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ДТП (4209) Луцьк (363) підлітки (333)

Резонансна автопригода за участі водія-підлітка в Луцьку: опублікований запис моменту ДТП. ВIДЕО реєстратора

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В мережі опубліковано відеозапис автореєстратора, що зафіксував момент резонансного ДТП у Луцьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, що легковик Renault, за кермом якого був підліток, проїздить поміж іншими автомобілями і, не зменшуючи швидкості, врізається в пішоходів, котрі переходять дорогу на дозволений сигнал світлофора.

Нагадаємо, що аварія трапилася 12 грудня близько 15 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Водій та пасажири намагались залишити місце ДТП. Зі слів поліції, за кермом перебував неповнолітній.

Травми різної ступені важкості отримали 4 особи, серед них – дитина, яку госпіталізували. На місці працювало 6 бригад швидкої допомоги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тікаючи від патрульних, водій збив 4 людей у Луцьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+45
Коли переходиш дорогу, навіть на зелений, треба крутити головою на всі 360 градусів постійно. Дебілів за кермом у нас вистачає.
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13.12.2021 12:52
+31
А говорят, казнь - это негуманно...
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13.12.2021 12:52
+26
Пілять, тут всі полоси з авто стояли! Як це стерво просочилося незрозуміло!
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13.12.2021 12:54
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б'юся об заклад, що першою його думкою після скоєного була "а шо мені за це буде?", а не "що там з тими людьми?"
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13.12.2021 13:15 Відповісти
Дети могут творить каку, могут совершать необдуманые поступки, могут бегать от ментов как набедокурят. Но тут уже поступок нелюдя и каким бы не был избалованным ребенок, если он нормальный человек он такого не совершил и торомознул бы видя людей на горизонте. А это падло знало что случится и ему было похер. Благо никто не помер. Но садить нужно на максимальный срок , ибо толку не будет и когда он выйдет,то снова попытается кого то убить, для таких людей чужая жизнь морально ничего не значит. А вообще убийство и попытка убийства в тех случаях когда человек планировал это, это пожизненное. А не от 5 до 15. Кто готов убить заради наживы и своей выгоды, того уже ничто не изменит и эти как бы люди должны быть изолированы пожизненно, раз смертная казнь это не гуманно.
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13.12.2021 13:17 Відповісти
Мальчишки делятся на 2 вида:

Одни хотят быть космонавтами, другие астрономами.
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13.12.2021 13:20 Відповісти
Не точно процитировал-

Одни хотят быть астронавтами, другие астрономами.
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13.12.2021 13:23 Відповісти
музыкальное сопровождение якесь....Не к месту...
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13.12.2021 13:27 Відповісти
вот не злой я человек. и в равных пропорциях по времени на дороге бываю и пешеходом, и водителем. но **** видя, что малолетний долб.** творит, хочется, чтобы такие вещи суд квалифицировал как покушение на убийство, а понятие "малолетка" вообще убрали из уголовного кодекса.
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13.12.2021 13:28 Відповісти
Вот эти водители на дешевых американских консервных банках - самые мерзкие. Они правил не знают, не оценивают дорожную обстановку, еще и борзые. Таких как этот пацанчик только в тюрьму.
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13.12.2021 13:33 Відповісти
а какие это дешевые американские консервные банки?
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13.12.2021 13:47 Відповісти
Я так понимаю речь о пригнанных из США битках.
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14.12.2021 18:13 Відповісти
А чи не спадало патрульним на думку, що ганятися за порушником ПДР в середмісті небезпечно для всіх учасників цього самого руху? Може розумніше було б передати спостережнння іншим машинам і спіймати порушників там, де менше людей і машин.
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13.12.2021 13:34 Відповісти
запретить правоохранителям преследовать преступников? Ну да, ну да....Вот треснет такой малолетка тебя по кумполу около магазина и убегать...а рядом стоящим патрульным догонять его нельзя - вдруг убегая он толкнет беременную старушку....пусть ждут пока из города выбежит..
Мадам, а в какой стране мира полиции запрещено преследовать преступников?
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13.12.2021 13:50 Відповісти
не все так просто... это вы предлагаете бухого не ловить, а подождать, где же оно припаркутеся... бред! зло нужно пресекать!
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13.12.2021 13:58 Відповісти
Да он явно под наркотой был
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13.12.2021 13:35 Відповісти
та страх що батю повiдомлять - цe як наркота. страх ******** як наркотик провокує до таких дiй
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13.12.2021 22:03 Відповісти
кастрировать его нужно чтобы не дал потомства. и плюс пожизненная выплата за счет его и его родителей всем пострадавшим.
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13.12.2021 13:46 Відповісти
Не так давно нардеп трухін,дружбан янелоха,пяним за кермом також влаштував дтп і не поніс жодної відповідальності.Коли янелоха запитали,як таке можливо,янелох сказав,що нічого страшного не сталось,ніхто не загинув.
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13.12.2021 13:53 Відповісти
так у машинi руля нe було. як ж доказати що трухiн за ним був? вона рухалася силою мислi.
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13.12.2021 22:05 Відповісти
...лядь... это как вообще? Капец...
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13.12.2021 14:01 Відповісти
После Трухина, подождём с выводами.
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13.12.2021 14:08 Відповісти
Музычка конечно так себе в тему.
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13.12.2021 14:37 Відповісти
1. Не мешало бы кому-то из редакции за музыкальное сопровождение ролика морду набить.
2. На ролике в пределах видимости никаких деревьев не наблюдается, так что с деревом это уже совсем другая история.
3. Что значит "Травми різної ступені важкості отримали 4 особи, серед них - дитина, яку госпіталізували."? Тот, кто улетел метров на надцать вперед, однозначно не жилец. Насколько тяжело травмированы остальные?
4. Чтобы этот подонок не смог такое повторить, вздернуть на ближайшем столбе.
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13.12.2021 14:48 Відповісти
и мусорам тоже кокохи открутить шоб не гонялись
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13.12.2021 17:40 Відповісти
хочеться що це відео подивилось то х....йло,
яке доказувало мені що менти робили все правильно.
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13.12.2021 15:16 Відповісти
звісно що НЕ правильно, ту потвору яка бачила людей і не гальмувала потрібно було з калаша розстріляти задовго до даного інциденту, бо то вже не людина а біосміття.
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13.12.2021 16:24 Відповісти
То мабуть ватнік із Харькова, точно нє мєсний😁
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13.12.2021 15:50 Відповісти
Опять Луцк?
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13.12.2021 16:01 Відповісти
Та тут або Луцьк, або Харьків
а якщо зайти на Волинські новини - то ще більше таких новин
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14.12.2021 16:32 Відповісти
на місці батька травмованої дитини знайшов би цю 16-ти річний результат п'яного інцесту і вирізав би йому мошонку..
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13.12.2021 21:25 Відповісти
І отаких 16-ти річних "Слуги" збираються дозволити обиратись в депутати. Бідні йдуть в армію, або десь працювати, а багаті в депутати. Отакий шмаркач - мажор впевнений, що його відмажуть за всілякі злочини і постраждалі люди йому до "лампочки". Владі закони не писані і діткам їхнім теж.
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13.12.2021 22:42 Відповісти
тут тільки одне може справити ситуацію- вибори в депутати з 16. дивись підлітки і подорослішають.
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15.12.2021 08:50 Відповісти
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