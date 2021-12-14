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Нардеп Ніколаєнко влаштував з охоронцями штовханину біля входу в сесійну залу ВР та попри заборону передав колезі Волинцю касовий апарат. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Події
Нардеп "Батьківщини" і член МФО "Розумна політика" Андрій Ніколаєнко намагався пронести в сесійну залу касовий апарат. Утім, його не пускали з ним, тому він просто перекинув його нардепу Михайлу Волинцю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналістка Христина Бердинських.
"Че? Не пустили?! А теперь че вы меня не пускаете?", - говорить охоронцям нардеп після невеликої штовханини.
Топ коментарі
+17 Орест Орест
показати весь коментар14.12.2021 14:37
+14 Kucher
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+13 AbOriginal_UA
показати весь коментар14.12.2021 14:38
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Будь ласка, зачекайте...
а може в апараті тротил?
быдло получило власть.
ти читаєш. що пишуть люди та починаєш їх обсир....ти.
шановний, ми займаємось різними справами.
Расшифруйте пожалуйста, кто понимает?
А еще вести учет товаров, делать ежедневные отчеты по РРО....со всеми вытекающими последствиями - проверками, штрафами и т.п.
Если не в теме, лучше не пиши ! Там сначала надо занести всю номенклатуру (тысячи винтиков и гаечек), заплатить за РРО, его обслуживание, расходники и т.п.
А когда ФОП не работе - все равно делать Z-отчет.
Вот скажи, как ты из Турции или Египта сделаешь этот отчет !?
Это вы, товарисч, не в теме - не было продаж - отчёт не нужен.
завтра знову все спочатку.....
який сенс щоденного складання фін звітів ?
Почему тогда над Ляшко ржали ( та же Батькивщина).когда тот корову под Раду приводил, протестуя от закупочных цен на молоко.Но не в зал!
Что еще в качестве протеста в зал занесут? - проституток, требуя легализовать их тяжкую працю?
Дальше- ваша фантазия.
кого еще заносить?