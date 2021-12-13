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У разі збройної агресії з боку РФ буде посилено охорону та оборону мостів через р. Дніпро, а також ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури, - Міноборони. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чергові підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України цілодобово несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави. До нього залучено понад 1000 військовослужбовців виду, сотні одиниць військової техніки Повітряних Сил, що забезпечує винищувальне та зенітне ракетне прикриття об’єктів критичної інфраструктури, важливих державних об'єктів України, повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомив речник Центру оперативного інформування Леонід Матюхін.

"Враховуючи військово-політичну обстановку, яка складається довкола державних кордонів України, на загрозливих напрямках вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття даних об'єктів у визначених районах та локаціях.

У разі збройної агресії з боку Російської Федерації проти України планувальними документами з питань застосування військ (сил) Збройних Сил України сплановано посилення охорони та оборони мостів через річку Дніпро, а також ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури", - розповів віню

Також Матюхін зазначив, що підрозділи інженерних військ ЗС України наявними силами та засобами спроможні забезпечити поромно-мостові переправи в інтересах дій Збройних Сил України та інших складових сил оборони держави. Для виконання цього завдання у наявності достатня кількість понтонно-мостових та автодорожніх підрозділів.

"Досвід, набутий підрозділами Державної спеціальної служби транспорту під час бойових дій на сході України дозволяє успішно виконувати завдання з технічного прикриття, відбудови, встановлення загороджень на об’єктах транспортної системи України з метою забезпечення діяльності Збройних Сил та інших військових формувань, створених відповідно до Законів України. Особовий склад Служби готовий до охорони об’єктів національної транспортної системи України, виконання інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави та забезпеченням ефективного функціонуванням національної транспортної системи", - резюмував речник ЦОІ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захист повітряного та водного простору - це два напрямки, які критично недорозвинуті, - Резніков. ВIДЕО
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Топ коментарі
+14
У разі збройної агресії з боку РФ буде посилено Джерело: https://censor.net/ua/v3304892
Имея такого соседа, все мосты и другие важные объекты уже восемь лет как должны быть под охраной.
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13.12.2021 12:56
+11
Охоронять це все буде Гогиашвілі?
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13.12.2021 12:59
+6
А зараз вони без охорони?

