мрії у житті: знищити Америку та виграти грін карт.
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14.12.2021 02:36 Відповісти
Ага )))) типа бегут от режима))))) бугагагагагага
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14.12.2021 22:01 Відповісти
***** вводи войска ...
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13.12.2021 19:37 Відповісти
То добрі, то злі, як у цієї кацапки все це вміщюється в голові. Кацапи ще більші кацапи, ніж я думав.
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13.12.2021 19:42 Відповісти
Так это видео меня порадовало, как никогда.
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13.12.2021 19:48 Відповісти
Это ещё херня, вот если войну лаптеногие начнут, вообще в коммунах за бугром жить в своих придётся, не вылазя, чтоб звиздюлей поменьше выгребать
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13.12.2021 20:22 Відповісти
Единственное за что её можно пожалеть так это за то что умом не вышла, то есть дурная как пробка.
Мне вот интересно на что она рассчитывает приехав в США? Всё равно же максимум что ей светит так это должность посудомойки и похотливые взгляды негров.
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13.12.2021 20:35 Відповісти
"Чому всі так ненавидять росіян?! " ....."В Росії всі дуже злі..."

Джерело: https://censor.net/ua/v3304848

Какие ещё причины, кроме озвученных тобой, белая ты обезьяна, нужны ?
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13.12.2021 20:42 Відповісти
На її питання можна їй порадити: подивись русТV, може зрозумієш))
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13.12.2021 21:10 Відповісти
На русдела - злодеяния!
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13.12.2021 21:14 Відповісти
росТV - це маркер. Якщо передивившись його у неї залишиться критичний погляд на побачене/почуте, залитися бажання почитати/подивитися про те саме з інших джерел, якщо не зазомбується, то є надія, що зрозуміє. А якщо ні, то і її співгромадяни, у тому числі у форменому одязі, на території інших країн, яких показують по ТV зі зброєю в руках, будуть освободітєлями, борцамі с фашізмом.
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13.12.2021 21:22 Відповісти
Наверно долго добивались такого отношения?

Ведь не за просто так.
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13.12.2021 21:43 Відповісти
Нехер макакам делать в Америке... на любимую расеюшку сосать на трассе чеченский *** за 3 рубля
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13.12.2021 22:55 Відповісти
Самое эпичное в этом видео то, что она до сих пор не понимает ПАЧИМУ???
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13.12.2021 23:33 Відповісти
Так ви ж до цього довго й вперто йшли. Насолоджуйтесь тепер плодами власних зусиль.
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14.12.2021 00:44 Відповісти
Просто весь мир уже понимает, что там где "руссо", там гавнина смерть и разруха - афганистан, чечня, сирия, донбас, грузия и т.д.
И нехрен тут удивляться - ЗАСЛУЖИЛИ!
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14.12.2021 00:58 Відповісти
Me gusta 👍🏻
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14.12.2021 02:22 Відповісти
Незабаром і до українців буде таке саме відношення за кордоном, як до кацапів. Достатньо почитати коментарі брудної піни з Канади, Німеччини та Австралії. Складається враження, що це звичайні психічнохворі та дуже агресивні істоти. Лише уявіть, як такі поводяться у гостях, якщо вони навіть вдома не можуть бути людьми. Вищять, дзяволять та сікаються так само, як ця кацапка.
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14.12.2021 02:33 Відповісти
как-то нежно назвал... "руссо".... надо говорить "кацапо"!!!)))
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14.12.2021 08:16 Відповісти
Т.Г.Шевченко
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами."

Переклад для москалів:
Любите всех людей,
Окромя москалей.
Москали не люди,
Хреново вам будет.
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14.12.2021 08:45 Відповісти
Благодарю за видео. Подняло настроение.
Причину ненависти к руссо фашистам самка озвучила. Все сходится. Мир правильно воспринимает белых обезьян с ядерной дубинкой.
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14.12.2021 10:49 Відповісти
👉Ненависть до громадян неонацистської країни, країни агресора, окупанта та убивці - це нормально
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14.12.2021 11:19 Відповісти
если в таком возрасте не понимать причинно-следственных связей, то это и есть уровень обезьяны

вас, руссо, еще и 3.14здить скоро начнут просто за паспорт
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14.12.2021 11:32 Відповісти
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14.12.2021 12:19 Відповісти
А мне в Мексике понравилось.
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14.12.2021 18:38 Відповісти
Ответь мне, белая обезьяна, почему я, рождённый от русской матери более полувека назад ненавижу русских? Не свою мать, но русских? Отвечу - вы не обезьяны, вы дерьмо от обезьян.
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17.12.2021 19:22 Відповісти
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