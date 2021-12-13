Україна виконала цільовий орієнтир ВООЗ з вакцинації від COVID-19, - Ляшко. ВIДЕО

Наразі 40% дорослих українців, а саме 12 мільйонів 457 тисяч вже отримали повний курс щеплення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

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"За минулий тиждень до лікарень із діагнозом COVID-19 потрапили 15 676 українців, 85% з них – це ті, хто не отримав бодай одну дозу вакцини проти COVID-19. Вакцинація - це дієвий захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Не нехтуйте ним. Зробіть щеплення проти ковід при першій нагоді. Вакцина є в Україні, вона доступна в кабінетах щеплень та в центрах масової вакцинації", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Наразі 40% дорослих українців, а саме 12 мільйонів 457 тисяч вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я - 40% вакцинованого населення в 2021 році.

Загалом із початку року в Україну вже надійшло 36 мільйонів 781 тисяча доз вакцини від COVID-19. Завдяки наявності вакцин та можливості їх вибору вже зроблено 26 мільйонів 589 тисяч щеплень.

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