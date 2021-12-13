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Проєкт "Без цензури": Не тільки Гогілашвілі: хто ще проліз у владу через "Квартал"? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Хто з нинішніх українців отримав посади через "Квартал 95"? Не лише скандальний і вже колишній хам-заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі!

Про це - в проєкті "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

Чоловіка секретарки Зеленського Марії Левченко, заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, звільнили після скандалу із патрульними. Менше ніж за добу після виходу нашого попереднього матеріалу про те, хто такий Олександр Гогілашвілі, стало відомо, що Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у Росії.

Але не лише для нього дотичність до "Кварталу 95" стала соціальним ліфтом. Є ще й такий собі Олександр Пашков. Це – чоловік головбуха "95 кварталу" Оксани Пашкової. У квітні 2020-го його несподівано призначили директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ – таким чином він перестрибнув через десяток кар'єрних щаблів.

00:00 – Гогілашвілі, котрий "один з таким є#алом?"

02:00 – Російський паспорт, Валуєв і Гогілашвілі

03:00 – Гогілашвілі, Зеленський і наркотики

07:10 – Ще одна пригода Гогілашвілі з поліцейськими

09:50 – Чоловік головбуха "Кварталу 95" в ГУР МОУ

14:40 – Про долю поліцейських, які зупинили Гогілашвілі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
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13.12.2021 17:32
+15
Да там 95% таких. И вообще, чего пристали, юзик просто хочет жрать.
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13.12.2021 17:36
+12
нет...этот клещ уже вцепился намертво...теперь только клещами за ж*пу или пинцетом за яйки ))) можно выдергнуть !!! само не вылезет !!!
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13.12.2021 17:45
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13.12.2021 17:32 Відповісти
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13.12.2021 17:32 Відповісти
Да там 95% таких. И вообще, чего пристали, юзик просто хочет жрать.
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13.12.2021 17:36 Відповісти
так що? таки пєрєварот? чи саме підеш, лайно зелене?
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13.12.2021 17:37 Відповісти
Переворота все же не хочется. Слишком много украинских смертей возможно. Давайте лучше сбросимся на передоз для всей этой зеленой шоблы. И на их массовое захоронение.
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13.12.2021 17:43 Відповісти
Вопрос. А кто за это убогое лживое Зе-дЕрьмак будет впрягаться?
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13.12.2021 17:49 Відповісти
Передоз тепер може статися від зміни постачальника.
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13.12.2021 17:57 Відповісти
Импичмент! Не?
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13.12.2021 17:38 Відповісти
Пора уже. "Я устал, Я всех ******, Я ухожу!".........Пока не поздно!
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13.12.2021 17:39 Відповісти
нет...этот клещ уже вцепился намертво...теперь только клещами за ж*пу или пинцетом за яйки ))) можно выдергнуть !!! само не вылезет !!!
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13.12.2021 17:45 Відповісти
Слишко быстро свалил в отставку- ЖУРНАЛИСТЫ КОПАЙТЕ ПОЧЕМУ ОН ЕХАЛ НЕОФИЦИАЛЬНО НА КОНТРАБАНДИСТСКИЙ КАНАЛ ?



Чорновол все додумал и думаю четко!! см его ютуб на АНЕКСИЯ НЕТ
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13.12.2021 17:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ONm6C19AEIQ

