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Проєкт "Без цензури": Чого жителі ОРДЛО та росіяни хочуть від України?. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Свіжі новини з потойбіччя, і Бородай з тарганами, і українські достойники, які хочуть референдум про Донбас.

Про це та багато іншого Марина Данилюк-Ярмолаєва розповість у свіжому "Без цензури".

Колишній ватажок сепаратистів так званої "ДНР", а тепер - депутат Державної Думи РФ хоче знищувати українців "як тарганів".

Водночас Олександр Лукашенко озвучує вологі мрії про новий Радянський Союз. А Володимир Зеленський каже, що не виключає референдуму про статус окупованого Донбасу і Криму. При цьому Руслан Стефанчук хоче дозволити голосувати мешканцям окупованих територій.

Що відбувається в ОРДЛО і що можуть наголосувати його мешканці? Та кому в Києві дуже муляє все українське?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Не тільки Гогілашвілі: хто ще проліз у владу через "Квартал"? ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Когда преступник лезет в твой дом он хочет только пулю в лоб и деревянный макинтош. И никто не должен задумываться что хочет убица а сразу отправлять его на суд божий.
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14.12.2021 17:03
+13
А оно нам нужно знать , что хочет эта масса?
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14.12.2021 17:05
+12
глупый заголовок, подразумевающий, что кацапы учитывают хотелки дырляндцев. двуногие из дыры по статусу ниже самого рядового кацапсинского ватного можемповторить, хотелки которого ***** и Ылиты паРашы никогда не интересовали и не интересуют...а тут чего хотят существа из дыры? серьезно?
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14.12.2021 17:05
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Когда преступник лезет в твой дом он хочет только пулю в лоб и деревянный макинтош. И никто не должен задумываться что хочет убица а сразу отправлять его на суд божий.
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14.12.2021 17:03 Відповісти
А оно нам нужно знать , что хочет эта масса?
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14.12.2021 17:05 Відповісти
ця маса хоче жерти.
В России ухудшилось качество колбасы и молочных продуктов

В топ-3 продуктовых категорий с низким качеством вошли:

колбасные изделия - 72%;
молочные продукты - 59%;
сыры - 55%.

Следом за ними 41% респондентов заявили о снижении качества мяса. Более 30% россиян пожаловались на качество овощей, сладостей, хлебобулочных изделий и фруктов. Самая низкая доля опрошенных пожаловалась на снижение качества безалкогольных напитков (14%). При этом 20% граждан остались недовольны качеством алкогольной продукции.
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14.12.2021 17:28 Відповісти
глупый заголовок, подразумевающий, что кацапы учитывают хотелки дырляндцев. двуногие из дыры по статусу ниже самого рядового кацапсинского ватного можемповторить, хотелки которого ***** и Ылиты паРашы никогда не интересовали и не интересуют...а тут чего хотят существа из дыры? серьезно?
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14.12.2021 17:05 Відповісти
Вони хочуть, щоб ми не були українцями.
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14.12.2021 17:14 Відповісти
Они хотят чтобы мы были окраинцами. Буковку одну поменять и все.
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14.12.2021 17:16 Відповісти
А коли дамбас забуде про українські пенсії?
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14.12.2021 19:02 Відповісти
ремня?
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14.12.2021 17:18 Відповісти
Умалишенные андрофаги кишлака масковии беснуются !
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14.12.2021 17:20 Відповісти
їм просто хавчика бракує
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14.12.2021 17:21 Відповісти
лапатні расєйські свині смердять по всьому світу...
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14.12.2021 17:24 Відповісти
Цены на продукты питания во всем мире к началу 2022 году будут продолжать расти, а человечество обречено на голод. Таковы прогнозы ведущих экспертов Международного валютного фонда (МВФ).

Геннадий Чародеев

Вспомните, что прогнозировал нам МВФ ровно год назад: коронавирус придушил мировую экономику, но скоро он ослабит хватку, и деловая активность быстро восстановится. Месяц спустя Международный валютный фонд, надо отдать должное его руководителям, признал, что ошибся. Все оказалось намного хуже.

Директор московского Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков в интервью «НИ» привел последние данные ФАО о положении дел в области обеспечения продовольствием жителей планеты. Он подчеркнул, что число голодающих в мире растет. За время пандемии COVID-19, связанные с ней ограничения и разрывы продовольственных цепочек, а также падение располагаемых доходов людей, привели к тому, что за черту бедности было отброшено порядка 130 миллионов человек, а общее число голодающих превысило 800 млн.».