А чи підготовані ВСІ мости на можливих напрямках наступу до дистанційного підриву? Бо для взводу спецназу на вертольоті захопити міст - справа 15 хвилин
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13.12.2021 13:15
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У разі збройної агресії з боку РФ буде посилено Джерело: https://censor.net/ua/v3304892
Имея такого соседа, все мосты и другие важные объекты уже восемь лет как должны быть под охраной.
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13.12.2021 12:56 Відповісти
Побереги сердце для более важных дел. В случае полномасштабной войны эти объекты защитить не удастся, шансов практически нет. А в настоящий момент провести диверсию на АЭС, грес, мостах силами пятой колонны сложно.
То что мосты будут уничтожены , это наверняка. А вот АЭС и плотины наврядли
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13.12.2021 14:51 Відповісти
Уничтожить, не захватить. Так, что побереги сердце для более важных дел.
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13.12.2021 15:17 Відповісти
они под охраной, не бойся
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13.12.2021 15:18 Відповісти
Видел я эту охрану. Посмеемся ?
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13.12.2021 16:23 Відповісти
посмейся, если тебе от этого будет легче)
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13.12.2021 16:43 Відповісти
Легче не станет
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14.12.2021 08:54 Відповісти
у нас немає ПРО !!!!!
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13.12.2021 16:02 Відповісти
враньё)
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13.12.2021 16:42 Відповісти
,,У разі збройної агресії" уже пізно буде посилювати охорону.
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13.12.2021 16:40 Відповісти
Правда! Зараз треба підсилювати, бо перед тим як атакувати, диверсанти зроблять це раніше? Підсилювати не буде що?,
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13.12.2021 16:57 Відповісти
Охоронять це все буде Гогиашвілі?
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13.12.2021 12:59 Відповісти
Він буде підвозити бодрячок.
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13.12.2021 13:01 Відповісти
Вот-вот, надёжно охранять особо важные объекты вообще-то обязана Нацгвардия и при чём уже давно, война вообще-то идёт. Хотя с таким эпичным биомусором, как Гоги-барин, о какой вообще безопасности граждан Украины и объектах критической инфраструктуры идёт речь?... Это называется : спасайся кто и как может
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13.12.2021 13:20 Відповісти
Нацгвардия ( полумусора) имеют многоэшелонированное ПВО????
Ей Богу смешные вы.
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13.12.2021 14:54 Відповісти
Смешной, многоэшелонированное ПВО уже давно должно охранять особо важные объекты, оно для этого и предназначено, а Нацгвардия охранять всё остальное, что-бы то ли диверсанты, то ли собственное воровство и разгильдяйство не приводило к совершенно смешным и ржачным уничтожениям целых арсеналов боеприпасов, до сих пор не могут расследовать и найти виновных. А "полумусора" кстати обязаны воевать с совершенно смешными диверсантами из северных краёв, которые все последние лет 20 смешно не сидели на месте и смешно же развивались, в том числе и для смешной войны с нами
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13.12.2021 15:01 Відповісти
Несмешной, а расскажи мне о нашей многоэшелонированное ПВО.
Я понимаю что ты сейчас начнёшь моросить про секретность, но можешь не париться ,тут секретов нет . Это одна ВЧ А-0.....1.
Бараны в этой части были , но ты хоть и баран но в ней не служил. А бараном я тебя назвал за то что ты херню несёшь.
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13.12.2021 15:24 Відповісти
Ты наверное кино насмотрелся с диверсантами с бомбой в кармане? В жизни все не так. И если арсенал может взорвать школьник, то мост нет. И старушка с ВОХРа гоняющая рыбаков, самое то. А АЭС взрывать никто не будет, себе дороже
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13.12.2021 15:29 Відповісти
Да и я не открою секрет, что существуют объекты ( очень опасные) которые любой пионер взорвет при наличии гранаты.
И они ваааще не охраняются!
Это называется гражданские у власти
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13.12.2021 15:42 Відповісти
Разом з союзниками Україна переломає хребет російсько-фашистській гадині так само , як в 1945р , разом з союзниками переломала хребет німецьким фашистам .
Слава ГЕРОЯМ !!!
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13.12.2021 13:03 Відповісти
чмо совковое, в Германии был не фашизм, это совковому скоту так вдолбили в башку("скот" - тот кто до сих пор так визжит как и ты)
ничтожество.
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13.12.2021 13:19 Відповісти
Вброшу
"Нацизм под руководством Гитлера считается одной из форм фашизма." (С) Педивикия
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13.12.2021 13:26 Відповісти
рашкованской педивикии нет никакой веры. она стала элементом пропаганды и модерируется нквд
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13.12.2021 16:44 Відповісти
ТОесть вы считаете, что нацизм не является формой фашизма и НКВД об этом врёт?
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13.12.2021 16:47 Відповісти
мне вообще в принципе по барабану, что пишут рашкованцы.
что пишет английская википедия по этому вопросу?
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13.12.2021 16:48 Відповісти
здравая мысль, надо будет глянуть.
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13.12.2021 16:49 Відповісти
ахахахаха(жрет говно), ой, а говорят шо Вася, который меня научил жрать говно.... тупой ублюдок, спрошу-ка у Джона - круто ли жрать говно.
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14.12.2021 12:49 Відповісти
взято отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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13.12.2021 13:27 Відповісти
В Германии был нацизм. В Италии был фашизм.
Что в параше, затрудняюсь сказать, но думаю фашизм
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13.12.2021 14:56 Відповісти
Педивикия говорит, что нацизм - разновидность фашизма, но больше с национальным уклоном (немцы убер алес, остальные - говно, евреи - топливо).
Насчёт параши, я бы разделял СССР и современную парашу. Если в СССР был микс нацизма с фашизмом, без уклона в национальный вопрос, т.к. комуняки декларировали свою интернациональность, вместе с тем отрицая возможность сотрудничества классов (как в Италии),

