Найближчим часом Вінницька та Хмельницька області вийдуть із "червоної" зони, - Ляшко. ВIДЕО

В Україні покращується ситуація з коронавірусом. Найближчим часом ще дві області України вийдуть із "червоної" зони.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, вже 5 тижнів поспіль спостерігається тенденція щодо зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19.

"Ці показники дозволяють нам вивести з "червоного" рівня епідемічної небезпеки ще дві області - Вінницьку та Хмельницьку", - сказав міністр.

Наразі у "червоній" зоні знаходяться 9 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька та Черкаська.

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