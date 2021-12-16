Громадянство РФ, дружина з "Кварталу" та співробітництво з "Оплотом": що відомо про Гогілашвілі? ВIДЕО

Журналісти зібрали інформацію про скандального ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з біографією, що оприлюднена на офіційному сайті МВС, Олександр Гогілашвілі народився в Грузії у 1973 році. На роботу у Міністерство внутрішніх справ він потрапив у вересні 2019 року. Попри відсутність досвіду роботи у правоохоронних органах, Гогілашвілі одразу обійняв високу посаду. Він став заступником Арсена Авакова, який на той час очолював міністерство.

До 45 років заступник міністра не мав вищої освіти. І лише у 2019 році (саме коли Гогілашвілі призначають на посаду в МВС), він починає активно здобувати дипломи. Спочатку закінчує Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування", а через рік – той самий університет, але за спеціальністю "Право".

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Дружина Олександра Гогілашвілі – Марія Левченко. Вона є багаторічною помічницею Володимира Зеленського ще з часів його роботи у "Кварталі". Можна припустити, що в штат офісу президента Леквченко не оформлена, оскільки у відкритому доступі немає її декларації про доходи.

Натомість, у щорічній декларації Олександра Гогілашвілі, вказано, що протягом 2020 року його дружина отримувала заробітну плату за основним місцем роботи – "Студія Квартал 95".

Олександр Гогілашвілі, ймовірно, має чинний паспорт громадянина Російської Федерації та російський податковий номер.

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Коли саме Гогілашвілі переїхав в Україну – достеменно не відомо. Журналісти Центру журналістських розслідувань вказують на 2010 рік, отже російський закордонний паспорт він міг отримати вже в українських період своєї біографії.

Ряд документів можуть свідчити про наявність у Гогілашвілі судимості. 1998 року Пролетарський райсуд російського Ростова-на-Дону нібито виніс вирок Олександру Гогілашвілі у справі про шахрайство та підробку документів - він отримав 5 років ув'язнення умовно. Проте достовірність цих даних не підтверджена.

У МВС Гогілашвілі відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. Він пов’язаний з "Міжнародною антинаркотичною асоціацією" - мережею приватних закладів для реабілітації наркозалежних. За даними журналістів-розслідувачів, ця мережа причетна до можливого викрадення та позбавлення волі людей під приводом примусової реабілітації від наркозалежності.

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"Міжнародну антинаркотичну асоціацію" публічно підтримував Володимир Зеленський - як до свого президентства, так і під час.

Чи знав Зеленський про ймовірне російське громадянство Гогілашвілі, а також про сумнівні методи ребілітації наркозалежних у центрах "Міжнародної антинаркотичній асоціації" – не відомо. Так само не відомо, наскільки Зеленський був поінформований стосовно можливої кримінальної справи Гогілашвілі.

Журналісти скерували до МВС запити щодо перевірки документів Гогілашвілі.