По данным на октябрь 2020 года, в России насчитывается около 20 миллионов граждан, живущих за чертой бедности. Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что это около 13,5 процента всего населения России. Ранее президент Владимир Путин призвал использовать для борьбы с бедностью социальный контракт. По его условиям, гражданам будет оказываться необходимая помощь, товары и услуги.

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14.12.2021 17:25 Відповісти
Хороший кацап - дохлий кацап
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14.12.2021 17:34 Відповісти
Та як-то по..й що хочуть сепари та кацапня.
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14.12.2021 17:26 Відповісти
В Украине всегда ,,игрались,, и холили регионалов, ОПЗЖ, Шария ,сейчас , теряя рейтинг , к ним плотно ,, прижмётся,, слуга народа- потом из них произрастают Бородай и К. Нужно активно бороться с нашими внутренними гнидами- ждущими россиян с хлебом , как братьев, мы будем , если чего, на собачьих поводках.Фамилия Бородай - мало похожа на Иванов или Хисматулин- типично украинская, казацкая фамилия. Казацкий кодекс был простой и гуманный - просто ( как правило) рубили головы , но для ,,особенных товарищей,,- изощрялись. С трудом представляю как поступали бы с такими циничными,,отмороженными ,, предателями. Предателей нигде никто никогда не считали людьми...
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14.12.2021 17:32 Відповісти
Хочуть щоб Україна стала знову частиною імперії та самі українці знову би поїхали на відбудову вже занедбаних без них Норільсків, Мурманськів, Якутськів та багато інших міст та середовищ де видобуваються гроші для держави кацапії. Гра на балалайці біля поваленого паркану рідної дерев'яшки не приносить коштів. А обсуговувати північні недра це не для історичних нероб у лаптях. Тож і хтять українців для підтримки економіки країни. Та і звичайно буфер від західного кордону до москви з'явиться.
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14.12.2021 17:32 Відповісти
Як чого, щоб Українці їх путіна позбавили бо самі не можуть
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14.12.2021 17:37 Відповісти
История скреп

Дедов исключали.

14 декабря 1939 года СССР был исключен из Лиги Наций. А Финляндия так никогда и не стала Финской ССР.
Сравните сегодня любой из финских городов с любым из российских, сравните уровень жизни, зарплаты с пенсиями, и поймёте: в чем состояла главная победа финнов.
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14.12.2021 17:38 Відповісти
Фашисты это в Украине, а у нас скрепы.

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14.12.2021 17:43 Відповісти
­Хотят ли русские войны?
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14.12.2021 17:48 Відповісти
Советский человек, как мусор



РАБОЧАЯ ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
30 июля 1981 года

...Суслов: Хотелось бы посоветоваться. Товарищ Тихонов представил записку в ЦК КПСС относительно увековечения памяти воинов, погибших в Афганистане. Причем предлагается выделять каждой семье по тысяче рублей для установления надгробий на могилах. Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что если сейчас мы будем увековечивать память, будем об этом писать на надгробьях могил, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, то с политической точки зрения это не совсем правильно.
Андропов: Конечно, хоронить воинов нужно с почестями, но увековечивать их память пока что рановато.
Кириленко: Нецелесообразно устанавливать сейчас надгробные плиты.
Тихонов: Вообще, конечно, хоронить нужно, другое дело, следует ли делать надписи.
Суслов: Следовало бы подумать и об ответах родителям, дети которых погибли в Афганистане. Здесь не должно быть вольностей. Ответы должны быть лаконичными и более стандартными...»

В этом вся суть совка. Вот о чем володька и вата тоскуют
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14.12.2021 17:52 Відповісти
Брежнев и Косыгин были украинцами?
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14.12.2021 19:05 Відповісти
В 30-е г. прошлого столетия с Донбасса депортировали несколько десятков тысяч украинцев и на их место заселяли криминалитетом из московии.Если брежнев косыгин населяли Украину это не значит что они были украинцами,они были и остались коммуняками.
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14.12.2021 20:35 Відповісти
оккупант должен быть мертвым...
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15.12.2021 06:56 Відповісти
+100500.
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15.12.2021 09:17 Відповісти
Смерть свинособакам!
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14.12.2021 18:47 Відповісти
Божеееее, яке воно є@ануте
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14.12.2021 18:59 Відповісти
когда на каторге в 30-е годы у заключенного спросили - за что сидишь? тот сказал - я был главврачом психдиспансера и в палате №6 нашего дурдома мы начертали на стенке лозунг - ленин с нами...
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15.12.2021 06:46 Відповісти
это хорошо, что Вы напомнили о существовании ирки-налейвстаканивыпей верещук... какое же оно быдлотное и безмозглое, предлагая повысить стипендии студентам взадницучленцев с оккупированных территорий...
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15.12.2021 06:55 Відповісти
 
 