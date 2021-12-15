Родину Гогілашвілі і Левченко охороняє СБУ, - ЗМІ. ВIДЕО
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Родина ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі та його дружини, помічниці президента Марії Левченко, отримала охорону СБУ. За посадами вона для них не передбачена.
Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.
У листопаді журналісти зафіксували біля комплексу "Парковий", де засідала фракція "СН", броньований Chevrolet Suburban. З машини вийшов хлопчик та чоловік. Поїхала з "Паркового" дитина вже на машині Mazda 3, зареєстрованій на секретарку Зеленського Марію Левченко.
Журналісти з’ясували, що броньоване авто - з партії, що найдішла у 2019 році на баланс СБУ. А чоловік у ньому - співробітник спецпідрозділу "Альфа".
З офіційної відповіді СБУ на запит Bihus.Info випливає, що родині Левченко-Гогілашвілі надана охорона спецслужби.
"У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною, – повідомили в СБУ. – Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки охоронюваних осіб та членів їх сімей в тому числі".
Інформацію про те, що родину Гогілашвілі охороняє "Альфа", журналісти також отримали ще від іншого правоохоронного органу.
""Альфа" СБУ може надавати охорону учасникам кримінального провадження. Цим подекуди користуються як шпариною посадовці, яким не передбачена держохорона. У таких випадках для отримання охорони від одного з правоохоронних органів використовується кримінальне провадження про нібито загрозу життю. Помічниці президента і заступнику міністра за посадою держохорона не передбачена", - йдеться в матеріалі Bihus.Info.
Будь ласка, зачекайте...
Нам не можно допустити вибори за допомогою смартфонів хочаб того, що Україна не захищена від достатнь потужніх хакерских атак з РФ.
Впечатление, что его, как собаку Павлова, при помощи электричества на определенные реакции надрачивали.
И в вашей схеме пока вижу 2 слабых места: "должны" и "суд".
Должны кто? 100% свой прокурор, глава СБУ друг детства совладелец Квартала Баканов или МВС (напомню, что последним (пока что) отличился замминистра МВС)? Это одна шайка! Те, что должны документировать - часть банды.
Ну а судов у нас пока нет.
Честным может быть только диктатор
Единственное ,чего не могу простить Авакову - это посадки Рифа при зеленых. До этого он был вполне адекватным. К тому же, если вы помните, у прошлой власти не было монобольшинства - приходилось искать компромиссные варианты.
Вопрос ведь в том, кто юзает Бигуса, как сливной бачек, и подкидывает ему инфу. Сам по себе без этих источников он пустое место.
Но журналюги не могут определить, где их разводят, а где нет. Поэтому публикую всё подряд- на авось...
1. Проверяют свои источники.
2. Отвечают за то, что публикуют.
Именно этим отличается Христо Грозев от Бигуса и расследование "Пандора пейперс" и "Вагнеровцев" от "сенсации" про Свинарчуков, например.
У Грозева расследования. У Бигуса платный вброс говна на вентилятор.
А на других одноисточных каналах что творится?) Пятый там, Прямой...))
Уже "дело вагнеровцев" задвинули на потом и пока временят...))
А если не охранять, то будет интереснее.
Это хуже деградации. Это означает, что СБУ осталась такой, как была при Яныке и Кучме.
А, чтоб недорогеньки журналисты не дремали, напомню, что бывало раньше и такое, что по приказу президента спецслужбы журналистам головы отрезали. Ну такая вот свобода слова была.
А как давно эта инфопомойка стала СМИ?
Украиной рулят мрази и подонки.
Так дивлюсь на СБУ - якою ж фігнею вони займаються... Абсолютно нікчемна конторка.
Офіцери...ганьба вам.
Мені здається, хлопи там замутили неабиякий бізнес.
Одразу пригадую як зелені повалили в будівлі СБУ стелу пам'яті загиблим у війні.
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, поэма "Демон", строфа XI, 1837)
Один весьма авторитетный Джигит Саака уже убыл на историческую родину. Родина-мать Сакартвело неласково встретила своего Джигита Сааку - определила в абреки - уконтрапупила на цугундер, где ему "на гавно исходить"© одному скучно.
Хорошо бы, если б и этот "в горах не сгодившийся - сюда прикатившийся"® Бородатый Маймуна Горилла-Гогила отхватил бы такого дэбэлого пенделя промеж полужопий, чтобы как ретивый конь взбесившегося абрека без оглядки скакал бы по направлению к военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.