"Їздити на броньованому автомобілі з озброєною охороною - такого привілею не має навіть міністр оборони. Що робив Гогілашвілі в зоні ООС - треба з'ясувати", - Бутусов. ВIДЕО

Згідно із законодавством України, заступник міністра МВС не має права на броньований автомобіль та озброєну охорону і як звільнений Олександр Гогілашвілі отримав такі привілеї - необхідно з'ясувати.

Про це в ефірі телеканалу UA:Перший заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За моїми даними двоє людей з охорони Гогілашвілі - діючі офіцери спецназу ГУР Міноборони. За моїми ж даними, сірого автомобіля Land Cruiser 200, про який сам Гогілашвілі каже, що він броньований,.. в МВС немає. Така машина є в ГУР МО. ЇЇ надавало посольство США для захисту наших військовослужбовців, офіцерів після того, як відбулись теракти в Києві проти наших розвідників. Дуже схожа машина в листопаді була знята в центрі Києва. І ті самі люди - дуже схожі на тих, що були на блокпості охороняють заступника міністра навіть в центрі Києва. Виникає питання - хто ці люди?.. Жодних коментарів з цього приводу ні від МВС, ні від Міноборони немає... Це теж потребує службового розслідування оскільки за українським законодавством немає норми щоб навіть міністри мали озброєну охорону... У нас міністр оборони Резніков під час війни їздив на звичайній не броньованій службовій машині і без озброєної охорони... Виникає питання - з ким веде війну і що це за люди та транспорт у заступника міністра МВС, якому за всіма статутами такої охорони не передбачено?.. Які завдання виконував пан Гогілашвілі з таким ескортом в зоні ООС?.. Гогілашвілі свідомо уникає і на блокпості, і в Києві будь-якої персональної ідентифікації - автомобіль на цивільних держномерах, без розпізнавальних знаків, без форми", - сказав Бутусов.

Крім того, Бутусов зазначив, що слідчі органи мають відкрити кримінальне провадження проти Гогілашвілі за напад на поліцейського.

"Він вчинив напад - доторкнувся і руками відштовхнув капітана поліції Костянтина Васенкова. Це - злочин, за яким ми маємо побачити кримінальне провадження і вирок суду", - зазначив Бутусов.

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