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розслідування (1959) Бутусов Юрій (3126) Гогілашвілі (75)

"Їздити на броньованому автомобілі з озброєною охороною - такого привілею не має навіть міністр оборони. Що робив Гогілашвілі в зоні ООС - треба з'ясувати", - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Згідно із законодавством України, заступник міністра МВС не має права на броньований автомобіль та озброєну охорону і як звільнений Олександр Гогілашвілі отримав такі привілеї - необхідно з'ясувати.

Про це в ефірі телеканалу UA:Перший заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За моїми даними двоє людей з охорони Гогілашвілі - діючі офіцери спецназу ГУР Міноборони. За моїми ж даними, сірого автомобіля Land Cruiser 200, про який сам Гогілашвілі каже, що він броньований,.. в МВС немає. Така машина є в ГУР МО. ЇЇ надавало посольство США для захисту наших військовослужбовців, офіцерів після того, як відбулись теракти в Києві проти наших розвідників. Дуже схожа машина в листопаді була знята в центрі Києва. І ті самі люди - дуже схожі на тих, що були на блокпості охороняють заступника міністра навіть в центрі Києва. Виникає питання - хто ці люди?.. Жодних коментарів з цього приводу ні від МВС, ні від Міноборони немає... Це теж потребує службового розслідування оскільки за українським законодавством немає норми щоб навіть міністри мали озброєну охорону... У нас міністр оборони Резніков під час війни їздив на звичайній не броньованій службовій машині і без озброєної охорони... Виникає питання - з ким веде війну і що це за люди та транспорт у заступника міністра МВС, якому за всіма статутами такої охорони не передбачено?.. Які завдання виконував пан Гогілашвілі з таким ескортом в зоні ООС?.. Гогілашвілі свідомо уникає і на блокпості, і в Києві будь-якої персональної ідентифікації - автомобіль на цивільних держномерах, без розпізнавальних знаків, без форми", - сказав Бутусов.

Крім того, Бутусов зазначив, що слідчі органи мають відкрити кримінальне провадження проти Гогілашвілі за напад на поліцейського.

"Він вчинив напад - доторкнувся і руками відштовхнув капітана поліції Костянтина Васенкова. Це - злочин, за яким ми маємо побачити кримінальне провадження і вирок суду", - зазначив Бутусов.

Дивіться також: "Дуже х#йово, що ти начальство не впізнаєш! Ти що тупий? Ох#їв?", - з'явилося ще одне відео розмови Гогілашвілі з патрульними в Києві. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Замміністра з таким є@алом": все про Олександра Гогілашвілі, хама-заступника глави МВС. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+65
Что может делать наркодиллер на спорных территориях - ездил насчет наркотрафика договариваться.

Для этого и бронеавтомобиль с охраной - от конкуреннтов-наркоторговцев защищаться.
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14.12.2021 13:55
+41
Дана Яровая

