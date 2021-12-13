У разі збройної агресії з боку РФ буде посилено охорону та оборону мостів через р. Дніпро, а також ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури, - Міноборони. ВIДЕО

Чергові підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців виду, сотні одиниць військової техніки Повітряних Сил, що забезпечує винищувальне та зенітне ракетне прикриття об’єктів критичної інфраструктури, важливих державних об'єктів України, повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив речник Центру оперативного інформування Леонід Матюхін.

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"Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається довкола державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів у визначених районах та локаціях.

У разі збройної агресії з боку Російської Федерації проти України планувальними документами з питань застосування військ (сил) Збройних Сил України сплановано посилення охорони та оборони мостів через річку Дніпро, а також ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури", - розповів віню

Також Матюхін зазначив, що підрозділи інженерних військ ЗС України наявними силами та засобами спроможні забезпечити поромно-мостові переправи в інтересах дій Збройних Сил України та інших складових сил оборони держави. Для виконання цього завдання у наявності достатня кількість понтонно-мостових та автодорожніх підрозділів.

"Досвід, набутий підрозділами Державної спеціальної служби транспорту під час бойових дій на сході України дозволяє успішно виконувати завдання з технічного прикриття, відбудови, встановлення загороджень на об’єктах транспортної системи України з метою забезпечення діяльності Збройних Сил та інших військових формувань, створених відповідно до Законів України. Особовий склад Служби готовий до охорони об’єктів національної транспортної системи України, виконання інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави та забезпеченням ефективного функціонуванням національної транспортної системи", - резюмував речник ЦОІ.

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