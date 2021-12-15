Родину Гогілашвілі і Левченко охороняє СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

Родина ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі та його дружини, помічниці президента Марії Левченко, отримала охорону СБУ. За посадами вона для них не передбачена.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

У листопаді журналісти зафіксували біля комплексу "Парковий", де засідала фракція "СН", броньований Chevrolet Suburban. З машини вийшов хлопчик та чоловік. Поїхала з "Паркового" дитина вже на машині Mazda 3, зареєстрованій на секретарку Зеленського Марію Левченко.

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Журналісти з’ясували, що броньоване авто - з партії, що найдішла у 2019 році на баланс СБУ. А чоловік у ньому - співробітник спецпідрозділу "Альфа".

З офіційної відповіді СБУ на запит Bihus.Info випливає, що родині Левченко-Гогілашвілі надана охорона спецслужби.

"У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною, – повідомили в СБУ. – Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки охоронюваних осіб та членів їх сімей в тому числі".

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Інформацію про те, що родину Гогілашвілі охороняє "Альфа", журналісти також отримали ще від іншого правоохоронного органу.

""Альфа" СБУ може надавати охорону учасникам кримінального провадження. Цим подекуди користуються як шпариною посадовці, яким не передбачена держохорона. У таких випадках для отримання охорони від одного з правоохоронних органів використовується кримінальне провадження про нібито загрозу життю. Помічниці президента і заступнику міністра за посадою держохорона не передбачена", - йдеться в матеріалі Bihus.Info.