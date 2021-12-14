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МВС (2877) перевірка (556) СБУ (10022) Бутусов Юрій (3126) Гогілашвілі (75)

"Російське громадянство, фото з депутатом-єдиноросом, судимість і строк в РФ. Як Гогілашвілі пройшов спецперевірку в СБУ?" - Бутусов. ВIДЕО

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Ексзаступник міністра МВС Олександр Гогілашвілі був призначений на посаду після спецперевірки, яка є обов'язковою для чиновників МВС, утім, в СБУ проігнорували російське громадянство Гогілашвілі і його судимість в РФ.

Про це сказав в ефірі телеканалу UA:Перший головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Спецперевірка у нас за законом проводиться СБУ і кожна людина, що призначається на найвищі посади в державі її проходить. СБУ має доступ до усіх баз даних, агентурної інформації і може отримувати дані від інших розвідувальних служб. Таким чином проводиться комплексний аналіз того, що стосується цієї людини... Звичайно, особлива увага тим, хто призначається у силові міністерства, оскільки людина отримує доступ до державної таємниці, закритих баз даних. Таким чином ця людина може отримати великий масив розвідувальної інформації важливої для противника та може впливати на певні речі в державі. Заступник міністра - це людина, яка має доступ практично всюди. Звичайно, виникає питання - хто в СБУ поставив свій підпис що спецперевірка пройдена? Зараз ми бачимо російський паспорт, ІНН, кримінальна справа в РФ і 5 років вирок, фотографії з діючим депутатом Держдуми РФ від "Єдиної Росії". Ми маємо отримати якесь пояснення, а у нас влада думає, що якщо звільнили, то знімаються усі питання. Навпаки - питання тільки почали з'являтися", - сказав Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "В табори його антинаркотичної асоціації їздило чимало артистів. Для підтримки колишніх наркозалежних. Знав про нього тільки хороше", - Сивохо про ексзаступника міністра МВС Гогілашвілі. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+48
Баканов должен идти в отставку за такой зашквар . Так делают в цивиллизованных странах
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14.12.2021 16:36
+45
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14.12.2021 16:40
+28
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14.12.2021 16:46
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Нехай керівництво вивчить прізвища усіх підлеглих та здасть усінормативи.
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14.12.2021 17:22 Відповісти
Вся эта болтовня, в диком количестве льющаяся из СМИ, об этом чертике, меня убеждает в единственном: что-то или уже проголосовано, или вот-вот будет проголосовано, в Раде. И что-то очень отвратительное.
Этот грузин- Никто. Он- просто тупой абрек. Не.... не просто тупой. Он запредельно тупой. И- наглый. Отсюда вопрос: на кой хрен о нем такая волна, если его стоит всего навсего забыть?! Понятно, лучше- арестовать и допросить, с пристрастием. НО!!! Этого ведь никогда не состоится. Потому: плевать на это. Слюной.
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14.12.2021 17:09 Відповісти
Андрей , как поживают Ваши коты ? Как "ушастик" ? Катаетесь ? 😊
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14.12.2021 17:37 Відповісти
Мне не просто приятно слышать эти вопросы! Особенно- о котах. Ответствую:
1. Домашние- в полном порядке. Дворовых как могу- так и поддерживаю. Их как было четверо- так и осталось. Правда, состав сменился, ровно на 50%... Что делать?... Такова их жизнь, жуткая. Но- они таки выживают, умницы.
2. Ушастика таки продал. Каюсь. Ровно семь месяцев назад... Я ведь его не жалел, ни разу, я выдавливал из него всё-всё... И он- почти устал... И тут, совершенно случайно, при продаже одного из своих гаражей, покупатель оказался тот, которого я как-то раз сделал!!! Не бедный человек, надо сказать. Он попросил продать "Ушастика" вместе с гаражом. Гарантировал уход и уважение к нему. Я- не устоял.
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14.12.2021 17:51 Відповісти
Я думаю що тепер почало підгорати у людині що підписала акт спецперевірки, і скоро він розкаже що поставив підпис під тиском свого керівника Баканова, і почне підгорати вже у самого Баканова... Пахне кримінальною справою, питання хто сяде
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14.12.2021 17:09 Відповісти
Хто расскажет? У кого там подгорает? А у кого там "почне пидгораты"(с)??? У Баканова??? Оставь надежду всяк Сюда входящий.(с)...
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14.12.2021 17:13 Відповісти
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14.12.2021 17:10 Відповісти
Просто, ничего не поменялось, но со временем усугубляется. Следующий срок ................................ .
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14.12.2021 17:11 Відповісти
Жесть. Что бы получить " Посвидчення моряка" , заполняешь кучу бумаг, платишь деньги и ждешь минимум пару месяцев. Все это что бы получить доступ для работы на судах за границей. Производят тщательную проверку по линии СБУ. МВД . Знал случаи , когда отказывали из-за задолженностям по алиментам. А тут на такую должность , где чел получает доступ к секретной информации, проверяют на от....сь. Нужно наказывать кадровика , который занимался проверкой этого "князя гор".
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14.12.2021 17:15 Відповісти
Какой вы наивный...
Какой кадровик?
Клоун и есть теперь самый главный кадровик.
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14.12.2021 21:20 Відповісти
Какая разніца перетворилась на Какая Задніца.
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14.12.2021 17:15 Відповісти
Яка блін перевірка. Так там всі свої кадри з ФСБ.Це може підтвердити бакланов.
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14.12.2021 17:16 Відповісти
.

