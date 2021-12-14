"Російське громадянство, фото з депутатом-єдиноросом, судимість і строк в РФ. Як Гогілашвілі пройшов спецперевірку в СБУ?" - Бутусов. ВIДЕО
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Ексзаступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі був призначений на посаду після спецперевірки, яка є обов'язковою для чиновників МВС, утім, в СБУ проігнорували російське громадянство Гогілашвілі і його судимість в РФ.
Про це сказав в ефірі телеканалу UA:Перший головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Спецперевірка у нас за законом проводиться СБУ і кожна людина, що призначається на найвищі посади в державі її проходить. СБУ має доступ до усіх баз даних, агентурної інформації і може отримувати дані від інших розвідувальних служб. Таким чином проводиться комплексний аналіз того, що стосується цієї людини... Звичайно, особлива увага тим, хто призначається у силові міністерства, оскільки людина отримує доступ до державної таємниці, закритих баз даних. Таким чином ця людина може отримати великий масив розвідувальної інформації важливої для противника та може впливати на певні речі в державі. Заступник міністра - це людина, яка має доступ практично всюди. Звичайно, виникає питання - хто в СБУ поставив свій підпис що спецперевірка пройдена? Зараз ми бачимо російський паспорт, ІНН, кримінальна справа в РФ і 5 років вирок, фотографії з діючим депутатом Держдуми РФ від "Єдиної Росії". Ми маємо отримати якесь пояснення, а у нас влада думає, що якщо звільнили, то знімаються усі питання. Навпаки - питання тільки почали з'являтися", - сказав Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Этот грузин- Никто. Он- просто тупой абрек. Не.... не просто тупой. Он запредельно тупой. И- наглый. Отсюда вопрос: на кой хрен о нем такая волна, если его стоит всего навсего забыть?! Понятно, лучше- арестовать и допросить, с пристрастием. НО!!! Этого ведь никогда не состоится. Потому: плевать на это. Слюной.
1. Домашние- в полном порядке. Дворовых как могу- так и поддерживаю. Их как было четверо- так и осталось. Правда, состав сменился, ровно на 50%... Что делать?... Такова их жизнь, жуткая. Но- они таки выживают, умницы.
2. Ушастика таки продал. Каюсь. Ровно семь месяцев назад... Я ведь его не жалел, ни разу, я выдавливал из него всё-всё... И он- почти устал... И тут, совершенно случайно, при продаже одного из своих гаражей, покупатель оказался тот, которого я как-то раз сделал!!! Не бедный человек, надо сказать. Он попросил продать "Ушастика" вместе с гаражом. Гарантировал уход и уважение к нему. Я- не устоял.
Какой кадровик?
Клоун и есть теперь самый главный кадровик.
найвеличніше Зе-чмо - ЮриЗд з великої літери.
"Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам ..."
СБУ перевіряє усіх держслужбовців.
очень просто - ОН ЖЕ ИЗ КВАРТАЛА...там все такие
Плохо, когда в государстве предохранители не работают и всё идёт в ручном режиме, потом это боком вылазит.
Люди, які роблять цю справу, зацікавлені не приховати дані, а "накопати" їх якомога більше. І зазвичай вони ******* свою роботу і виконують добросовісно.
А от далі що робити з отриманою інформацією вирішує керівництво, мотиви якого встановити важко: від звичайного бажання мати "компру" як узду до тупорилого "какая разница".
От ці матеріали точно нікуди не подінуться, як та довідка про наркоманське минуле гогі, написана через чотири дні після його призначення. Не виключаю, що саме ті, хто їх отримав під час перевірки, " допомогли" їх зараз оприлюднити через журналістів.