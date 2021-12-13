УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9263 відвідувача онлайн
Новини Відео ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 076 5
Міноборони (5266) обстріл (21010) поранення (2656) Донбас (21733) ЗСУ (5696)

За минулий тиждень троє воїнів зазнали поранення, ще один - бойового травмування. ЗСУ 30 разів відкривали по військах РФ вогонь у відповідь, - Міноборони. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Збройні формування Російської Федерації продовжують порушувати режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це йде мова в огляді основних подій в ООС та обстановки на ТОТ ДЛО за минулий тиждень (з 6 по 12 грудня).

"Ворог, провокуючи відповідь українських воїнів, практично по всій лінії зіткнення вів турбуючий вогонь. Кількість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ становила 36 випадків, минулого тижня зафіксовано 29. Загалом противник здійснив 8 обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника наші воїни 30 разів відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння: "Окупанти були змушені припинити вогневу активність".

Разом із тим зазначається, що троє захисників зазнали поранення, а один - бойового травмування. Воїнів оперативно доправили до лікувальних закладів, де їм надається вся необхідна медична допомога.

"Українські воїни налаштовані рішуче, противник отримує гідну відсіч. Оборонні рубежі українських підрозділів залишаються незмінними", - наголосили у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У разі збройної агресії з боку РФ буде посилено охорону та оборону мостів через р. Дніпро, а також ГЕС, АЕС та інших об’єктів критичної інфраструктури, - Міноборони. ВIДЕО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Петро Порошенко відвідав Авдіївку - відео
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув
показати весь коментар
13.12.2021 15:38 Відповісти
Порох - прийде,
порядок - буде !
показати весь коментар
13.12.2021 16:25 Відповісти
Короче, Байден не напугал...
показати весь коментар
13.12.2021 15:39 Відповісти
У чому різниця між пораненням та боєвим травмуванням
показати весь коментар
13.12.2021 16:00 Відповісти
Спостерігачі ОБСЄ знову вкажуть у своєму звіті за добу, що порушення було з обох боків.
показати весь коментар
13.12.2021 16:25 Відповісти
 
 