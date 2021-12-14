УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16062 відвідувача онлайн
Новини Відео ПодіїСуспільство
20 847 122
МВС (2877) Росія (47179) Гогілашвілі (75) Сивохо (91)

"В табори його антинаркотичної асоціації їздило чимало артистів. Для підтримки колишніх наркозалежних. Знав про нього тільки хороше", - Сивохо про ексзаступника міністра МВС Гогілашвілі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Ексрадник секретаря РНБО України Сергій Сивохо заявив, що знав про колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі особисто і чув про нього лише хороше.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал Україна 24, Сивохо назвав дуже хорошою справою діяльність Гогілашвілі в рамках міжнародної антинаркотичної асоціації.

"Я його особисто знаю кілька років. Знав про нього тільки хороше. Він працює в міжнародній антинаркотичній асоціації, в літні і зимові табори якої їздило чимало артистів - для підтримки людей, котрі тільки що позбавилися наркозалежності чи утримуються від їх вживання вже багато років. Це дуже хороша справа... Я знаю, що він був громадянином РФ. Він з Ростова здається. Я не знав, що у нього до цього часу російський паспорт", - сказав Сивохо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сивохо виступив за те, щоб мешканці окупованої території Донбасу могли дистанційно голосувати на українських виборах

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+118
Ну Сивуха то ж авторитет... моральний. Глиба...

показати весь коментар
14.12.2021 10:01
+80
Орест Петренко@wUwQotWJqZ1aVJD



А же виїхала комісія Міністерства науки і освіти у Львівський університет бізнесу і права, щоб перевірити достовірність навчання і законність видачі дипломів гражданіну Гогілашвілі?
показати весь коментар
14.12.2021 10:02
+79
показати весь коментар
14.12.2021 10:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
І Зеленський їздив. Наркоман.
показати весь коментар
14.12.2021 17:48 Відповісти
За дозою до свого ділера.
показати весь коментар
15.12.2021 02:05 Відповісти
Вата за вату.
показати весь коментар
14.12.2021 17:52 Відповісти
Еще один клоун. Пропала страна....
показати весь коментар
14.12.2021 18:19 Відповісти
Два дебіла-єта сіла.
показати весь коментар
14.12.2021 18:34 Відповісти
💩
показати весь коментар
14.12.2021 19:25 Відповісти
Велике лайно,звільнило грузинське лайно,але кількість лайна не зменшується.
показати весь коментар
14.12.2021 19:32 Відповісти
когда ету жирну істоту відправляти до кацапії
показати весь коментар
14.12.2021 19:36 Відповісти
Что не сделает дурак,все он сделает не так,спасибо Сивухе за подписку за снабженца Шмаркли
показати весь коментар
14.12.2021 19:36 Відповісти
купите бешенцу оздоровительную путёвку в норильск...
показати весь коментар
14.12.2021 20:32 Відповісти
95 квартал це не артисти. Це дерьмо. Таких так званих артістів нема ніде в світі. Сором громодянам хто дивиться цю гидоту.
показати весь коментар
14.12.2021 21:15 Відповісти
95 квартал, це не гумор, а тупе, замовне пропагандонське глузування. тчк
так було майже завжди
показати весь коментар
14.12.2021 22:32 Відповісти
Знав про нього тільки хороше", - Сивохо про ексзаступника міністра МВС Гогілашвілі
Сепар затесанного ФСБшника никогда в обиду не даст))
показати весь коментар
14.12.2021 21:34 Відповісти
дурень сивоша........тупість спишем на знатоків.........якось не гарно
показати весь коментар
14.12.2021 23:19 Відповісти
или дурак, или много не знает... Но скорее и то, и другое
показати весь коментар
14.12.2021 23:58 Відповісти
"Сивохо назвал очень хорошим делом деятельность Гогилашвили в рамках МАА"---а сивохо в курсе, что оба руководителя "этого хорошего дела" сдохли от передоза?
показати весь коментар
15.12.2021 00:20 Відповісти
..... ... Посада заступника міністра МВС, Як Прикриття ДЛЯ..??? . Наркокур'єра Спецперепустки,??? . ... -Авто Броньоване, Охорона ГРУ, а як-же по іншому. ... ?.
-
Треба відкривати крімінальне впровадження і проводити серьйозне ,прискіпливе розслідування! .

--- https://www.youtube.com/watch?v=ONm6C19AEIQ ---
...................................... #!UA. ...


показати весь коментар
15.12.2021 01:30 Відповісти
Холодный ветер с дождем усилился стократно!.
Все говорит лишь об одном, что нет пути обратно!.
Что ты не мой ведь лопушок, а я не твой (Андрейка),
И у любви у нашей села батарейка… .
показати весь коментар
15.12.2021 01:53 Відповісти
кто занимается тиражированием этого антиукраинца-обоссанца?
показати весь коментар
15.12.2021 06:39 Відповісти
Ничаво не видим, ничаво не слышим. ( зесивохи
показати весь коментар
15.12.2021 11:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 