Резонансна автопригода за участі водія-підлітка в Луцьку: опублікований запис моменту ДТП. ВIДЕО реєстратора
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В мережі опубліковано відеозапис автореєстратора, що зафіксував момент резонансного ДТП у Луцьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що легковик Renault, за кермом якого був підліток, проїздить поміж іншими автомобілями і, не зменшуючи швидкості, врізається в пішоходів, котрі переходять дорогу на дозволений сигнал світлофора.
Нагадаємо, що аварія трапилася 12 грудня близько 15 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Водій та пасажири намагались залишити місце ДТП. Зі слів поліції, за кермом перебував неповнолітній.
Травми різної ступені важкості отримали 4 особи, серед них – дитина, яку госпіталізували. На місці працювало 6 бригад швидкої допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Одни хотят быть космонавтами, другие астрономами.
Одни хотят быть астронавтами, другие астрономами.
Мадам, а в какой стране мира полиции запрещено преследовать преступников?
2. На ролике в пределах видимости никаких деревьев не наблюдается, так что с деревом это уже совсем другая история.
3. Что значит "Травми різної ступені важкості отримали 4 особи, серед них - дитина, яку госпіталізували."? Тот, кто улетел метров на надцать вперед, однозначно не жилец. Насколько тяжело травмированы остальные?
4. Чтобы этот подонок не смог такое повторить, вздернуть на ближайшем столбе.
яке доказувало мені що менти робили все правильно.
а якщо зайти на Волинські новини - то ще більше таких новин