Давайте не *****@лять
А ведь проблема не в том что его уволили. И даже не в том, что он вёл себя как скотина с полицейским. И даже оправдание офиса президента до сраки.
Проблема в уровне политиков, как среза общества.
У меня складывается впечатление, что пока одна честь общества спасала страну, другую кодировали мыльными говенными сериалами, такими же выпусками новостей, создавая информационный шум, и тупо зомбируя нестойкие мозги населения.
И вопрос даже не к президенту, и даже не к фрикции, простите фракции, и не к министрам, фамилии которых мы уже и не запоминаем. **@@ла так тем более.
Проблема в том, что простой нарід ТМ такое хавает. И ему нормально. Понимаете? Гоп- стоп из Кривого Рога 90-х годов дорвалось до власти и теперь диктует и продуцируют нам политическую моду. На безмозглых пресс - секретарей. На хамовитых зам.министров и министров. На бездарных и некомпетентных чиновников.
И знаете, вот простят меня дети 90-х, на которых была рассчитана президентская кампания , но отсутсвие базовых знаний и критического мышления просто катастрофическое. Советская система образования была поломана, новая не выстроена до сих пор. И вот на выходе мы имеем стадо банов, прости уж, но именно стадо баранов, которое голосует за сериал, думает что МВФ кредит можно вернуть золотыми зубами, живет, не научившись финансовой грамотности. Не умеющее ни экономить, ни накапливать. Живет сегодняшним днём. А дальше…
А дальше хоть потоп, в их понимании. Главное чтобы тик- ток, фото президента в спорт зале с надписью : " остальные пусть завидуют".
И они себя отождествляются с этим парнем, сделаным в городе Кривой Рог. Уж простят меня жители этого города, но это самое худшее что было произведено в вашем городе. Они себе рисуют в голове, что вот так, на лихой козе, не имея ни знаний, ни компетенции, ни образования можно добраться до вершины страны, и вот с того Олимпа срать всем на голову.
У меня только один вопрос к тем кто голосовал за этого парня: вы припудренные ? Кстати, это выражение, теперь навсегда вошло в мой лексикон.
Так вот, припудренные мои, в следующий раз голосуйте за барана, результат будет тот же, но хотя бы обходиться он нам будет несколько дешевле. И да, его можно тоже научить видосики снимать.
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14.12.2021 14:16
+31
А чего непонятного с автомобилем? У нас президент на ДР к своему Ермаку на вертолете через пол страны летает и продукты на банкет везет, а тут всего лишь пару навороченных внедорожников из другого ведомства, делов то)
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14.12.2021 14:07
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Ее пора уволить . У неё нет биографии
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14.12.2021 14:42 Відповісти
Кто же его посадит ? Он же муж секретаря Зеленского! То есть почти памятник. Монастырский скромно бубнил о служебном расследовании. ГБР беззвучно что-то жует, похожее на ..опли. Время просто даст возможность фигуранту быть позабытым.
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14.12.2021 14:44 Відповісти
Если, случайно, Бутусов выдвинет свою кандидатуру в президенты Украины, голосовать прийдут даже те, кто не голосовал раньше - заслужил доверие...
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14.12.2021 14:44 Відповісти
Та ладно вам, то чувака просто на измену высадило.
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14.12.2021 14:45 Відповісти
Не здивуюся якщо цей грузин з російським паспортом причетний до зливу операції з вагнерівцями...
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14.12.2021 14:47 Відповісти
Nado minstra MVD sprosit sto ego pomocnik tam delal?Tot dolzen vsio znat i pro masinu
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14.12.2021 14:48 Відповісти
Автомобіль, який "надавало посольство США для захисту наших військовослужбовців, офіцерів після того, як відбулись теракти в Києві проти наших розвідників" Зюзя віддав наркоділеру.
В США найбільшим злочином вважається відмивання брудних грошей, несплата податків і торгівля наркотиками.
Ну Віслюк, ти влип! А міг би і далі на параші по корпоративах в бані хе*ом на роялі п'яних кацапських бандюків розважати і горя лиха не знати. Але захотіло інфантильне 43-літнє президентом стати. Сядуть всі. Як тут не згадати Папанова: "Спокойно Козлодоев..."https://www.youtube.com/watch?v=3LBUtbFXls8
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14.12.2021 14:56 Відповісти
Это все понятно- но???? Опять скандал !!! И опять раздувают!!!!Посмотрим!
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14.12.2021 15:03 Відповісти
Видавати чиновникам такого масштабу малинові штани. Тоді буде видно здалеку.
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14.12.2021 15:08 Відповісти
голубые будут по круче малиновых
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14.12.2021 18:27 Відповісти
Гогилашвили уволили, потому что нельзя чтобы **...ло у замминистра было более узнаваемо, чем у министра.
Кстати, кто-нибудь помнит, как он выглядит?..
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14.12.2021 15:12 Відповісти
А что там Буданов? Яйки напряглись?
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14.12.2021 15:28 Відповісти
опг мафия полит катается ватная оплото рыго зеленая кремле козасностра
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14.12.2021 15:32 Відповісти
Потому что это бандиты!
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14.12.2021 15:40 Відповісти
Ездить на бронированном автомобиле с вооруженной охраной...
возит наркоту для ишака
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14.12.2021 16:58 Відповісти
Чувак катає наркоту з росії. Що тут не ясного.
От вам і бариги. От вам і криваві гроші.
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14.12.2021 15:41 Відповісти
В москві розробили маршрут з транспортування великих партій героїну з Афганістану на Донбас, і далі Україною до Європи. Зеленський для них - це просто подарунок. Гогі прибрали, - Ару поставлять.
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14.12.2021 16:13 Відповісти
Ці хлопаки розпродають і озброєння.
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14.12.2021 16:49 Відповісти
За коксом катался для Зебила
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14.12.2021 15:47 Відповісти
мабуть їхав пасічника арештовувати за недопоставку
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14.12.2021 15:55 Відповісти
Гоги нивчем не виноувен! Мамой клянусьд
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14.12.2021 15:58 Відповісти
Альо !!! Бутусов зірвав спецоперацію ГУР !!
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14.12.2021 16:04 Відповісти
- так , операцію яка тягнеться ще з часів Аргентинської муки для росо-МиДа ...
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15.12.2021 19:51 Відповісти
Этот конченный наркоша Гогиашвили попал в поле зрения спецслужб московии еще во время проживания (обитания) на россии.
Был завербован при использовании метода компромат+шантаж и внедрен в МВД Украины. Отвечал за часть наркотрафика с террористами из лднр при поддержке своих кураторов из московии. Будучи мужем помощницы Президента торчка-Валоди, выполнял задачи по доведению/получению нужной для своих кураторов информации через свою жену, которую использовали в темную.
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14.12.2021 16:11 Відповісти
Упоротое конченное отребье!, мамки смотрите на это фото и гордитесь гандонами
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15.12.2021 01:04 Відповісти
Схоже , що такі реальні факти мало цікавлять вищий ешелон ...
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15.12.2021 19:53 Відповісти
А до Бутусова лише одне питання - чому він допоміг банді зрадників, покидьків та недоумків прийти до влади у 2019 році, поливаючи лайном та топлячи у ньому Порошенка??

