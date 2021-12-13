Найближчим часом Вінницька та Хмельницька області вийдуть із "червоної" зони, - Ляшко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні покращується ситуація з коронавірусом. Найближчим часом ще дві області України вийдуть із "червоної" зони.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вже 5 тижнів поспіль спостерігається тенденція щодо зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19.
"Ці показники дозволяють нам вивести з "червоного" рівня епідемічної небезпеки ще дві області - Вінницьку та Хмельницьку", - сказав міністр.
Наразі у "червоній" зоні знаходяться 9 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька та Черкаська.
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Ялту(Куяльник)!
Так что все скоро будут в зеленой. Ничего личного, только бизнес.