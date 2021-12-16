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Громадянство РФ, дружина з "Кварталу" та співробітництво з "Оплотом": що відомо про Гогілашвілі? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Журналісти зібрали інформацію про скандального ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з біографією, що оприлюднена на офіційному сайті МВС, Олександр Гогілашвілі народився в Грузії у 1973 році. На роботу у Міністерство внутрішніх справ він потрапив у вересні 2019 року. Попри відсутність досвіду роботи у правоохоронних органах, Гогілашвілі одразу обійняв високу посаду. Він став заступником Арсена Авакова, який на той час очолював міністерство.

До 45 років заступник міністра не мав вищої освіти. І лише у 2019 році (саме коли Гогілашвілі призначають на посаду в МВС), він починає активно здобувати дипломи. Спочатку закінчує Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування", а через рік – той самий університет, але за спеціальністю "Право".

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Дружина Олександра Гогілашвілі – Марія Левченко. Вона є багаторічною помічницею Володимира Зеленського ще з часів його роботи у "Кварталі". Можна припустити, що в штат офісу президента Леквченко не оформлена, оскільки у відкритому доступі немає її декларації про доходи.

Натомість, у щорічній декларації Олександра Гогілашвілі, вказано, що протягом 2020 року його дружина отримувала заробітну плату за основним місцем роботи – "Студія Квартал 95".

Олександр Гогілашвілі, ймовірно, має чинний паспорт громадянина Російської Федерації та російський податковий номер.

Також дивіться: "В табори його антинаркотичної асоціації їздило чимало артистів. Для підтримки колишніх наркозалежних. Знав про нього тільки хороше", - Сивохо про ексзаступника міністра МВС Гогілашвілі. ВIДЕО

Коли саме Гогілашвілі переїхав в Україну – достеменно не відомо. Журналісти Центру журналістських розслідувань вказують на 2010 рік, отже російський закордонний паспорт він міг отримати вже в українських період своєї біографії.

Ряд документів можуть свідчити про наявність у Гогілашвілі судимості. 1998 року Пролетарський райсуд російського Ростова-на-Дону нібито виніс вирок Олександру Гогілашвілі у справі про шахрайство та підробку документів - він отримав 5 років ув'язнення умовно. Проте достовірність цих даних не підтверджена.

У МВС Гогілашвілі відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних. Він пов’язаний з "Міжнародною антинаркотичною асоціацією" - мережею приватних закладів для реабілітації наркозалежних. За даними журналістів-розслідувачів, ця мережа причетна до можливого викрадення та позбавлення волі людей під приводом примусової реабілітації від наркозалежності.

Також читайте: Гогілашвілі про звільнення: "Я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити". ДОКУМЕНТ

"Міжнародну антинаркотичну асоціацію" публічно підтримував Володимир Зеленський - як до свого президентства, так і під час.

Чи знав Зеленський про ймовірне російське громадянство Гогілашвілі, а також про сумнівні методи ребілітації наркозалежних у центрах "Міжнародної антинаркотичній асоціації" – не відомо. Так само не відомо, наскільки Зеленський був поінформований стосовно можливої кримінальної справи Гогілашвілі.

Журналісти скерували до МВС запити щодо перевірки документів Гогілашвілі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Всі ознаки кацапського лайна.
Його би зараз на детекторі брехні прогнати...і показати по всіх укр.тв.
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14.12.2021 19:11
+26
"країна мрії" - для зеЛоха та його шобли це там, де "можно хорошо прибарахлится - внукам хватит"

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14.12.2021 19:32
+25


Ferrum@K5hLI9RexInilb0





ФСБ уже задумалось, а не переборщили они с агентурой в окружении Зеленского...
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14.12.2021 19:10
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Это по сути только в одного наугад пальцем ткнули.

А теперь представьте и поймите, что назначенцы ЗЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ, такие, как Гогилашвили!!!
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14.12.2021 21:32 Відповісти
це паскудство навіть коментувати гидко.......
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14.12.2021 23:26 Відповісти
Бандит на задании ФСБ,
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14.12.2021 23:51 Відповісти
Зашквар на зашкваре,сливайте воду. Как Порошенко привел за ручку голобородько, так голобородько сейчас приводит Порошенко к булаве, тупо потому что больше нет вообще никаких вариантов.
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15.12.2021 03:16 Відповісти
У порошенко к этому времени(вторая половина каденции) был рейтинг ниже, чем у яныка, когда он ещё шапки подумывал воровать. Так что не сравнивай даже. Это смешно.
Зе, на сегодняшний день, уникум по результатам в истории Украины.
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15.12.2021 04:01 Відповісти
Унікум ще той! Такого блазня в історії не було. Маємо, лише сподіватись, що і не буде.
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15.12.2021 11:52 Відповісти
Тому що треба навчитися робити Майдан і імпічмент.
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15.12.2021 08:59 Відповісти
На роботу у Міністерство внутрішніх справ він потрапив у вересні 2019 року. Попри відсутність досвіду роботи у правоохоронних органах, Гогілашвілі одразу обійняв високу посаду. Він став заступником Арсена Авакова, який на той час очолював міністерство.

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Не потрібно забувати, що Аваков мав ще одного цінного кадра і теж в заступниках-Ківу. Так що Арсенушка- це справжня"кузница кадров" для України. НАпевно Антон Геращенко теж з тієї ж когорти.
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15.12.2021 09:17 Відповісти
Скільки ще буде Україна виколупувати з себе зелену мерзоту після того як Сцикун звалить?
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15.12.2021 11:50 Відповісти
Этот конченный, раннее судимый, наркозависимый Гогиашвили попал в поле зрения спецслужб московии еще во время проживания (обитания) на россии.
Был завербован при использовании метода компромат+шантаж и внедрен в МВД Украины. Отвечал за часть наркотрафика с террористами из лднр при поддержке своих кураторов из московии. Будучи мужем помощницы Президента торчка-Валоди, выполнял задачи по доведению/получению нужной для своих кураторов информации через свою жену, которую использовали в темную.
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15.12.2021 12:56 Відповісти
В принципе тот профильный Зам. Председателя СБУ и сам председатель (Глава) СБУ, которые поставили свои подписи под допуском к гостайне этому конченному моксельскому наркоману -должны немедленно быть уволены.
Уверен, при торчке-Валоде, в аналогичный способ (без проверки) допуск к гостайне получили и были внедрены на работу в государственные структуры большое количество кротов.
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15.12.2021 13:03 Відповісти
И кстати, у него есть татуировки, которые он по шурику сделал перед назначением на должность Зам Министра МВД. И сделал не где-нибудь, а в местах, где наркоманы делают себе инъекции. Это вообще финиш товарищи - наркоша зам. министра боролся с наркоманией))
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15.12.2021 13:13 Відповісти
Простите... А часовню тоже я?...)))
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15.12.2021 13:17 Відповісти
Громадянство РФ, дружина з "Кварталу" та співробітництво з "Оплотом": що відомо про Гогілашвілі? Джерело: https://censor.net/ua/v3305241

ВИБОРЦІ зеленського - ЩО ЗА ЛАЙНО ВИ ВИБРАЛИ ?
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15.12.2021 13:54 Відповісти
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