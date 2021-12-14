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Нардеп Ніколаєнко влаштував з охоронцями штовханину біля входу в сесійну залу ВР та попри заборону передав колезі Волинцю касовий апарат. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Нардеп "Батьківщини" і член МФО "Розумна політика" Андрій Ніколаєнко намагався пронести в сесійну залу касовий апарат. Утім, його не пускали з ним, тому він просто перекинув його нардепу Михайлу Волинцю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналістка Христина Бердинських.

"Че? Не пустили?! А теперь че вы меня не пускаете?", - говорить охоронцям нардеп після невеликої штовханини.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+17
Если там тротил, то его к награде представлять надо..
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14.12.2021 14:37
+14
Шапіто щодня і в усіх державних установах - це, нажаль, українські реалії
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14.12.2021 14:31
+13
Гетманцеву засунуть в дупу !
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14.12.2021 14:38
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14.12.2021 14:27 Відповісти
Шапіто щодня і в усіх державних установах - це, нажаль, українські реалії
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14.12.2021 14:31 Відповісти
Сходи чи подзвони у будь яку фірму на перферії, спробуй у школі свого добитись - шапіто скрізь!
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14.12.2021 15:23 Відповісти
вот! разумков все хабари через кассу проводить будет - видно, честность для него не пустые слова!
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14.12.2021 14:32 Відповісти
позбавляти депутатства за перешкоджання роботі правоохоронців.
а може в апараті тротил?
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14.12.2021 14:32 Відповісти
Если там тротил, то его к награде представлять надо..
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14.12.2021 14:37 Відповісти
согласен, но чем они отличаються от швили? точно так же высокомерно разговативают с охранниками, так же нагло себя ведут.
быдло получило власть.
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14.12.2021 14:42 Відповісти
А Вы 30 лет этого не замечали? И быдло не получило власть а народ делегировал им эту власть.
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14.12.2021 14:47 Відповісти
І так само як і ти стражнають на синдром данінга-крюгера
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14.12.2021 16:36 Відповісти
Шо ти мелеш, це не перешкоджання. Це не виконання вимог правоохоронців. Перешкоджав той хрєн, який через голови погодився узяти касу.
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14.12.2021 15:31 Відповісти
то ми виясняєм хто з нас правельніше написав, чи на скільки паскудні наші можновладці?
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14.12.2021 16:19 Відповісти
А так чим ти тоді відрізняєшся від можновладців, коли ти з ними на одному рівні? Вони ляпають і ти ляпаєш. Боротьба за правду як раз лежить і у площині формулювань.
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14.12.2021 16:34 Відповісти
люди читають новини та пишуть те що думають.
ти читаєш. що пишуть люди та починаєш їх обсир....ти.
шановний, ми займаємось різними справами.
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14.12.2021 16:59 Відповісти
Ой ржу. Ти захищаєш своє право бути дурним. Ти продукт українського суспільства якого 73%.
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14.12.2021 22:41 Відповісти
Справа ще у тому, що ти далі помити кості не тягнеш, бо не маєш знань. Тому потріщати на тему ,,які паскудні можновладці,, -це твій кугутський максимум.
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14.12.2021 22:43 Відповісти
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією в темі роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити
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14.12.2021 22:46 Відповісти
При таких підозрах треба перевіряти всіх. Зняв труси, нагнувся і хай шукають тротил. Особливу увагу до Ківи, Яременка і Богуцької.
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15.12.2021 08:46 Відповісти
Навіщо касовий апарат в залі засідань? Перевірити скільки бабла налом роздали і чи є там фальшиві?
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14.12.2021 14:33 Відповісти
Гетманцеву засунуть в дупу !
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14.12.2021 14:38 Відповісти
бажано ще провернути разок
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14.12.2021 16:36 Відповісти
Тоже не понимаю зачем кассовый аппарат в ВР. При этом знаю родного брата этого нардепа Николаенко, но он фиг скажет)
Расшифруйте пожалуйста, кто понимает?
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14.12.2021 14:42 Відповісти
С 1 января, практически все ФОПы, кроме базарников, должны использовать кассовые аппараты, т.е. РРО.
А еще вести учет товаров, делать ежедневные отчеты по РРО....со всеми вытекающими последствиями - проверками, штрафами и т.п.
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14.12.2021 14:48 Відповісти
О да, отчёт по РРО этож так сложно - пару кнопок надавить.
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14.12.2021 14:49 Відповісти
Eugen Mk,
Если не в теме, лучше не пиши ! Там сначала надо занести всю номенклатуру (тысячи винтиков и гаечек), заплатить за РРО, его обслуживание, расходники и т.п.
А когда ФОП не работе - все равно делать Z-отчет.
Вот скажи, как ты из Турции или Египта сделаешь этот отчет !?
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14.12.2021 14:54 Відповісти
Эээ, ну я, напремер, могу и из туалета сделать. Был бы тырнет!

