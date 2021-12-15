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Богдан: Я чув, що "слугам" платять у конвертах. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що нардепам від "Слуги народу" платять зарплату в конвертах.

Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я чув, платять. Це взагалі велика, довга історія. Це все треба розуміти степ бай степ. Чесно: бачив плахту, як це працює. Ось у депутата є зарплата: скажімо, умовно 20 [тис.] Не гривень, так. Якщо ти не голосуєш, то тебе штрафують. І твоя зарплата зменшується. І там ось такі плахти роздають, де ось від твоєї зарплати й далі... "За цей закон ти не голосував, за цей не голосував... Узагалі нуль", – зазначив Богдан.

Він підкреслив, що дохід кожного представника "Слуги народу" залежить від посади, яку він обіймає. Богдан також додав, що НАБУ не займається цим питанням. "Бо в них немає прокурора САП. А прокурора не призначають. Уже півтора року не призначають. А якщо призначать, що? Почнуться ж облави", – резюмував ексглава ОП.

Також читайте: Єрмак ніколи не говорить Зеленському "ні". Будь-яка маячня – "Давай, клас!", - Богдан

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Бреше, що "чув". Знає, і, скоріш за все, сам і роздавав. Тому і не піде з заявою в ДБР. І в НАБУ - також. А от рейтинг Зе понизити такими заявочками для гандона - отримайте. Тим більше, якщо беня дозволив...
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15.12.2021 01:51
+11
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15.12.2021 04:54
+10
Я так розумію Богдан гроші не одержував. Він їх роздавав.
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15.12.2021 02:00
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Бреше, що "чув". Знає, і, скоріш за все, сам і роздавав. Тому і не піде з заявою в ДБР. І в НАБУ - також. А от рейтинг Зе понизити такими заявочками для гандона - отримайте. Тим більше, якщо беня дозволив...
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15.12.2021 01:51 Відповісти
В ДБР?!
В то самое ДБР, которое именно сейчас клепает дела на Лероса за средний палец и на Бутусова, за вопрос на пресс-конференции?!
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15.12.2021 02:38 Відповісти
риторично
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15.12.2021 02:50 Відповісти
Твоїми устами глаголєт істіна, син мой)
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15.12.2021 06:01 Відповісти
"Знаю, чув,..сам не брав, іншим не роздавав... але нічим і не протидіяв! Прозрів тільки вчора, коли мені сунули конверт за організацію чергової брехні на каналі "найпатріотичнішого " гордона.. Яка ганьба!!
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15.12.2021 11:30 Відповісти
Ох и рожа у брята .Я б с ним на одном гектаре срать не сел
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15.12.2021 11:58 Відповісти
а ти зарплатню в кассі получав під роспис?... от так і знав
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15.12.2021 01:56 Відповісти
Я так розумію Богдан гроші не одержував. Він їх роздавав.
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15.12.2021 02:00 Відповісти
Как правило тот кто должен раздавать их и одержуе)))
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15.12.2021 02:02 Відповісти
і жив у тещі в приймах, у теслі, під її вікнами, як найпорядошнійший служка - бо сам ні копійки без протоколу і підпису ніколи - зубом буби .....)))
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15.12.2021 02:16 Відповісти
зелений - мавпа тупа і цей свин огидний.
а ще, казали собакі павлова, шо різні види не схрещюються - ці два схрестилися і сплелися... - однакові ві всьому...
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15.12.2021 02:04 Відповісти
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15.12.2021 02:22 Відповісти
нахрена тут це? Що, капітельманші настільки тупі, що підходящої теми знайти не здатні?
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15.12.2021 02:49 Відповісти
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15.12.2021 04:54 Відповісти
з вухами y богдана все ок - і зі своїми і з бубіними.
свої вуха все чюють - бубіни вилизуються-поліруються...
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15.12.2021 02:28 Відповісти
Це просто якась жабагадюкинщина
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16.12.2021 08:55 Відповісти
Він "чув"!.....
Ближайший помощник на протяжении нескольких лет, только и может сказать, что он что-то где-то от кого-то слышал!
Но, никаких реальных фактов так и НЕ ХОЧЕТ сообщать!
Явно торгуется с Зе и его ОП за свое молчание.
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15.12.2021 02:49 Відповісти
скоріш за все, не він торгується, а беня. І не за бабло, а за дуже велике бабло (там десь казали за чотири лярди кубів газу в сховищах Нафтогазу.)