то современная рашка скатывается именно в нацизм (типа есть какая-то такая нация "расский" и это мифическая нация становится как бы выше других). И что самое интересное если нацистская идея была "немецкая нация выше других наций, потому, что она сильнее, умнее (ну кроме евреев, которых если всех уничтожить, то немцы тутже выйдут на первое место) и лучше в военном плане, то кацапы утверждают, что они выше других потому, что их все обижают и ненавидят.
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13.12.2021 15:11 Відповісти
Возможно
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13.12.2021 15:18 Відповісти
спорно. у них при власти крайне левая партия вкп(б)
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13.12.2021 16:49 Відповісти
Немчура считала украинцев людьми второго сорта, почитай брошуру Унтерменша, это про тебя, падаль.
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13.12.2021 13:46 Відповісти
несчастье, посмотри сколько "немчурских" слов ты юзаешь, а сколько парашных или украинских - они?
ну чо?
и сколько заморили голодом(в МИРНОЕ **** время) твои "братья"(считающие тя "первым сортом"), и сколько в военное время - "немчура"?(считающая тя "вторым сортом")??
Ты, совок, пойми, что у немца - говно, то у совка - Машина класс, круто, еще 50 лет ездить будет.
жаль что твоего деда, "первосортные" коммунисты не сгноили в гулаге что такое борзое тут кукарекает.
и ведь, утырок, я же правду написал то. совок просто тебя сделал таким же шлаком как и моторылы всякие - тупо как зомби блеешь. тьху!
в 80-хх ты "немчуре" ноги лизал за пачку сигарет, совчура.
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14.12.2021 12:55 Відповісти
Ты дурнэ тэля.
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14.12.2021 13:04 Відповісти
а, ясельная группка? обзывалочки, кривлянья? да еще и совковое ссущество походу, - знаешь как все ватники, надменно, в обосранных штанах на гнилой "ладе", "герой" шпыняет(тихонько, а то по морде получить неохота) чуваку на Мерсе шо у него царапина на заднем левом фонаре.
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16.12.2021 12:02 Відповісти
А хіба Україна була незалежною державою у 1945 році ?
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13.12.2021 17:16 Відповісти
Да уже давно они должны быть под охраной, агрессия уже есть и идет полным ходом, ну долб@*** можете понять это
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13.12.2021 13:03 Відповісти
Для виконання цього завдання у наявності достатня кількість понтонно-мостових та автодорожніх підрозділів. Джерело: https://censor.net/ua/v3304892

А в каком они состоянии?
Не припоминаю бравурных видосиков МО с учениями понтонов. Зато помню, что при обращении гражданских за помощью, все понтоны тонули.
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13.12.2021 13:08 Відповісти
главно понтьі развести
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13.12.2021 14:46 Відповісти
Про це можна було б і не говорити. Аж соромно за наше МО. Ще оголосіть, що у разі агресіі, мабуть будемо стріляти.
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13.12.2021 13:12 Відповісти
Путлер полезет в лобовую атаку типа как на школу в Беслане?Самоубийца...https://youtu.be/NOQaW8A9KqA...видос интересный от бывшего полковника ВМС США Табаха
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13.12.2021 13:14 Відповісти
потлер тебе нагадил в штаны и сожрал твой галоперидол, поделившись с патлером.
кривляющаяся старикашка, иди уже на процедуры.
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13.12.2021 13:21 Відповісти
фуфел ты Мавзолейный
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13.12.2021 13:22 Відповісти
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13.12.2021 13:23 Відповісти
Бгг... В стенку постучи , вы походу в соседних палатах.😉
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13.12.2021 14:06 Відповісти
А зараз вони без охорони?

А чи підготовані ВСІ мости на можливих напрямках наступу до дистанційного підриву? Бо для взводу спецназу на вертольоті захопити міст - справа 15 хвилин
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13.12.2021 13:15 Відповісти
Ещё 50 лет назад все было заложено и отработано . Как это называется вам знать не положено.
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13.12.2021 15:15 Відповісти
Идиоты.....Хватит бредить! Уже Байден сказал Бубачке Кловану Зе-дЕрьмаку что можно расслабиться!
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13.12.2021 13:18 Відповісти
пусть буба с ермаком булки поразслабляют
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13.12.2021 14:48 Відповісти
Ястребы США постоянно находятся в Небе Украины 24/7...https://youtu.be/cZD7t2IpxVg
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13.12.2021 13:19 Відповісти
Поздно пить Борожоми крысы Путлерские...уже не 2014 год...
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13.12.2021 13:21 Відповісти
Я еще в детстве помню как в Львовской области ж\д мосты под охраной вохровцев были.
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13.12.2021 13:23 Відповісти
"В случае вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины планировочными документами по применению войск (сил) Вооруженных Сил Украины спланировано усиление охраны и обороны мостов через реку Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры".

