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Термін дії COVID-сертифікату після додаткової дози не продовжується, - Кузін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям із медичними показами.

Про це під час брифінгу заявив головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про людей з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію та пацієнтів з низкою інших імунодефіцитних станів. Тепер вони зможуть отримати додаткову дозу чере 28-90 днів після другої дози. Незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше. Таким чином, імунна система вказаних категорій осіб буде більш захищеною від коронавірусу", - пояснив Кузін.

За його словами, для того, щоб отримати додаткову дозу необхідно звернутись до сімейного або профільного лікаря. 

"Важливо, що дія документу про вакцинацію не буде продовжуватись. Тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози", - додав головний санлікар.

Також читайте: Сьогодні МОЗ схвалить додаткову дозу вакцини від COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Сертификат о вакцинации вакциной, у которой нет сертификата
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14.12.2021 11:14
+9
Цирк!
Особенно для людей, с ослабленным иммунитетом.
Решили добить его совсем.
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14.12.2021 11:19
+8
"Колхоз дело добровольное, хош - вступай, не хош - тоже вступай..."
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14.12.2021 11:05
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... и как один умрём в борьбе за это.(С)
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14.12.2021 10:50 Відповісти
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14.12.2021 10:56 Відповісти
это он о Жу(ю)льене )))
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14.12.2021 22:11 Відповісти
Эээ, не понял! А вторую тыщщу хоть дадуд?
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14.12.2021 10:50 Відповісти
На балет?
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14.12.2021 11:29 Відповісти
13.12 20:22 MIGnews.com

В Израиле - самое низкое число тяжелобольных с июля

По состоянию на 13 декабря, в Израиле наблюдается самое низкое с июля число тяжелобольных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют обновленные данные министерства здравоохранения.В частности, на сегодняшний день в Израиле число тяжелых случаев заболевания упало до 92.

Тем не менее, суточный прирост больных увеличился на 43 - до 487. Также зафиксирован прирост смертности. Количество умерших увеличилось с воскресенья на 13 человек, достигнув 8 223.
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14.12.2021 12:33 Відповісти
В Украине умерло от Ковида уже 96 тысяч человек. За вчера - 215.
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14.12.2021 21:29 Відповісти
Дадут! все дадут еще и досыпят!
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14.12.2021 12:46 Відповісти
"Таким чином, імунна система вказаних категорій осіб буде більш захищеною від коронавірусу"
Це круто, звичайно. Тільки чи буде після цього імунна система такою ж функціональною, як і до прививок - це ще питання, на яке відповість лише час.
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14.12.2021 10:50 Відповісти
І вона буде захищена настільки, що їм про всяк випадок не подовжуватимуть сертифікати, щоб їх імунітет не поїв людей з двома дозами
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14.12.2021 11:02 Відповісти
А шо такое "прививок" ?!
Шеплення, не чув, не ?
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14.12.2021 11:20 Відповісти
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14.12.2021 11:34 Відповісти
"Важливо, що дія документу про вакцинацію не буде продовжуватись. Тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози", - додав головний санлікар.

Если я правильно понимаю, то сертификат типа действителен на период действия вакцины.
Получается что третья доза никакой дополнительной защиты не дает?
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14.12.2021 11:00 Відповісти
В Мичигане вспышка госпитализаций. 25% из них вакцинированы двумя дозами более полугода назад. В Англии бустерные прививки делаются через три месяца после второй. А у нас таких проблем просто нет. Гарантия на год! В министерствах работают ну очень грамотные люди (с судимостями и российским гражданством). Куда там англичанам!
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14.12.2021 11:30 Відповісти
А после пятого укола продлите?
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14.12.2021 11:00 Відповісти
До 5го еще дожить надо))))
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14.12.2021 11:03 Відповісти
"Моча в голову даст" могут сократить, а могут и продлить. Эти филькины сертификаты не каким законом не регламентируются.
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14.12.2021 11:01 Відповісти
Европа уже начала обозначать: действовать будет 6 месяцев или 180 дней.
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14.12.2021 11:11 Відповісти
Я про то что, его могут менять хоть каждый день. Под настроение. И уже значимость этого сертификата больше чем у паспорта.
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14.12.2021 11:17 Відповісти
Artem Sokolov 44bda43b

