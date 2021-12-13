Міноборони щодо ситуації на кордоні: Мета РФ - це примус до діалогу з незручних питань. ВIДЕО
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Ситуація довкола українських кордонів залишається складною.
Про це заявили в Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.
"Кремль продовжує вживати гібридних заходів для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні. Російська Федерація регулярно демонструє військову силу та наміри її застосувати. Ситуація довкола українських кордонів залишається складною. Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та тиску на сусідні держави", - йдеться в заяві.
"На теперішній час фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною. Здійснюється передислокація особового складу російських військ з районів проведення навчань. Втім, по завершенню навчань до пунктів постійної дислокації повертається лише особовий склад, а бойова та інша військова техніка залишається поблизу українського кордону", - розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Такі дії мають тактичну мету – це тиск на владу України та тиск на владу інших держав задля примусу до діалогу з незручних питань, які вкрай важливі для РФ. Стратегічна мета таких цілей – це відновлення повного контролю над Україною, а також зрив євроатлантичних прагнень нашої держави", - зазначила вона.
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