На будівництві нового моста в Кременчуці почали бурити скелю, - Служба автодоріг Полтавщини. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
У Кременчуці йдуть роботи зі зведення лівого пілону нового мосту через Дніпро. Для цього доведеться занурити в ґрунт 40 сталевих труб і навіть бурити скелясту породу.
Про це розповідає Служба автомобільних доріг у Полтавській області, інформує Цензор.НЕТ.
На лівому березі Дніпра необхідно встановити 40 труб, деякі з яких будуть занурені на глибину 50 метрів.
"Розпочато підготовку до буріння скелястих порід всередині сталевої труби, які влаштовуються під час будівництва мосту через Дніпро. Це – третій етап заглиблення паль до проєктної відмітки", - уточнили в автодорі.
Новий міст у Кременчуці зводять за програмою "Велике будівництво". Він стане альтернативою старому Крюківському мосту, який збудували в далекому 1872 році.
Після відкриття новий Кременчуцький міст значно покращить транспортний зв’язок між лівим і правим берегами Дніпра як в масштабах міста, так і для цілого регіону та країни.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що в рамах ініційованої ним інфраструктурної програми "Велике будівництво" протягом 2021 року буде збудовано і відремонтовано 245 мостів і 6,5 тисяч км автодоріг.
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у цьому сила і міць його...
кремінь
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."
© І.Франко
Порошенко табличек не развешивал и доковать никого не заставлял. Исполнял свою работу. А тут великодержавен нашелся.
За мои же деньги я доковать должен
Вважаєш,мушу дякувати за вивернуті кишені ?
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Звичайно,тобі пох.,що дірки в бюджеті від непомірних апетитів зелених латають,грабуючи селюків.Тільки от для мільйонів людей ці виплати,-джерело існування.
Близшайшие переправы через Днепр с точкой отсчета "Кременчуг":
Днепродымский, "левобережный" мост - по 3 полосы в каждую сторону, в аварийном состоянии. расстояние 120 км по правому берегу и 160 по левому. Несмотря на то что по правому выиграш в 40 км, те кто ездил этой дорогой знают что это путь "прощай ходовка".
Черкаская дамба и мост - 163 км по левому берегу, вариант с переправой через правый не учитывается в виду прохождения маршрута через тот самый "третьестепенно-хреновый" Кременчугский мост или же через дамбу Кременчугской ГЭС. 2 полосы, по одной в каждую сторону. Судя по слухам, дамба там "так себе".
Дамба Кременчугской ГЭС, наибольшего водохранилища Украины - 26 км. 2 полосы, по одной в каждую сторону. Состояние аварийное.
Из этого всего можно сделать вывод что переправа с достаточно хорошой пропускной способностью находиться лишь в Каменском, и состояние его оставляет желать лучшего.
Я конечно понимаю что сейчас в дурку сажают только особо буйных, но пролечись пане, пролечись. Ибо бред несешь.
Третьестепенная херня, это салюты по несколько десятков лямов гривен, это никому не нужные парады с пустым выжиганием соляры. Это в конце концов разваленные столичные "сухие фонтаны", мосты из стекла, ковидная "тысяча", но никак не один из логистических и промышленных центров среднего течения Днепра.
а відео для обивателя, щоб зацікавить його
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено бабло для нас зрубить."
26.04.19
Министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что Украина возьмет кредит для финансирование строительства моста
По словам министра, во время Второго форума "Один пояс, один путь" в Китае было согласовано подписание инвестиционного соглашения между правительствами Украины и Китая на общую сумму $340 млн. на строительство моста через Днепр в городе Кременчуг.
После реализации этого проекта существующий двухуровневый Крюковский мост будет использоваться исключительно для внутригородских поездок. Кроме этого, в конструкции моста должна быть предусмотрена возможность будущего обустройства линии легкого метро для объединения левобережной и правобережной части Кременчуга.
В Кременчуге проходит заседание, на котором обсуждается проект строительства нового автомобильного моста через Днепр в Кременчуге. Ориентировочная стоимость проекта - 1 млрд. долларов.
Разработку нового проекта моста в Кременчуге берёт на себя ПАО «Київсоюзшляхпроект». Строить новый мост через Днепр будут в три этапа. На левом берегу мост будет начинаться прямо от трассы М-22 Полтава-Александрия. Здесь будет 6 полос движения.