найвеличніше Зе-чмо - ЮриЗд з великої літери.

"Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам ..."
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14.12.2021 17:17 Відповісти
Вон Шариков прошел проверку и стал начальником подотдела очистки . А почему ? Да потому , что близок по происхождению к власти уродов , которые получили эту самую власть под лозунгом " Кто был ничем , тот станет всем !"
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14.12.2021 17:24 Відповісти
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14.12.2021 17:25 Відповісти
фу. стругонул.
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14.12.2021 21:34 Відповісти
Береза пише. "Пообщался с интересными людьми из МВД. Они говорят, что если бы парни из полка Киев, а на посту были именно они, не начали бы тогда снимать на телефон быкования Гогилашвили, то уже сегодня их бы прессовало ДБР по команде из ОП."
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14.12.2021 17:26 Відповісти
А то что у Зельца вся личная охрана, это люди Бени все уже забыли?
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14.12.2021 17:41 Відповісти
Так в тому і справа, що не просто перевірку, а СпецПеревірку😀😀😀😀😂
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14.12.2021 17:53 Відповісти
Смешной Вы человек. Задача СБУ Украины предотвращать ...контрабанду грецких орехов, например. Или "нанесение государству Украина "страшных"можно сказать непоправимых втрат импортом китайского текстиля" Вот это ЗАДАЧИЩИ!!! На них брошен ВЕСЬ личный состав СБУ и лишь малая часть занимается"галиматьей",ну своей непосредственной работой- госбезопасностью,вернее НЕ занимается ею ибо подобный случай В ПРИНЦИПЕ НЕ ВОЗМОЖЕН при работающей структуре безопасности и ВОЙНЕ. Гражданин АГРЕССОРА имеет доступ к гостайне.!!!!! Вообще наличие ЛЮБОГО гражданства(кроме украинского) АКСИОМА для ВСЕХ видов чиновников.( Может закон про 300 000 га земли в одни руки подготовили агенты влияния транснациональных компаний и СЕЙЧАС идет СКУПКА украинской земли и НЕДР? А где СБУ? Фуры с орехами считают на таможне?????????????????????????????????
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14.12.2021 17:56 Відповісти
Так если лучшие кадры СБУ как Рома Неговелов палятся на взятке 200 к долл, а Коля Беззубенко сидит помощником Ермака в ОП - полнейший имбецил - какая нх проверка? Семочко с российскими паспортами всей семьи Порох назначил первым замом Службы внешней разведки! Всю эту ********-СБУ рэкетиров и чертей пора разогнать!
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14.12.2021 18:01 Відповісти
Тому Закон про громадянство и не приймають. Тільки патякають.
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14.12.2021 18:13 Відповісти
Хороший и очень незамысловатый вопрос

