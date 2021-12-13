На будівництві нового моста в Кременчуці почали бурити скелю, - Служба автодоріг Полтавщини. ВIДЕО

У Кременчуці йдуть роботи зі зведення лівого пілону нового мосту через Дніпро. Для цього доведеться занурити в ґрунт 40 сталевих труб і навіть бурити скелясту породу.

Про це розповідає Служба автомобільних доріг у Полтавській області, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

На лівому березі Дніпра необхідно встановити 40 труб, деякі з яких будуть занурені на глибину 50 метрів.

"Розпочато підготовку до буріння скелястих порід всередині сталевої труби, які влаштовуються під час будівництва мосту через Дніпро. Це – третій етап заглиблення паль до проєктної відмітки", - уточнили в автодорі.

Новий міст у Кременчуці зводять за програмою "Велике будівництво". Він стане альтернативою старому Крюківському мосту, який збудували в далекому 1872 році.

Після відкриття новий Кременчуцький міст значно покращить транспортний зв’язок між лівим і правим берегами Дніпра як в масштабах міста, так і для цілого регіону та країни.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що в рамах ініційованої ним інфраструктурної програми "Велике будівництво" протягом 2021 року буде збудовано і відремонтовано 245 мостів і 6,5 тисяч км автодоріг.

Також читайте: Впродовж 2021 року в Україні оновили 5 тис. км доріг державного значення, - "Укравтодор"