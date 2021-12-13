100-150€ за "рейс": закарпатські контрабандисти, не зважаючи на вітер, несуть цигарки через засніжену гору Менчул до Румунії. ВIДЕО

В мережі опублікований відеоролик, на якому зафіксований фрагмент буднів закарпатських контрабандистів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його опублікував на своїй сторінці в соцмережі закарпатський журналіст і депутат міськради Ужгорода Віталій Глагола. На кількасекундному відео видно двох чоловіків, котрі намагаються нести клунки з контрабандними цигарками через засніжену гору, вочевидь, опираючись сильному вітру.

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"Мені вдалось отримати ексклюзивне відео проходу через Карпати до Румунії закарпатських "цигаркових контрабандистів". Відео зняте вчора, 12 грудня. Його мені анонімно надав один із таких контрабандистів. Стартують контрабандисти із району села Ділове в сторону румунського кордону й проходять через гору Менчул. За одний такий "рейс" контрабандист може заробити 100-150€. Йдуть через гору Менчул до Румунії. Там товар залишають в обумовленому місці й повертаються назад таким же шляхом. За тиждень можуть зробити 3-4 ходки. Усе залежить від погодних умов та фізичної витривалості. Зазвичай одна людина бере два такі ящики набитих цигарками, як на відео. Хто сильніший і фізично міцніший - тягне одразу три ящики, - пише Глагола в коментарі до відео.

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