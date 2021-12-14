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Чоловік зупинив рух на швидкісній трасі Київ-Бориспіль, щоб дві собаки могли спокійно перейти дорогу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Чоловік зупинив рух на трасі Київ-Бориспіль, щоб дві собаки, що застрягли на роздільному газоні могли спокійно перейти дорогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на dtp.kiev.ua, для того, щоб безпечно перевести чотирилапих, водію на ім’я Дмитро довелося ризикнути своїм життям. Оскільки чоловік зупинився там, де водії їздять на дуже великій швидкості. Водій якийсь час подавав сигнали, щоб його колеги зупинилися. За кілька секунд на правій смузі зупинився водій вантажівки. Те саме зробили й інші автовласники. Після цього Дмитро разом з водієм вантажівки допоміг собакам безпечно перейти дорогу.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+69
Європа починається з малого. Молодець.
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14.12.2021 12:06
+27
Он бы создал аварийную ситуацию если бы не включил аварийку. А остановиться в левом ряду он мог бы и не по своей воле, а например если бы у него внезапно заклинило бы ходовую часть и колеса перестали бы вращаться.
Аварийную ситуацию, настоящую аварийную, то бишь уже ДТП, могли бы создать собаки, если бы попытались проскочить перед "летящими" машинами и попав под колеса, или напугав какого-то новичка, который начал бы панически тормозить и вертеть рулём.
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14.12.2021 12:31
+22
У Європі такого не побачиш, там немає тварин безхатченків. Але те, що у нас є такі чоловіки доводить, що ми таки Європа.
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14.12.2021 12:23
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не варто вважати, що це він чи вона...
Воно, притрушене "португальським "снігом та виповзло для дублювання потуг іншої воно (поки то зализувало "рани").
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14.12.2021 15:29 Відповісти
Для Европы - это не новость, а норма. Не понимаю чего нарид истеричит...
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14.12.2021 14:22 Відповісти
Не те шоб це була нормальна ситуація на дорозі, але водії мають бути завжди готові до подібного. Задля безпеки всіх навколо.
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14.12.2021 14:34 Відповісти
ні, саме це і є нормальна ситуація на дорозі де з 10-ть поліс руху, але розділені не залізобетонною конструкцією, що унеможливлює не тільки виїзд на зустрічну, але й перебігання будь-чого, включно із псами яким у стадії "гону"- тільки злука не по барабану.
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14.12.2021 15:49 Відповісти
молодець. а все ж більше десятка казлів не спинилися.
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14.12.2021 14:38 Відповісти
вот влетел бы ты в неказла который остановился, на видео - иначе бы кричал, подсчитывая стоимость ремонта его машины, он ведь прав - усрался посреди трассы, а ты хоть по воздуху его объезжай
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14.12.2021 20:20 Відповісти
Золотой Человек !!
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14.12.2021 15:30 Відповісти
Всё это замечательно, вот только изгородь по бокам скоростной дороги нужно чинить!
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14.12.2021 15:38 Відповісти
При Порошенко такого не было!
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14.12.2021 16:06 Відповісти
Вам таки Порошенко смальцю за шкуру загнав бачу (( спите , а він сниться ((
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14.12.2021 16:17 Відповісти
А ведь могли выйти и хорошо пинков навешать. Не было бы камеры, так бы и было. Мой опыт показал, что такого спасателя, большинство считает психом и трусятся за свое ведро больше, чем за животных.
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14.12.2021 16:09 Відповісти
напевне ти не з України.
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14.12.2021 21:47 Відповісти
Гарно вчинив, всі б так.
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14.12.2021 16:24 Відповісти
Повага до життя людей починається з поваги до життя тварин
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14.12.2021 16:26 Відповісти
Одни над животными издеваются, а другие подвиги совершают ради них ...И все это в одной стране и в одном обществе. Как такое может быть ? Да,да подвиг. никто не остановился ,кроме этого мужчину и другого водителя. А теперь представьте,что собаки все таки начали перебегать дорогу,как они это сделали до этого...море крови и груда костей лежала бы на дороге...
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14.12.2021 16:58 Відповісти
Шановна як ви з таким примітивним світоглядом живете на світі?
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14.12.2021 18:45 Відповісти
да, 50 трупов минимум.
а вот если бы герой видео спровоцировал 50 трупов = ну он же хороший, собачечек спасал, не?
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14.12.2021 20:17 Відповісти
Респект водію!
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14.12.2021 17:39 Відповісти
Два хороших человека! Спасибо
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14.12.2021 20:08 Відповісти
респект!
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14.12.2021 21:13 Відповісти
Поважаю
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14.12.2021 22:35 Відповісти
Я одного не понимаю, зачем он сам выложил это видео ?
Самопиар ?
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15.12.2021 01:07 Відповісти
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