Орлов, ти впевнений, що сертифікат не регламентується законодавством?
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14.12.2021 11:52 Відповісти
Постанова - не закон.
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14.12.2021 12:02 Відповісти
Чего по твоему 4142 протянуть хотят ?
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14.12.2021 12:04 Відповісти
и постанова нарушает как минимум права людини, закон про працю, закон про лiкарську таємникю, дiючу конституцiю. да и cт.8 Нюнрберзького кодексу 1947 про запрет экспериментов над людьми
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14.12.2021 12:12 Відповісти
А де боти? Альоооо!!!!! Волоцюги, вам за що гроші платять??? Тут моз ображають!!! (іронія)
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14.12.2021 11:03 Відповісти
Антон Ищенко
Тоша, в тебе загострення? Ти чого сам себе кличеш?
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14.12.2021 11:54 Відповісти
Ну хоч один)) Ну давай, заспівай про нівакцинованих піріносчікав
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15.12.2021 16:48 Відповісти
Антон Ищенко

Валянок, на параші будеш співати, саме там твоє місце
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15.12.2021 17:29 Відповісти
Спалився кацаполиз по ключовим словам))) Параша, жопа, бутилка і т.д. - мрія русскіх патріотАв
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16.12.2021 08:31 Відповісти
Ключеве те, що ти безмозкий Тоша
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16.12.2021 17:08 Відповісти
Оце в ботяри пердак бомбонуло, третій день палає Стілець заміни. Бо як прогорить - впадеш)))
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17.12.2021 08:32 Відповісти
Тошка, твоє місце в спамі - там опущені ватани сидять
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17.12.2021 11:48 Відповісти
а ти чого виліз звідти?
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17.12.2021 12:23 Відповісти
Почему такая дискриминация, спидоносцев защищают, а обычных людей нет?
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14.12.2021 11:05 Відповісти
"No comment"
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14.12.2021 11:05 Відповісти
"Колхоз дело добровольное, хош - вступай, не хош - тоже вступай..."
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14.12.2021 11:05 Відповісти
хош сдохни без средств на существование, хош сдохни от ковида, хош сдохни от побочки.
Украина страна возможностей
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14.12.2021 11:15 Відповісти
і Світ теж...
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14.12.2021 22:15 Відповісти
Мелким шрифтом написано: те, кому надо по делам или с туристической целью в Европу, признающей не 365, а 180 дней действия вакцины и сертификата, очередную дозу должны сделать ЗА СВОИ ДЕНЬГИ по коммерческим расценкам.
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14.12.2021 11:10 Відповісти
Сертификат о вакцинации вакциной, у которой нет сертификата
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14.12.2021 11:14 Відповісти
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14.12.2021 11:28 Відповісти
потому что вакцины не сертифицируют, а РЕГИСТРИРУЮТ.
и регистрация у всех вакцин в Украине ЕСТЬ.

Пфайзер впервые был зарегистрирован в Германии. Потом в США. и далее везде.
После всех необходимых клинических испытаний и проверок.
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14.12.2021 12:32 Відповісти
Сертификат качества практически должен быть почти у каждого препарата. Спроси у фармацевтов.

Да и про клинические испытания почитай, особенно про 3-тью фазу: +5лет и 1000 добровольцев.
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14.12.2021 12:56 Відповісти
Это новая методичка???? Я вас правильно понял, для того чтобы начать колоть шмурдяк, нужно что бы его просто ввели в систему, никаких документов подтверждающих КАЧЕСТВО (сертификаты,заключения и тп.) особо и не нужно? А вот для того что бы ЖИВОМУ ЗДОРОВОМУ человеку что то доказать ,нужна бумажка именуемая СЕРТИФИКАТ. Я правильно понимаю глубину иб...сти которую вы пытаетесь донести???
Можете не отвечать, по сертификации гугл перестал отвечать с самого начала ковидобесия, все сертифицировалось до этого. В аккурат перед ковидобесием, изминили правила игры и переписали термины (пандемия,эпидемия,вакцина и пр.).Все сертифицировалось до 2018, и пандемия означала пандемию, а не тот бред что сейчас преподносят. Вы алежа последний бот на цензоре, кто несет подобную ахинею.
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14.12.2021 13:28 Відповісти
Цирк!
Особенно для людей, с ослабленным иммунитетом.
Решили добить его совсем.
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14.12.2021 11:19 Відповісти
Правильно, там весной новый укол будет! У всех уже должен выйти срок в 365 дней, чтобы всех заново загнать на прививку!
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14.12.2021 11:27 Відповісти
Щас "Омикрон" придет всем хана будет.
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14.12.2021 11:34 Відповісти
а там и бустерная и 4тая и за маму и за папу))))
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14.12.2021 11:51 Відповісти
Какие приятные новости каждый день! Просто интересно, через сколько дополнительных, промежуточных, бустерных доз, до уколотых наконец то дойдет,что они стали участниками глобального эксперимента фармацевтических коорпораций в качестве подопытных кроликов?
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14.12.2021 21:07 Відповісти
 
 