Термін дії COVID-сертифікату після додаткової дози не продовжується, - Кузін. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям із медичними показами.
Про це під час брифінгу заявив головний санлікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Йдеться про людей з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, тих, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію та пацієнтів з низкою інших імунодефіцитних станів. Тепер вони зможуть отримати додаткову дозу чере 28-90 днів після другої дози. Незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше. Таким чином, імунна система вказаних категорій осіб буде більш захищеною від коронавірусу", - пояснив Кузін.
За його словами, для того, щоб отримати додаткову дозу необхідно звернутись до сімейного або профільного лікаря.
"Важливо, що дія документу про вакцинацію не буде продовжуватись. Тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози", - додав головний санлікар.
Будь ласка, зачекайте...
В Израиле - самое низкое число тяжелобольных с июля
По состоянию на 13 декабря, в Израиле наблюдается самое низкое с июля число тяжелобольных коронавирусом.
Об этом свидетельствуют обновленные данные министерства здравоохранения.В частности, на сегодняшний день в Израиле число тяжелых случаев заболевания упало до 92.
Тем не менее, суточный прирост больных увеличился на 43 - до 487. Также зафиксирован прирост смертности. Количество умерших увеличилось с воскресенья на 13 человек, достигнув 8 223.
Це круто, звичайно. Тільки чи буде після цього імунна система такою ж функціональною, як і до прививок - це ще питання, на яке відповість лише час.
Шеплення, не чув, не ?
Если я правильно понимаю, то сертификат типа действителен на период действия вакцины.
Получается что третья доза никакой дополнительной защиты не дает?
Орлов, ти впевнений, що сертифікат не регламентується законодавством?
Тоша, в тебе загострення? Ти чого сам себе кличеш?
Валянок, на параші будеш співати, саме там твоє місце
Украина страна возможностей
и регистрация у всех вакцин в Украине ЕСТЬ.
Пфайзер впервые был зарегистрирован в Германии. Потом в США. и далее везде.
После всех необходимых клинических испытаний и проверок.
Да и про клинические испытания почитай, особенно про 3-тью фазу: +5лет и 1000 добровольцев.
Можете не отвечать, по сертификации гугл перестал отвечать с самого начала ковидобесия, все сертифицировалось до этого. В аккурат перед ковидобесием, изминили правила игры и переписали термины (пандемия,эпидемия,вакцина и пр.).Все сертифицировалось до 2018, и пандемия означала пандемию, а не тот бред что сейчас преподносят. Вы алежа последний бот на цензоре, кто несет подобную ахинею.
Особенно для людей, с ослабленным иммунитетом.
Решили добить его совсем.