.... а какого черта он туда ехал
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13.12.2021 17:43 Відповісти
Звичайно що нарік наріка-бачить здалека...
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13.12.2021 17:42 Відповісти
не правильный вопрос )))
кто не от квартала, личного занкомства с ЗЕлюкои и его шобелкой чудом тудой влез )))) - вот правильный !
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13.12.2021 17:43 Відповісти
А испытывают ли сейчас душевные муки адепты пришествия Зеленого Чуда?
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13.12.2021 17:46 Відповісти
Вряд ли. Сейчас они "политикой не интересуются".
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13.12.2021 20:14 Відповісти
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13.12.2021 17:52 Відповісти
Уже невозможно все эти зашквары воспринимать. Кто нибудь видит реальный выход из этой ситуации или всё сведётся как обычно к пустой болтовне и влажным мечтам?
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13.12.2021 17:53 Відповісти
А ти сам, особисто, який бачиш вирішення цього питання?
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13.12.2021 18:00 Відповісти
В том-то и дело, что не вижу. Украину разрушают все! Одна часть украинцев едет в кацапию на заработки, другая вывозит лес и янтарь, третьи разводят коррупцию, ещё одни открыто выступают против Украины.
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13.12.2021 18:07 Відповісти
есть ещё одна часть,может и меньшая которая не афишируя помогает фронту,сидит и в холод и в жару в окопах,помогает в госпиталях,да мало ли чего ещё делает для Украины
а вы говорите разрушают все
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13.12.2021 18:24 Відповісти
Румыния.
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13.12.2021 18:05 Відповісти
Можливо -Пояснити слугам " світле майбутнє, оголосити Імпічмент - довго, знову суди, прокуроша -все зелене...
Вирогідно - ТСК в Раді по порушенню державноїтаємниці в ОП
Дієво - правильна доза, йому-приємно, Кротофермі (ОП) гаплик, Україні -шанс.
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13.12.2021 18:17 Відповісти
Еще вариант- хороший снайпер
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13.12.2021 19:39 Відповісти
Выдыхай ! А если без шуточек, Украине поможет Лидер, любящий Украину больше бабла. И это не петруччо и не зеленое, к сожалению (
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14.12.2021 04:21 Відповісти
выход только радикальный,остапа уже понесло
пока оно на Банковой далі буде ще ....
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13.12.2021 18:19 Відповісти
Витька легитимный со своей бандой просто отдыхает))
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13.12.2021 17:53 Відповісти
А чё? Новые ж лица!
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13.12.2021 17:57 Відповісти
Ситуация в стране крайне серьезная. И речь о шпионах в руководстве Украины теперь идет не в контексте нынешнего и всех будущих вагнергейтов. Речь идет о существовании государства как такового, при таком критическом количестве засланых казачков во всех властных структурах.
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13.12.2021 18:02 Відповісти
кто еще пролез во власть через "Квартал"/ На главные должности назначает Коломойский. Коломойский об отношениях с Аваковым: "Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба". Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД. 27.08.19./ Баканов юрист Коломойского/ У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским./Загородюк проходная фигура-до Резникова. Поэтому : На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк . То же и с Тараном: Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж
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13.12.2021 18:02 Відповісти
Іван Петрович Сидоров, це тільки що виплило на поверхню, і то внаслідок прикрого випадку, а скільки того лайна засіло у владних кабінетах, навіть у тому ж МВС ( радниками, помічниками без освіти, без тями), але всі при справах. Сьогодні оприлюднено інформацію, що чоловік головного бухгалтера кварталу -95 таким самим чином став директором департаменту контррозвідки, не пройшовши жодних керівних посад . А постає резонне питання: а чи не ті самі бухгалтерки, що допомогали Бені та Зелі бабло $45 млн. виводили в офшори через підставну фірму кварталу, якщо так, то все складається в пазл. За труди неправедні заплачено посадами. А щодо самого Гогілашвілі, то Ви усі неправі друзі, бо це чоловік САМОЇ секретарки Зеленського. А секретарка, то це ого-го, це головний офісний працівник Офісу президента ( ну, звичайно, що відразу за верховним секретарем офісу Єрмаком). Пригадую, в 90-х у часи найбільших дефіцитів була така пані в одного міського прокурора, яка керувала прокуратурою чи від імені прокурора, і що ви собі думаєте, хоч один директор чи інший начальник міг собі дозволити зателефонувати прокурору, а навіть коли б і зателефонували, то в телефоні лунав голос тієї секретарки, яка і могла не тільки не з"єднати з його величністю, а ще й ..... . Тому суспільство ще багато чого дізнається і побачить клоунади, зрежисованої кварталом-95 і його коміками. Шкода лише.... що ті невігласи, дурисвіти, наркомани та інші виродки виробляють, ЖАХ. Скоро українців не будуть допускати до жодних посад, будуть не тільки заставляти в намордниках чи нашийниках ходити, а вигонять усіх незгідних з країни, бо прийшли вони....., бо дуже вже наш нарід терпеливий, але може статись і інша оказія: на Майдані, по Хрещатику можуть в одну ніч натесати палі і вся та наволоч буде заздрити двічі судимому колишньому гаранту Віктору другому.
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13.12.2021 19:57 Відповісти
Ну да и это все лайно так раз и появилось в этих кабинетах в 2019...
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14.12.2021 04:52 Відповісти
Позвонили из агентства. Предложили должность замминистра в МВД. У них там как раз освободилась. Но не прошёл по нескольким параметрам. Во-первых, у меня лицо, а не **@ло. Во-вторых, я не употр**ляю наркоту и буду там чужим на их празднике. И в конце концов, я не гражданин РФ и не женат на личной помощнице величайшего политического лидера современности. Они сказали, что все нё страшно и можно наверстать, но последнее - это серьёзное препятствие на пути к занимаемой должности. Поэтому я им не подхожу

