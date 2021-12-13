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Вінницька область (748) карантин (16095) Хмельниччина (661) Ляшко Віктор (1352) коронавірус (16711)

Найближчим часом Вінницька та Хмельницька області вийдуть із "червоної" зони, - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

В Україні покращується ситуація з коронавірусом. Найближчим часом ще дві області України вийдуть із "червоної" зони.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вже 5 тижнів поспіль спостерігається тенденція щодо зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19.

"Ці показники дозволяють нам вивести з "червоного" рівня епідемічної небезпеки ще дві області - Вінницьку та Хмельницьку", - сказав міністр.

Наразі у "червоній" зоні знаходяться 9 областей: Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька та Черкаська.

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Автор: Ірина Дашківська
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По ближе к католическому Рождеству все будут в "желтой" ну и до Старого нового года включительно. Ничего личного, просто бизнес развлекательной индустрии и период зарабатывания денег. Все вполне было предсказуемо.
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13.12.2021 10:39 Відповісти
Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту(Куяльник)!
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13.12.2021 10:48 Відповісти
В плане развлекательной индустрии желтая зона теперь ничем не отличается от красной.
Так что все скоро будут в зеленой. Ничего личного, только бизнес.
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13.12.2021 13:14 Відповісти
На праздники все будем в зелёной зоне
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13.12.2021 12:36 Відповісти
Вот только вводиться эти зоны могут только во время военного или чрезвычайного положения, и только законами.
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13.12.2021 13:50 Відповісти
 
 