Чтобы произвести впечатление, нужно анонсировать не усиление охраны этих объектов, а объявить о тактике"выжженной земли" - минировании этих объектов, особенно АЭС. Пускай лаптекопытные свою репу почешут, а заодно и "западные партнёры" выразят свою "озабоченность" и "обеспокоенность".
Если уж блефовать, то по крупному. Украсть - так миллион, сношать - так королеву. ))
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13.12.2021 13:27 Відповісти
ну если английскую королеву,то нужно бьіть збоченцем)))
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13.12.2021 14:50 Відповісти

Это да, по крайней мере геронтофилом. Тут не поспоришь... ))
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13.12.2021 14:58 Відповісти
А может не ждать когда мосты и стратегические обьекты росийские диверсанты начнут взрывать а сейчас закрыть границу с РФ и ввести визовый режим чтобы хоть как то уменьшить количество кацапов бегающих по Киеву и подготавливающих теракты?
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13.12.2021 13:29 Відповісти
Отступая в 1941 году красножопая армия все сжигала взрывала все подряд...включая Днепрогэс...Украина сделала тоже самое...
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13.12.2021 13:30 Відповісти
Генерал Залужный казав недавно...Добро пожаловать в АД..рюссишэ швайны
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13.12.2021 13:32 Відповісти
У вас существующего оборудования.....просто ро факту!! ....не хватает для заявленного перекрытия указанных объектов.
Даже просто те же Стингеры можно было бы заказать или докупить.... у вас тех же Стрел ....то же не хватает....
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13.12.2021 13:34 Відповісти
В случае вооруженной агрессии со стороны РФ будет усилена охрана и оборона мостов через Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры, - Минобороны. Источник: https://censor.net/ru/v3304892

===============

А сейчас какая агрессия? Мирная? Цирковая?
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13.12.2021 13:35 Відповісти
Повторяю еще раз для пионеров ...,в Украину каждые сутки прилетает пара военно-ьранспортных самолетов США и Британии...,и я не думаю что там тушонка Рузвельта и ножки Буша... Ллойд Остин,глава Пентагона зна шо надо...
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13.12.2021 13:36 Відповісти
В случае усиления парашей войны с Украиной, которую }{уйлососия начала 20.02.2014 г. по парашным АЭС, химическим и т.п. опасным предприятиям должны быть нанесены удары украинскими ракетными комплексами.
И не забыть заодно по всем их городам, до которых они достанут.
Воронеж надо не забыть в первую очередь, он уже давно ждёт.
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13.12.2021 13:39 Відповісти
Есть, товарищь замполит!
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13.12.2021 14:23 Відповісти
Не нравится парашникам? Но придётся получить по-полной, не от нас, так от Штатов точно.
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13.12.2021 18:31 Відповісти
подскажи своему новому канцлеру пусть кенинсберг вернут
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13.12.2021 14:53 Відповісти
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13.12.2021 18:30 Відповісти
У разі збройної агресії підсилювати буде вже пізно. Бо захоплення мостів повітряним десантом у планах на першому ж етапі!
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13.12.2021 13:42 Відповісти
Порох привез еще один батальонный комплекс видеонаблюдения в зону ООС
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13.12.2021 13:50 Відповісти
Шок! Шо оно несет "в случае агрессии РФ" Война 8й год идет, агрессия уже есть, а мосты ни хрена не охраняются. Часто бываю на Херсонщине, если на Каховской ГЕС хоть стоит потешный БТР и потешный блок пост, то в Херсоне на мосту кроме рыбаков и пьяных местных сепаров в принципе никогда никого не бывает. Достаточно 5-6 зеленых человечков, чтобы надолго прекратить движегие по этому мосту. Хоть патрульные стояли, нет 0 (Ноль) охраны и все 8 лет так.
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13.12.2021 14:27 Відповісти
вот дебилы а сейчас что мосты охранять не надо или взрывы на складах не урок
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13.12.2021 14:38 Відповісти
jackdorseydonotbanme ретвитнул(а)















J.O.


@JohnnOwl

·
1 ч



11.12.2021 вдень в Керченській протоці було зафіксовано проходження з Азовського моря до Чорного великого десантного корабля (ВДК) Чорноморського флоту РФ «Новочеркасск» (бортовий №142). Фотофіксація додається.
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13.12.2021 15:11 Відповісти
А керує охороною стратегічних об'єктів- С.Коротких (боцман, малюта). Білоруський кгб-іст і російський нконацист, якого Аваков з Білецьким протягнули через Азов в нацполіцію і далі на підвищення
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13.12.2021 15:27 Відповісти
 
 