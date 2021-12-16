Громадянство РФ, дружина з "Кварталу" та співробітництво з "Оплотом": що відомо про Гогілашвілі? ВIДЕО
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Журналісти зібрали інформацію про скандального ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Згідно з біографією, що оприлюднена на офіційному сайті МВС, Олександр Гогілашвілі народився в Грузії у 1973 році. На роботу у Міністерство внутрішніх справ він потрапив у вересні 2019 року. Попри відсутність досвіду роботи у правоохоронних органах, Гогілашвілі одразу обійняв високу посаду. Він став заступником Арсена Авакова, який на той час очолював міністерство.
До 45 років заступник міністра не мав вищої освіти. І лише у 2019 році (саме коли Гогілашвілі призначають на посаду в МВС), він починає активно здобувати дипломи. Спочатку закінчує Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування", а через рік – той самий університет, але за спеціальністю "Право".
Дружина Олександра Гогілашвілі – Марія Левченко. Вона є багаторічною помічницею Володимира Зеленського ще з часів його роботи у "Кварталі". Можна припустити, що в штат офісу президента Леквченко не оформлена, оскільки у відкритому доступі немає її декларації про доходи.
Натомість, у щорічній декларації Олександра Гогілашвілі, вказано, що протягом 2020 року його дружина отримувала заробітну плату за основним місцем роботи – "Студія Квартал 95".
Олександр Гогілашвілі, ймовірно, має чинний паспорт громадянина Російської Федерації та російський податковий номер.
Коли саме Гогілашвілі переїхав в Україну – достеменно не відомо. Журналісти Центру журналістських розслідувань вказують на 2010 рік, отже російський закордонний паспорт він міг отримати вже в українських період своєї біографії.
Ряд документів можуть свідчити про наявність у Гогілашвілі судимості. 1998 року Пролетарський райсуд російського Ростова-на-Дону нібито виніс вирок Олександру Гогілашвілі у справі про шахрайство та підробку документів - він отримав 5 років ув'язнення умовно. Проте достовірність цих даних не підтверджена.
У МВС Гогілашвілі відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. Він пов’язаний з "Міжнародною антинаркотичною асоціацією" - мережею приватних закладів для реабілітації наркозалежних. За даними журналістів-розслідувачів, ця мережа причетна до можливого викрадення та позбавлення волі людей під приводом примусової реабілітації від наркозалежності.
"Міжнародну антинаркотичну асоціацію" публічно підтримував Володимир Зеленський - як до свого президентства, так і під час.
Чи знав Зеленський про ймовірне російське громадянство Гогілашвілі, а також про сумнівні методи ребілітації наркозалежних у центрах "Міжнародної антинаркотичній асоціації" – не відомо. Так само не відомо, наскільки Зеленський був поінформований стосовно можливої кримінальної справи Гогілашвілі.
Журналісти скерували до МВС запити щодо перевірки документів Гогілашвілі.
Будь ласка, зачекайте...
А теперь представьте и поймите, что назначенцы ЗЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ, такие, как Гогилашвили!!!
Зе, на сегодняшний день, уникум по результатам в истории Украины.
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Не потрібно забувати, що Аваков мав ще одного цінного кадра і теж в заступниках-Ківу. Так що Арсенушка- це справжня"кузница кадров" для України. НАпевно Антон Геращенко теж з тієї ж когорти.
Был завербован при использовании метода компромат+шантаж и внедрен в МВД Украины. Отвечал за часть наркотрафика с террористами из лднр при поддержке своих кураторов из московии. Будучи мужем помощницы Президента торчка-Валоди, выполнял задачи по доведению/получению нужной для своих кураторов информации через свою жену, которую использовали в темную.
Уверен, при торчке-Валоде, в аналогичный способ (без проверки) допуск к гостайне получили и были внедрены на работу в государственные структуры большое количество кротов.
ВИБОРЦІ зеленського - ЩО ЗА ЛАЙНО ВИ ВИБРАЛИ ?