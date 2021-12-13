Проєкт "Без цензури": Не тільки Гогілашвілі: хто ще проліз у владу через "Квартал"? ВIДЕО
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Хто з нинішніх українців отримав посади через "Квартал 95"? Не лише скандальний і вже колишній хам-заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі!
Про це - в проєкті "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
Чоловіка секретарки Зеленського Марії Левченко, заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, звільнили після скандалу із патрульними. Менше ніж за добу після виходу нашого попереднього матеріалу про те, хто такий Олександр Гогілашвілі, стало відомо, що Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у Росії.
Але не лише для нього дотичність до "Кварталу 95" стала соціальним ліфтом. Є ще й такий собі Олександр Пашков. Це – чоловік головбуха "95 кварталу" Оксани Пашкової. У квітні 2020-го його несподівано призначили директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ – таким чином він перестрибнув через десяток кар'єрних щаблів.
00:00 – Гогілашвілі, котрий "один з таким є#алом?"
02:00 – Російський паспорт, Валуєв і Гогілашвілі
03:00 – Гогілашвілі, Зеленський і наркотики
07:10 – Ще одна пригода Гогілашвілі з поліцейськими
09:50 – Чоловік головбуха "Кварталу 95" в ГУР МОУ
14:40 – Про долю поліцейських, які зупинили Гогілашвілі.
Будь ласка, зачекайте...
Чорновол все додумал и думаю четко!! см его ютуб на АНЕКСИЯ НЕТ
.... а какого черта он туда ехал
кто не от квартала, личного занкомства с ЗЕлюкои и его шобелкой чудом тудой влез )))) - вот правильный !
а вы говорите разрушают все
Вирогідно - ТСК в Раді по порушенню державноїтаємниці в ОП
Дієво - правильна доза, йому-приємно, Кротофермі (ОП) гаплик, Україні -шанс.
пока оно на Банковой далі буде ще ....
Вот видишь, Наталия Береза, как ты мне карьеру в МВД испортила? Ушёл рыдать в с**я...
Станіслав Береза
@jozefkneht1
Керівник монобільшості Арахамія,народився в Сочі,росія. Голова правління НБУ Шевченко народився в Тулі,росія. Дружина голови СБУ Баканова, громадянка росії. У голови ОПУ Єрмака бізнес з олігархом Хла,ротенбергом. А президент панічно боїться в одному реченні сказати війна і росія
Юрий Мухин
@mukhin_ua
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47 мин
А ви ще питаєте, що буде далі з Гогілашвілі.
Для мене шапіто-95 стало синонімом борделю, відповідно ці зеленські-юзіки-... і ті, що виспівують вечорами на Г+Г хвалебні оди цій зеленій шоблі гірше вокзальних бл...дей, бо у них відсутня будь-яка повага і міра. Готові брати від усіх, тільки побільше...
З'явилася вакснсія на посаду заст-ка міністра МВС.
Вимоги до кандидатів: - повинен бути не українцем; - не повинен володіти українською мовою,
але повинен досконало володіти матюками і тюремним сленгом; - повинен мати російський паспорт і партквиток "Єдиної росії".🤣🤣🤣
https://twitter.com/Bykvu/status/1470386989505855488
На 8 році агресіі московіі кроти зливають Украіну!!!!
параліч привладних очевидна…
Украіна в небезпеці!!!!