Вот видишь, Наталия Береза, как ты мне карьеру в МВД испортила? Ушёл рыдать в с**я...
Станіслав Береза
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13.12.2021 18:02 Відповісти
"Квартал 95" прирівнюється до академії Генеральго штабу
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13.12.2021 18:32 Відповісти
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13.12.2021 19:19 Відповісти
Ваші особисті очікування адресуйте своїм Презмдентам - Януковичу і Порошенкові. Але нічого доброго не чекайте. Надурять

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14.12.2021 05:41 Відповісти
Йозеф Кнехт


@jozefkneht1



Керівник монобільшості Арахамія,народився в Сочі,росія. Голова правління НБУ Шевченко народився в Тулі,росія. Дружина голови СБУ Баканова, громадянка росії. У голови ОПУ Єрмака бізнес з олігархом Хла,ротенбергом. А президент панічно боїться в одному реченні сказати війна і росія
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13.12.2021 19:58 Відповісти










Юрий Мухин


@mukhin_ua

·
47 мин



А ви ще питаєте, що буде далі з Гогілашвілі.
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13.12.2021 20:38 Відповісти
Раніше кар'єру робили "через ліжко", зараз роблять "через квартал".
Для мене шапіто-95 стало синонімом борделю, відповідно ці зеленські-юзіки-... і ті, що виспівують вечорами на Г+Г хвалебні оди цій зеленій шоблі гірше вокзальних бл...дей, бо у них відсутня будь-яка повага і міра. Готові брати від усіх, тільки побільше...
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13.12.2021 21:32 Відповісти
Всеодно краще ніж шоколадний барига з Пастором правильно? Чи вже не дуже?
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13.12.2021 21:38 Відповісти
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13.12.2021 21:51 Відповісти
Гражданство он получил при януковиче ни в10 ми в13 пороха не было
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14.12.2021 07:52 Відповісти
Расцвела буйным цветом малина.....КУМОВСТВУ нет предела!)))...хачу собаку устроить зам.министра ...нюх отменный)
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13.12.2021 23:23 Відповісти
Береза пише. "Пообщался с интересными людьми из МВД. Они говорят, что если бы парни из полка Киев, а на посту были именно они, не начали бы тогда снимать на телефон быкования Гогилашвили, то уже сегодня их бы прессовало ДБР по команде из ОП."
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14.12.2021 00:47 Відповісти
ОГОЛОШЕННЯ.
З'явилася вакснсія на посаду заст-ка міністра МВС.

Вимоги до кандидатів: - повинен бути не українцем; - не повинен володіти українською мовою,
але повинен досконало володіти матюками і тюремним сленгом; - повинен мати російський паспорт і партквиток "Єдиної росії".🤣🤣🤣
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14.12.2021 00:56 Відповісти
Еще один шедерв, посмейтесь - Величайший аналитик от СН

https://twitter.com/Bykvu/status/1470386989505855488
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14.12.2021 01:21 Відповісти
Щось ніхто не захистив Гогу. Думаю через секрет тюрку, що шастає безперешкодно з кабінету в кабінет. Що вона там робить. Чи не матахаря нам в державу?
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14.12.2021 04:44 Відповісти
Розвідка Украіни під контролем чоловіка главбуха 95 кагалу….
На 8 році агресіі московіі кроти зливають Украіну!!!!
параліч привладних очевидна…
Украіна в небезпеці!!!!
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14.12.2021 09:32 Відповісти
Єрмак та УСІ його заступники мають близьких родичів в рф - громадян раісії. ФСБ контролює кожен крок ЗЕлупкіна (((
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14.12.2021 10:28 Відповісти
А теперь представьте что в голове у этой Марии Левченко, если она в здравом уме выходит замуж за "это". Гопы с Троещины просто джентлмены по сравнению с этим. И она еще чем-то "помогает" зеле. Какие помощники - такой и президент
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14.12.2021 12:56 Відповісти
Ото ж через таких, одночасно і козлів і кротів, типу Гогі, Гіві, п'є коньяк і їсть сациві, без роду і племені, готових продатися будь-кому хто заплатить...Володінька Пуйло і не спить довгими зимовими ночами, плекаючи рожеві задуми про швидке вторгнення і легке завоювання Украйни... Ну і як же тут не подякувати тим 73% зебілів які привели до влади, заради хохмочки, це квартальне кубло...
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14.12.2021 12:56 Відповісти
 
 