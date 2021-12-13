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Закарпаття (1578) контрабанда (1551) Румунія (659) цигарки (622)

100-150€ за "рейс": закарпатські контрабандисти, не зважаючи на вітер, несуть цигарки через засніжену гору Менчул до Румунії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В мережі опублікований відеоролик, на якому зафіксований фрагмент буднів закарпатських контрабандистів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його опублікував на своїй сторінці в соцмережі закарпатський журналіст і депутат міськради Ужгорода Віталій Глагола. На кількасекундному відео видно двох чоловіків, котрі намагаються нести клунки з контрабандними цигарками через засніжену гору, вочевидь, опираючись сильному вітру.

"Мені вдалось отримати ексклюзивне відео проходу через Карпати до Румунії закарпатських "цигаркових контрабандистів". Відео зняте вчора, 12 грудня. Його мені анонімно надав один із таких контрабандистів. Стартують контрабандисти із району села Ділове в сторону румунського кордону й проходять через гору Менчул. За одний такий "рейс" контрабандист може заробити 100-150€. Йдуть через гору Менчул до Румунії. Там товар залишають в обумовленому місці й повертаються назад таким же шляхом. За тиждень можуть зробити 3-4 ходки. Усе залежить від погодних умов та фізичної витривалості. Зазвичай одна людина бере два такі ящики набитих цигарками, як на відео. Хто сильніший і фізично міцніший - тягне одразу три ящики, - пише Глагола в коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+27
А кому щас легко?
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13.12.2021 14:34
+18
Коле легко!.. Тищенко Коле по кличке "котлета" легко..
сидит в Киеве в тепле и комфорте, а долю от контробаса получает с каждой пачки сигарет..
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13.12.2021 14:39
+16
Вот таким людям нужно давать медали. Они в отличии от альпинистов не только сами а еще и с баулами на гору залезут
Зато наши олигофрены спокойно ешелонами руду и лес вывозят через границу и никто их не называет контрабандистами а даже наоборот считают кормильцами.
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13.12.2021 14:36
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Справжні українські Шерпи.
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13.12.2021 15:42 Відповісти
Дай Бог їм не замерзнути, не провалитися у сніг і не послизнутися!

Ці люди нікому не заподіяли зла, на відміну від 450-ти вельмишановних обранців.

Один такий прохід вартує навтіь 500 євро, так що я рахую їх працю сильно неодооціненою.
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13.12.2021 15:52 Відповісти
На Вернадського їх, покази знімати.
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13.12.2021 16:10 Відповісти
Приробити лямки і буде легше нести 3 клумки, чим таким чином два, ну ніякої кмітливості.
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13.12.2021 16:16 Відповісти
Судячи з усього там не потрібно підніматися по вертикальних скелях, взяти найпростіші сани і вперед, а так у нас в державі скоріше таких посадять ніж тих хто лісовозами кругляк на мільярди вивозить (ті вже давно в раді сидять)
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13.12.2021 16:46 Відповісти
"И снег, и ветер,
И звёзд ночной полёт.
Меня мое сердце
В тревожную даль зовёт."

"Песня о тревожной молодости " - герои нашего времени..
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13.12.2021 16:17 Відповісти
Пля - нашли преступников...
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13.12.2021 16:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v8jXwaN0HIE
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13.12.2021 16:55 Відповісти
Сепер
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13.12.2021 18:47 Відповісти
И что в этой новости эксклюзивного?
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13.12.2021 17:13 Відповісти
Цих верблюдів треба на передову, будуть снаряди носити
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13.12.2021 17:13 Відповісти
ага, і маршрутчиків, і співаків, і медиків, і усіх, хто намагається вижити і в кого це виходить.
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13.12.2021 19:53 Відповісти
чи тебе давить жаба, що хтось може заробляти інакше ніж ти?
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13.12.2021 19:55 Відповісти
Мене давить жаба за всіх, хто намагається заробити протизаконно! І нефіг цих жлобів відбілювати
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14.12.2021 12:44 Відповісти
Мы рубим ступени... Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди
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13.12.2021 17:47 Відповісти
великолепный горный пейзаж, чудесная прогука, только я не понял 150€ это с них берут или всё-таки им дают?
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13.12.2021 19:44 Відповісти
Бажання отримати свою хвилину слави згубило вже не одну тисячу. Так тримати))
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13.12.2021 21:15 Відповісти
Дайте им работу. Они все сделают, только заплатите нормально. Что они от хорошей жизни так рискуют. А вам бы только писать. Сами попробуйте просто зимой по горам погулять. Не знаю чи захотите об этом написать! Герои.
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14.12.2021 16:43 Відповісти
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