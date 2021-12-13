У разі збройної агресії з боку РФ буде посилено охорону та оборону мостів через р. Дніпро, а також ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури, - Міноборони. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чергові підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців виду, сотні одиниць військової техніки Повітряних Сил, що забезпечує винищувальне та зенітне ракетне прикриття об’єктів критичної інфраструктури, важливих державних об'єктів України, повітряного простору.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив речник Центру оперативного інформування Леонід Матюхін.
"Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається довкола державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів у визначених районах та локаціях.
У разі збройної агресії з боку Російської Федерації проти України планувальними документами з питань застосування військ (сил) Збройних Сил України сплановано посилення охорони та оборони мостів через річку Дніпро, а також ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури", - розповів віню
Також Матюхін зазначив, що підрозділи інженерних військ ЗС України наявними силами та засобами спроможні забезпечити поромно-мостові переправи в інтересах дій Збройних Сил України та інших складових сил оборони держави. Для виконання цього завдання у наявності достатня кількість понтонно-мостових та автодорожніх підрозділів.
"Досвід, набутий підрозділами Державної спеціальної служби транспорту під час бойових дій на сході України дозволяє успішно виконувати завдання з технічного прикриття, відбудови, встановлення загороджень на об’єктах транспортної системи України з метою забезпечення діяльності Збройних Сил та інших військових формувань, створених відповідно до Законів України. Особовий склад Служби готовий до охорони об’єктів національної транспортної системи України, виконання інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави та забезпеченням ефективного функціонуванням національної транспортної системи", - резюмував речник ЦОІ.
Будь ласка, зачекайте...
Имея такого соседа, все мосты и другие важные объекты уже восемь лет как должны быть под охраной.
То что мосты будут уничтожены , это наверняка. А вот АЭС и плотины наврядли
Ей Богу смешные вы.
Я понимаю что ты сейчас начнёшь моросить про секретность, но можешь не париться ,тут секретов нет . Это одна ВЧ А-0.....1.
Бараны в этой части были , но ты хоть и баран но в ней не служил. А бараном я тебя назвал за то что ты херню несёшь.
И они ваааще не охраняются!
Это называется гражданские у власти
Слава ГЕРОЯМ !!!
ничтожество.
"Нацизм под руководством Гитлера считается одной из форм фашизма." (С) Педивикия
что пишет английская википедия по этому вопросу?
Что в параше, затрудняюсь сказать, но думаю фашизм
Насчёт параши, я бы разделял СССР и современную парашу. Если в СССР был микс нацизма с фашизмом, без уклона в национальный вопрос, т.к. комуняки декларировали свою интернациональность, вместе с тем отрицая возможность сотрудничества классов (как в Италии),
то современная рашка скатывается именно в нацизм (типа есть какая-то такая нация "расский" и это мифическая нация становится как бы выше других). И что самое интересное если нацистская идея была "немецкая нация выше других наций, потому, что она сильнее, умнее (ну кроме евреев, которых если всех уничтожить, то немцы тутже выйдут на первое место) и лучше в военном плане, то кацапы утверждают, что они выше других потому, что их все обижают и ненавидят.
ну чо?
и сколько заморили голодом(в МИРНОЕ **** время) твои "братья"(считающие тя "первым сортом"), и сколько в военное время - "немчура"?(считающая тя "вторым сортом")??
Ты, совок, пойми, что у немца - говно, то у совка - Машина класс, круто, еще 50 лет ездить будет.
жаль что твоего деда, "первосортные" коммунисты не сгноили в гулаге что такое борзое тут кукарекает.
и ведь, утырок, я же правду написал то. совок просто тебя сделал таким же шлаком как и моторылы всякие - тупо как зомби блеешь. тьху!
в 80-хх ты "немчуре" ноги лизал за пачку сигарет, совчура.
А в каком они состоянии?
Не припоминаю бравурных видосиков МО с учениями понтонов. Зато помню, что при обращении гражданских за помощью, все понтоны тонули.
кривляющаяся старикашка, иди уже на процедуры.
А чи підготовані ВСІ мости на можливих напрямках наступу до дистанційного підриву? Бо для взводу спецназу на вертольоті захопити міст - справа 15 хвилин
Чтобы произвести впечатление, нужно анонсировать не усиление охраны этих объектов, а объявить о тактике"выжженной земли" - минировании этих объектов, особенно АЭС. Пускай лаптекопытные свою репу почешут, а заодно и "западные партнёры" выразят свою "озабоченность" и "обеспокоенность".
Если уж блефовать, то по крупному. Украсть - так миллион, сношать - так королеву. ))
Это да, по крайней мере геронтофилом. Тут не поспоришь... ))
Даже просто те же Стингеры можно было бы заказать или докупить.... у вас тех же Стрел ....то же не хватает....
===============
А сейчас какая агрессия? Мирная? Цирковая?
И не забыть заодно по всем их городам, до которых они достанут.
Воронеж надо не забыть в первую очередь, он уже давно ждёт.
J.O.
@JohnnOwl
·
1 ч
11.12.2021 вдень в Керченській протоці було зафіксовано проходження з Азовського моря до Чорного великого десантного корабля (ВДК) Чорноморського флоту РФ «Новочеркасск» (бортовий №142). Фотофіксація додається.