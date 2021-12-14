"Їздити на броньованому автомобілі з озброєною охороною - такого привілею не має навіть міністр оборони. Що робив Гогілашвілі в зоні ООС - треба з'ясувати", - Бутусов. ВIДЕО
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Згідно із законодавством України, заступник міністра МВС не має права на броньований автомобіль та озброєну охорону і як звільнений Олександр Гогілашвілі отримав такі привілеї - необхідно з'ясувати.
Про це в ефірі телеканалу UA:Перший заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"За моїми даними двоє людей з охорони Гогілашвілі - діючі офіцери спецназу ГУР Міноборони. За моїми ж даними, сірого автомобіля Land Cruiser 200, про який сам Гогілашвілі каже, що він броньований,.. в МВС немає. Така машина є в ГУР МО. ЇЇ надавало посольство США для захисту наших військовослужбовців, офіцерів після того, як відбулись теракти в Києві проти наших розвідників. Дуже схожа машина в листопаді була знята в центрі Києва. І ті самі люди - дуже схожі на тих, що були на блокпості охороняють заступника міністра навіть в центрі Києва. Виникає питання - хто ці люди?.. Жодних коментарів з цього приводу ні від МВС, ні від Міноборони немає... Це теж потребує службового розслідування оскільки за українським законодавством немає норми щоб навіть міністри мали озброєну охорону... У нас міністр оборони Резніков під час війни їздив на звичайній не броньованій службовій машині і без озброєної охорони... Виникає питання - з ким веде війну і що це за люди та транспорт у заступника міністра МВС, якому за всіма статутами такої охорони не передбачено?.. Які завдання виконував пан Гогілашвілі з таким ескортом в зоні ООС?.. Гогілашвілі свідомо уникає і на блокпості, і в Києві будь-якої персональної ідентифікації - автомобіль на цивільних держномерах, без розпізнавальних знаків, без форми", - сказав Бутусов.
Крім того, Бутусов зазначив, що слідчі органи мають відкрити кримінальне провадження проти Гогілашвілі за напад на поліцейського.
"Він вчинив напад - доторкнувся і руками відштовхнув капітана поліції Костянтина Васенкова. Це - злочин, за яким ми маємо побачити кримінальне провадження і вирок суду", - зазначив Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
В США найбільшим злочином вважається відмивання брудних грошей, несплата податків і торгівля наркотиками.
Ну Віслюк, ти влип! А міг би і далі на параші по корпоративах в бані хе*ом на роялі п'яних кацапських бандюків розважати і горя лиха не знати. Але захотіло інфантильне 43-літнє президентом стати. Сядуть всі. Як тут не згадати Папанова: "Спокойно Козлодоев..."https://www.youtube.com/watch?v=3LBUtbFXls8
Кстати, кто-нибудь помнит, как он выглядит?..
возит наркоту для ишака
От вам і бариги. От вам і криваві гроші.
Был завербован при использовании метода компромат+шантаж и внедрен в МВД Украины. Отвечал за часть наркотрафика с террористами из лднр при поддержке своих кураторов из московии. Будучи мужем помощницы Президента торчка-Валоди, выполнял задачи по доведению/получению нужной для своих кураторов информации через свою жену, которую использовали в темную.
Зі своїм "не лайновим" матеріалом по Іловайську, генералу Назарову, дебальцівських подій, ідіть до прокуратури, хай слідчіі на основі ваших аргументованих доказів заводять діло за "наклеп", а суд винесе вирок!
Як Зеленський, так і Порошенко,- обоє негідники!!!!
І поки в Україні така тупорNла маса, як ти буде мати право голосу,- в Україні ніколи нормальної влади не буде!!!
Так от... Пояснюю - в цих двох автомобілях різні механізми... Як по якості, так і по інженерній думці!!!
Отже,- МЕХАНІЗМ - має значення!!!
Відповідно МЕХАНІЗМ правового регулювання суспільних відносин має аналогічно суттєве значення!!!
Тому "Основний Закон" - суттєво впливає на наше життя!
А виконувати закони требе всі і завжди... Проте, питання правової некультури - це тема окремої розмови!
Він явно не знає цього грузинського хлопака, і чим він займаеться в структурі українського МВС.
В нормальній державі, щодо Гогілашвілі повинно би було проведено повноцінне розслідування, разом із відстороненням від виконнання посадових обов'язків.
Відповідно суд мав би визнати його винним в зловживанні владою і нападі на поліціянта.
А отже це і повинно було стати причиною звільнення!
На даний момент Гогілашвіллі звільнений не за вчинений злочин, а по причині власного бажання.
І ГОЛОВНЕ ВІН НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ОФІЦІЙНО ВИННИМ!!!
Найцікавіше, що люмпен-маса, включно з коментаторами-аналітиками і політиками топ рівня, не висловлюються в вищезазначеному руслі,- що свідчить по їх низький рівень розвизку і неосвідченість!
Одним словом дика держава з дикунами!!!
В нормальній державі за вчинене Гогілашвілі повинен би бути засудженим до адміністратовної, а вірогідно і кримінальної відповідальності!
А політичну відповідальність мав би понести міністр МВД, а також, по великому рахунку і президент Зеленський, які напряму причетні до даної ситуації..! Обидва мали би подату у відставку!
"В нормальній державі ..." при НЕ зеленій владі !
Ось що головне .
-"Таких
дебиловне берут в космонавты"(с).