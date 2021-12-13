За минулий тиждень троє воїнів зазнали поранення, ще один - бойового травмування. ЗСУ 30 разів відкривали по військах РФ вогонь у відповідь, - Міноборони. ВIДЕО
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Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йде мова в огляді основних подій в ООС та обстановки на ТОТ ДЛО за минулий тиждень (з 6 по 12 грудня).
"Ворог, провокуючи відповідь українських воїнів, практично по всій лінії зіткнення вів турбуючий вогонь. Кількість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ становила 36 випадків, минулого тижня зафіксовано 29. Загалом противник здійснив 8 обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на обстріли противника наші воїни 30 разів відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння: "Окупанти були змушені припинити вогневу активність".
Разом із тим зазначається, що троє захисників зазнали поранення, а один - бойового травмування. Воїнів оперативно доправили до лікувальних закладів, де їм надається вся необхідна медична допомога.
"Українські воїни налаштовані рішуче, противник отримує гідну відсіч. Оборонні рубежі українських підрозділів залишаються незмінними", - наголосили у відомстві.
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