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Раді потрібно відновити проведення парламентських слухань, - Стефанчук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що потрібно відновити проведення у Верховній Раді парламентських слухань.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив на Погоджувальній Раді ВРУ у понеділок.

"У зв’язку із COVID-19 була велика пауза. Але ми з вами прийняли правила, за якими ми допускаємо людей до Верховної Ради. Нагадаю: це вакцинація, чи тести, чи довідка про те, що особа перехворіла впродовж певного періоду. Використовуючи ці самі принципи, ми можемо відновити парламентські слухання щодо тих питань, які є надзвичайно важливими для Верховної Ради", - зазначив спікер.

Стефанчук повідомив, що чимало парламентських слухань вже проголосовані в комітетах, але їхні дати зміщені, тому треба вирішити це питання.

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Автор: Богдан Гуньковський
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дурна свиня дорвалася до корита.
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13.12.2021 11:44 Відповісти
Да, вы правы. на большой пост нужно лимитировать в весе и тока после тестирования на IQ.
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13.12.2021 11:51 Відповісти
Да по ходу этой Раде уже пора заканчивать свою бездарную бурную деятельность.
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13.12.2021 11:47 Відповісти
хоч за квартиру з тещою розрахувався?)
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13.12.2021 11:50 Відповісти
Схоже, так, а от за їжу - то навряд чи. 😊
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13.12.2021 12:36 Відповісти
Парламентські слухання Моргінштерна та Басти?
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13.12.2021 11:58 Відповісти
буде парламент - будуть і слухання!
геть зелених монобільшовиків!
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13.12.2021 11:58 Відповісти
вы еще чтения парламентские внедрите

вместо работы будете читать и слушать. туненядцы озабоченные
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13.12.2021 12:02 Відповісти
 
 