Это вы, товарисч, не в теме - не было продаж - отчёт не нужен.
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14.12.2021 15:04 Відповісти
зачиняє лавочник лавку о 20-тій, чи навіть о 19-тій, приїздить змучений додому, вечеря і замість відпочинку складає звіт, а це знову робота, та падає спати,
завтра знову все спочатку.....

який сенс щоденного складання фін звітів ?
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14.12.2021 14:55 Відповісти
Чо вы несёте то, а? Жмёт две кнопки, вылазит чек, его и хранить вроде сейчас не нужно.
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14.12.2021 15:08 Відповісти
не тупи
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14.12.2021 16:37 Відповісти
Вот и решили подарить кому-то из зелёных кассовый аппарат с намёком, чтобы те каждый день пробивали полученные в конвертах бабки...
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14.12.2021 14:50 Відповісти
Звичайна річ може бути. Люди ніколи не передають іншим зайве у хозяйстві чи не одолжують щось, коли є якась потреба. Просто один дятєл міг вийти у коридор і там вирішити питання. Але легких шляхів дупутати не шухають. Можливо потрібна бцла ця штука в залі, то може її теба було оформити відповідно.
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14.12.2021 15:34 Відповісти
Шановні форумчани не придумуйте і не будуйте версій...Редакторам Цензора і їх журнашлюхам треба просто писати правду,а не висмоктувати з пальця "бійку".Під стінами ВР проходив мітинг підприємців.Вони і попросили передати Гетьманцеву-геть цей апарат.І охорона і всі ,хто був в ВР про це знали. Но ні, штовханина,"не пущать". А охороні забавки...
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15.12.2021 06:48 Відповісти
А у мене написано, що я з цензора? Тобі ні на кого наїхати?
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15.12.2021 08:38 Відповісти
в сесійній залі ларьок відкриють? чим торгувати будуть? совістю, законами чи Україною?
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14.12.2021 14:34 Відповісти
Уже давно торгуют.
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14.12.2021 14:53 Відповісти
тепер ще й чеки будуть видавати.
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14.12.2021 18:02 Відповісти
Вот во всем этом и отношение граждан к стране. Тот задумал- как угодно но проделаю свое, этот решил- я так хочу и плевать на всех. Кассовый аппарат перекинуть на глазах у всех и демонстративно включить дурочку... Кто то полицейских снимает и обязательно провоцирует скандал, хопа и уже в ютубе. Кто то распоряжения властей демонстративно саботирует. А Закон... А, что, хто? Какой закон? А...Закон... Та подумаешь- вон там то то то бла бла бла... Депутаты себе, през себе, граждане себе- и у всех отмазки. А Закон... Да нахрен он кому нужен. За него вспомнят только когда "по-закону" себе что либо вымучивать станут...
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14.12.2021 14:43 Відповісти
А який закон порушив депутат?
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14.12.2021 14:54 Відповісти
Я написал об отношении к стране. И соответственно- поступках.
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14.12.2021 15:04 Відповісти
Тим більше. Депутат, хоч не хоч обраний народом, іде на робоче місце, а тут охорона незрозуміло до чого вирішила доколупатися. Тут як раз охорона більше демонструє неповагу до країни неповагу,.
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14.12.2021 19:17 Відповісти
" Депутат, хоч не хоч обраний народом, іде на робоче місце" вот тут и нужно остановиться. Все остальное- от лукавого...
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14.12.2021 21:25 Відповісти
прийшов ЗП в конвертах оподаткувати?))))
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14.12.2021 14:44 Відповісти
Четычедатычеаче. Точно,что "полытики".
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14.12.2021 14:54 Відповісти
Батькивщина тоже страдает старческим слабоумием (Деменция).
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14.12.2021 15:03 Відповісти
Кассовый аппарат в зале заседаний-протест против обязаловки их для ФОПов?
Почему тогда над Ляшко ржали ( та же Батькивщина).когда тот корову под Раду приводил, протестуя от закупочных цен на молоко.Но не в зал!
Что еще в качестве протеста в зал занесут? - проституток, требуя легализовать их тяжкую працю?
Дальше- ваша фантазия.
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14.12.2021 15:44 Відповісти
так там уже есть зеленые ''корабельные сосны'' и ''анал табу'' и ''ригы и аналы''
кого еще заносить?
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14.12.2021 16:44 Відповісти
 
 