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14.12.2021 16:33 Відповісти
ДОПОМОГАВ !
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14.12.2021 16:35 Відповісти
Не втирай людям діч, Бутусов людина яка говорить відверто та прямо, тому якщо десь і критикував, то було за що, хоча Петро Олексійович 100 відсотково кращий президент ніж те що було й до нього і тим більше це зелене чмо, а про команду я взагалі мовчу!
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14.12.2021 16:48 Відповісти
Вибачте, пане Артеме, але "діч" - це те, що просять подати "федю". А те що писав Бутусов, то конкретне лайно ( щодо Іловайська, генерала Назарова, дебальцевських подій та ін.), хоч і добре, навіть витончено замасковане під " критику".
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14.12.2021 17:16 Відповісти
То не гайте часу...
Зі своїм "не лайновим" матеріалом по Іловайську, генералу Назарову, дебальцівських подій, ідіть до прокуратури, хай слідчіі на основі ваших аргументованих доказів заводять діло за "наклеп", а суд винесе вирок!
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14.12.2021 17:25 Відповісти
на чье "щастя"?
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14.12.2021 21:32 Відповісти
Слухай, д1б1лоїд, і зарубай собі на носі раз і назавжди:
Як Зеленський, так і Порошенко,- обоє негідники!!!!
І поки в Україні така тупорNла маса, як ти буде мати право голосу,- в Україні ніколи нормальної влади не буде!!!
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14.12.2021 19:58 Відповісти
а хто не негідники?
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14.12.2021 21:57 Відповісти
На жаль, їх практично нема і не було... Можливо, в межах статистичної похибки і хтось був...
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14.12.2021 22:37 Відповісти
Потрібно міняти Конституцію. Щоб працювала система стримувань і противаг! (яка на жаль зараз практично не працює)
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14.12.2021 22:40 Відповісти
а що змінить інша Конституція, треба щоб діюча працювала, все дуже просто, але й складно, бо треба щоб держ огани робили свою роботу, а не виконували чиїсь забаганки.
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18.12.2021 09:18 Відповісти
Для пана є різниця їздити на "Мерседесі", чи на "Запорожці"???
Так от... Пояснюю - в цих двох автомобілях різні механізми... Як по якості, так і по інженерній думці!!!
Отже,- МЕХАНІЗМ - має значення!!!
Відповідно МЕХАНІЗМ правового регулювання суспільних відносин має аналогічно суттєве значення!!!
Тому "Основний Закон" - суттєво впливає на наше життя!
А виконувати закони требе всі і завжди... Проте, питання правової некультури - це тема окремої розмови!
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18.12.2021 19:55 Відповісти
тоді почнемо з початку, що не так з діючою Конституцією? і якщо прийняти нову, то що її відразу почнуть всі виконувати? Або вашою аналогією, якщо порушник ПДР їздив на запорожці, то коли пересяде на Мерседес, то перестане порушувати?
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18.12.2021 20:16 Відповісти
Дуже цікава реакція була у Монастирського коли він почув про "службові словживання" Гогілашвілі...
Він явно не знає цього грузинського хлопака, і чим він займаеться в структурі українського МВС.
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14.12.2021 17:17 Відповісти
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14.12.2021 17:24 Відповісти
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14.12.2021 17:29 Відповісти
голубые штаны вне конкуренции