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14.12.2021 18:05 Відповісти
Бутусов!......это всего лишь видимая часть айсберга. Но если не копать ...то все будет..Кривой Рог!
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14.12.2021 18:10 Відповісти
ні свата ні брата ні кума одні манкурти
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14.12.2021 18:10 Відповісти
Блін ... В черговий раз - щоб так відбувалося на нижчому рівні, так позвільняли б вже давно ...
СБУ перевіряє усіх держслужбовців.
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14.12.2021 18:11 Відповісти
есть ли разница в психологиии этого, с хвостом и нашего преза? думаю, они одинаковые..
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14.12.2021 18:39 Відповісти
Шо Баканов, шо Баканов?Он всего лишь бухгалтер... А бухгалтеров не стреляют. Они много о деньгах знают.
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14.12.2021 18:48 Відповісти
А то Вы, Юрий Евгеньевич, не знаете, как работает так называемое СБУ, сегодня кто угодно (от охранных компаний до журналистов) может запросто узнать через "своих из СБУ" весь биллинг любого (!) оператора мобильной связи; получить копии таможенных деклараций на партию груза и при необходимости устроить "кошмар" получателю на таможне; через данные системы таможни получить инфомацию о пересечении границы любым гражданином Украины (если через решение суда на это потребуются дни, а так - несколько минут!); получить выписку банковского счета и наличии депозитов; да мало ли что еще, куда могут дотянуться липкие и жадные ручонки "рыцарей" с Владимирской. Потому в этой стране нельзя ни честно жить, ни честно зарабатывать. Да и, собственно, государства здесь нет и, скорее всего, никогда не будет. Как и законов, совести, порядочности чиновников и руководителей спецслужб.
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14.12.2021 19:42 Відповісти
Просто СБУ у нас на службе не Украины, со времён войны.
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14.12.2021 20:05 Відповісти
"Російське громадянство, фото з депутатом-єдиноросом, судимість і строк в РФ. Як Гогілашвілі пройшов спецперевірку в СБУ?"
очень просто - ОН ЖЕ ИЗ КВАРТАЛА...там все такие
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14.12.2021 21:30 Відповісти
Вот здесь полностью согласен - даже если предмет проверки СБУ ограничен, всё равно справка должна была лечь на стол Президету, Премьер-Министру и Министру внутренних дел . . .

Плохо, когда в государстве предохранители не работают и всё идёт в ручном режиме, потом это боком вылазит.
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14.12.2021 21:33 Відповісти
...как прошел? Примерно также как наркоман стар президентом😁
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14.12.2021 21:41 Відповісти
Абсолютно не сумніваюсь, що всі ці і, мабуть, інші невідомі нам компроментуючі факти були встановлені. Подібна перевірка досить формалізована - перевіряються бази даних, направляються відповідні запити, узагальнюється інформація.
Люди, які роблять цю справу, зацікавлені не приховати дані, а "накопати" їх якомога більше. І зазвичай вони ******* свою роботу і виконують добросовісно.
А от далі що робити з отриманою інформацією вирішує керівництво, мотиви якого встановити важко: від звичайного бажання мати "компру" як узду до тупорилого "какая разница".
От ці матеріали точно нікуди не подінуться, як та довідка про наркоманське минуле гогі, написана через чотири дні після його призначення. Не виключаю, що саме ті, хто їх отримав під час перевірки, " допомогли" їх зараз оприлюднити через журналістів.
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14.12.2021 22:18 Відповісти
Як пройшов? Як пройшов? ФСБ(у), тому і пройшов!
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15.12.2021 02:15 Відповісти
Зайшов - пройшов по квоті ФСБ
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15.12.2021 06:57 Відповісти
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