Україна виконала цільовий орієнтир ВООЗ з вакцинації від COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО
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Наразі 40% дорослих українців, а саме 12 мільйонів 457 тисяч вже отримали повний курс щеплення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За минулий тиждень до лікарень із діагнозом COVID-19 потрапили 15 676 українців, 85% з них – це ті, хто не отримав бодай одну дозу вакцини проти COVID-19. Вакцинація - це дієвий захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Не нехтуйте ним. Зробіть щеплення проти ковід при першій нагоді. Вакцина є в Україні, вона доступна в кабінетах щеплень та в центрах масової вакцинації", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Наразі 40% дорослих українців, а саме 12 мільйонів 457 тисяч вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я - 40% вакцинованого населення в 2021 році.
Загалом із початку року в Україну вже надійшло 36 мільйонів 781 тисяча доз вакцини від COVID-19. Завдяки наявності вакцин та можливості їх вибору вже зроблено 26 мільйонів 589 тисяч щеплень.
Будь ласка, зачекайте...
Невже люди настільки тцпі що будуть і надалі вірити у це лайно?
О защите уже ниполслова.
Хоть кто то помнит тезисы в самом начале,когда говорилось об одном уколе?????
Теперь вот... зато с Ляшко "повезло".
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Текст песни Вера Брежнева - Ориентир
Мир, в котором я живу
Не делится на части, пока в нём есть любовь
Знать не в снах, а наяву
Каким бывает счастье, делить его с тобой.
Жила-была девочка - золотистые косы
Мирила огонь и лёд, небо, солнце и грозы
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Я знаю пароль, я вижу ориентир
И это уже не за горами.. Ублюдки !!!
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Вот она, оказывается, какая цель... Здоровье - дело десятое.
Цікаво, а як що ВООЗ постанове колоти проти захворювань керосином, то будуть всіх вакцинувати керосином? Цікаво