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14.12.2021 18:38 Відповісти
Не має права? Зараз у нас не можуть мати прав на що небудь хіба що українці. А ця зе-погань має право і на броньовані автомобілі, і на польоти на вертольотах на днюхі всяких дєрмаків
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14.12.2021 18:56 Відповісти
Гидко читати останні новини. За що велика подяка зе-дебілам,яки вибрали це чмо папріколу...
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14.12.2021 19:00 Відповісти
У меня уже слов нет - однэ матючча. Из демократической страны мы превращаемся в какого-то мутанта из частей СССр + банановая республика
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14.12.2021 19:00 Відповісти
Кокс для бубочки?
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14.12.2021 20:02 Відповісти
Хочеться додати один здоровий коментар!
В нормальній державі, щодо Гогілашвілі повинно би було проведено повноцінне розслідування, разом із відстороненням від виконнання посадових обов'язків.
Відповідно суд мав би визнати його винним в зловживанні владою і нападі на поліціянта.
А отже це і повинно було стати причиною звільнення!
На даний момент Гогілашвіллі звільнений не за вчинений злочин, а по причині власного бажання.
І ГОЛОВНЕ ВІН НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ОФІЦІЙНО ВИННИМ!!!
Найцікавіше, що люмпен-маса, включно з коментаторами-аналітиками і політиками топ рівня, не висловлюються в вищезазначеному руслі,- що свідчить по їх низький рівень розвизку і неосвідченість!
Одним словом дика держава з дикунами!!!
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14.12.2021 20:11 Відповісти
Ще один здоровий коментар:
В нормальній державі за вчинене Гогілашвілі повинен би бути засудженим до адміністратовної, а вірогідно і кримінальної відповідальності!
А політичну відповідальність мав би понести міністр МВД, а також, по великому рахунку і президент Зеленський, які напряму причетні до даної ситуації..! Обидва мали би подату у відставку!
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14.12.2021 20:19 Відповісти
- доповню здоровим моментом ваш коментар :
"В нормальній державі ..." при НЕ зеленій владі !
Ось що головне .
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15.12.2021 20:05 Відповісти
Дай Бог - Дай Бог!!!
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15.12.2021 21:18 Відповісти
Это й….ый СТЫД
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15.12.2021 00:58 Відповісти
Это полный трэшь!,в данной ситуации должны лететь все от зеленого члена пианиста до каб мина!!!,все в утиль
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15.12.2021 01:01 Відповісти
- Где Наше СБУ.??? --- https://www.youtube.com/watch?v=ONm6C19AEIQ --- #!UA. ...
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15.12.2021 02:12 Відповісти
Гоги дебил полнейший. Секретарь Зе его пристроила т.к жена. Кумовство, к сожалению. Но, навряд-ли, он предатель (если Бутусов про это? А он про это ).
-"Таких дебилов не берут в космонавты"(с).
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15.12.2021 03:18 Відповісти
Ваши аналитические способности поражают своей глубиной
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15.12.2021 09:29 Відповісти
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