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Працюємо над деескалацією напруженості, викликаної нарощуванням військ РФ біля кордону України, - заступниця держсекретаря США Донфрід. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Заступниця державного секретаря США у справах Європи та Євразії, д-р Керен Донфрід 13-14 грудня відвідала Київ, щоб зустрітись з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, та заступником голови делегації України в Тристоронній контактній групі Андрієм Костіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Донфрід запевнила українців у непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України перед лицем російської агресії. Заступниця Державного секретаря також обговорила шляхи до дипломатичного прогресу та деескалації через виконання Мінських угод на підтримку Нормандського формату", - йдеться в повідомленні.

"Наша мета — підтримати Україну, оскільки ми працюємо над деескалацією напруженості, викликаної нарощуванням військ РФ. Як підтвердили президент США Джо Байден та держсекретар Ентоні Блінкен: ми прагнемо подбати, щоб жодних рішень чи обговорень про Україну  не відбувалося без участі України", цитує Донфрід пресслужба посольства США в Україні в соцмережі "Твітер".

Працюємо над деескалацією напруженості, викликаної нарощуванням військ РФ біля кордону України, - заступниця держсекретаря США Донфрід 01

Читайте також: Кулеба обговорив із помічницею держсекретаря США Донфрід виконання Мінських угод перед її візитом до РФ

Автор: Ірина Дашківська
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"...щоб зустрітись з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком" Джерело: https://censor.net/ua/v3305197

Ось і все, що треба знати про "Ху із Зеленський".
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14.12.2021 16:52 Відповісти
Презедент не дієздатний? В наркотичному угарі?
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14.12.2021 17:20 Відповісти
Или американцы решили исключить из разговора посредника....
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14.12.2021 17:23 Відповісти
Маєчку у спортзалі потєєт. Або підгузки наповнює, трясучись від жаху. Або на роялі пісюном грає, занюхавши пару доріжок адженди. Але щоб він не робив і де б ні був - яка різниця! Як той невловимий педро, якого ніхто спіймати не може, бо він нафіг нікому не треба. Він фейса у двері на виборах просунув, йому й відкрили, а за ним поперла усяка наволоч, яка зараз усе "порєшаєт".
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14.12.2021 18:10 Відповісти
Пустопорожняя болтовня . Хотели бы деэскалации не надо было позволять достройку СП2 . Теперь все козыри у московских бандитов .
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14.12.2021 19:22 Відповісти
 
 