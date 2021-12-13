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Міноборони щодо ситуації на кордоні: Мета РФ - це примус до діалогу з незручних питань. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Ситуація довкола українських кордонів залишається складною.

Про це заявили в Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Кремль продовжує вживати гібридних заходів для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні. Російська Федерація регулярно демонструє військову силу та наміри її застосувати. Ситуація довкола українських кордонів залишається складною. Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та тиску на сусідні держави", - йдеться в заяві.

"На теперішній час фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною. Здійснюється передислокація особового складу російських військ з районів проведення навчань. Втім, по завершенню навчань до пунктів постійної дислокації повертається лише особовий склад, а бойова та інша військова техніка залишається поблизу українського кордону", - розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Такі дії мають тактичну мету – це тиск на владу України та тиск на владу інших держав задля примусу до діалогу з незручних питань, які вкрай важливі для РФ. Стратегічна мета таких цілей – це відновлення повного контролю над Україною, а також зрив євроатлантичних прагнень нашої держави", - зазначила вона.
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На незручні питання від лапатної балалайні й відповіді повинні бути для неї незручними...
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13.12.2021 16:25 Відповісти
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13.12.2021 16:26 Відповісти
,👍👍👍
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13.12.2021 16:41 Відповісти
Зомбокацяпів українці не бояться вони їх порвуть на шматки і зроблять кроваві пильмені.
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13.12.2021 16:46 Відповісти
спасибо брат..
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13.12.2021 16:54 Відповісти
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13.12.2021 16:30 Відповісти
Виходить що ці питання для нас незручні?
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13.12.2021 16:37 Відповісти
"Перекидання військ" на русском будет "переброска", а не " опрокидывание"
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13.12.2021 16:40 Відповісти
Из серии "пекельні борошна" ))))
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13.12.2021 18:05 Відповісти
"Примус до діалогу" - лол. Хіба весь сенс не в переговорах? Нам завжди подають інформацію, наче Росія ховається від діалогу, а тут навпаки.
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13.12.2021 16:43 Відповісти
А зачем вы идете на заведомо невыгодный для Украины диалог с окупантами? Вы же сами и вырастили мирового террориста подкидывая ему постоянно жертвоприношение. Помнится как еще с 2014 года только и разговоров было что предоставить ***** возможность выйти с честью и победой в войне. ***** ето очень понравилось. Несите есчо жертву.
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13.12.2021 16:45 Відповісти
Меркель ,уходя ,в очередной раз подложила бяку Украине, наложив вето на продажу Украине через НАТО оборонительных вооружений.Помянем её незлым добрым словом..Назовем вещи своими именами...Для Меркель деньги кровью не пахнут..
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13.12.2021 16:46 Відповісти
Дурне формулювання : "примус до діалогу" . Це примус до капітуляції - так вірно. А ми не маємо йому піддатися.
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13.12.2021 19:58 Відповісти
 
 