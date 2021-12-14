Термін дії COVID-сертифікату після додаткової дози не продовжується, - Кузін. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям із медичними показами.

Про це під час брифінгу заявив головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

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"Йдеться про людей з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію та пацієнтів з низкою інших імунодефіцитних станів. Тепер вони зможуть отримати додаткову дозу чере 28-90 днів після другої дози. Незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше. Таким чином, імунна система вказаних категорій осіб буде більш захищеною від коронавірусу", - пояснив Кузін.

За його словами, для того, щоб отримати додаткову дозу необхідно звернутись до сімейного або профільного лікаря.

"Важливо, що дія документу про вакцинацію не буде продовжуватись. Тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози", - додав головний санлікар.

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