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15.12.2021 02:52 Відповісти
Беня торгуется с собственной марионеткой?!
У вас "богатая" фантазия!
Беня тут совершенно не при чем.
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15.12.2021 03:01 Відповісти
це не фантазія, а почитай Шарпа.
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15.12.2021 09:47 Відповісти
Кто такой Шарп и почему я его должен читать?
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15.12.2021 10:49 Відповісти
Пусть лучше расскажет кто Зеле кокаин поставляет и как давно он сидит на наркотиках.
Ближайший помощник в течении нескольких лет просто НЕ МОЖЕТ НЕ ЗНАТЬ таких вещей!
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15.12.2021 03:14 Відповісти
висить інтервю Юрася. Він так захоплюється розумом Ігоря Валерійовича, особливо в історії від "сотворения мира" На заре президенства Зе он протрубил - А в 17 у нас получилось ! На що осколок рода Толстих із Госдури відповів- вискочили з наганами із зони оседлості в 17... А в 1937 "получилось" в вотяків, і зразу ж в молох революції попали всі з наганами з 17 року. А 1949 дочищали тих хто сховався від 37 року. І мовчали, коли "Гарсию Лорку вели на расстрел". Симптоматично, що в Гегерані 43 Сталін, представляючи Берію Рузвельту і Черчілю назвав його - це наш Гімлер.
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15.12.2021 05:16 Відповісти
Це- не зарплатня! Це хабар!
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16.12.2021 10:26 Відповісти
А я чув , що якщо свиню за вуха відтягувати від корита , то вона обкакається і верещатиме на все село .
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15.12.2021 06:20 Відповісти
всплыл обиженнный.... да всё ты знаешь как и что и сколько.... прикинулся(я не я был и хата была тоже не моя) никогда он мне не нравился ни до его во власти . темболее сейчас как он себя ведёт,я так понял клиент разумкова тоже...
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15.12.2021 06:21 Відповісти
Про це Лерос розповідав ще 100 тому, обіжений коханець відкрив Америку...
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15.12.2021 06:59 Відповісти
Богдан высрал всё за один день!
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15.12.2021 07:19 Відповісти
А ще подейкують, що їм героїн кілограмами виїдають. Дурень.
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15.12.2021 07:20 Відповісти
Богдан зізнався що придумав цю схему реалізації правління Зеленського-АБСОЛЮТНА ВЛАДА ЗАПИСАНА НА БУРАТІНО ЯКИМ СМИКАЮТЬ ЗА НИТОЧКИ.Якось недооцінили що Буратіно живе і ниточки пообриває і взагалі ввійде у смак правління ради правління.На початку в цих плахтах могли бути лише гроші спонсорів(Коломойського і того самого Богдана).Тепер клоуни навчились самі тягнути з держави. Відповідальність Богдана така ж як батьків неповнолітнього спричинившого смертельне дтп.
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15.12.2021 07:25 Відповісти
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15.12.2021 07:59 Відповісти
Я чув ,що Богдан гей...а тепер хай спростовує.То алкаш Луценко...то цей обнімашка-обіженка....цензор знає як свою репутацію вбивати,стаючи жовтою прессою.
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15.12.2021 08:16 Відповісти
я знаю, що ти гей - он скільки тридварастів тебе лайкнуло
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15.12.2021 17:56 Відповісти
а почув "до" чи як завжди "після" відсторонення від кормушки?!)
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15.12.2021 08:17 Відповісти
Веде себе як покинута коханка
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15.12.2021 08:20 Відповісти
Дійсно, він один з головних керівників великого "зеленого"лохотрону, і рано чи пізно дещо треба буде людям пояснити...
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15.12.2021 08:34 Відповісти
Про конверти і великі гроші від спонсора команди "слуг" і "за майбутнє" поважного пана для України - Бені, чули всі, навіть зелені вівці 73% і за це нікого не засуджують, а жалкують, що не вони там.
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15.12.2021 08:35 Відповісти
Чисто угро-финскаая рожа. Рязанскмй фенотип.
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15.12.2021 08:36 Відповісти
Тю, млять, так Богдан, вангую, і сам запропонував напевно цю схему ЗЕрезиденту, бо найвеличніший до такого не додумався б сам.
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15.12.2021 09:40 Відповісти
А я чув, що богдану платить у конвертах рижий гудок
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15.12.2021 10:29 Відповісти
Встретились два Зебила Гордон и Богдан и поносят своего кумира. Вы же сами его привели к власти.
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15.12.2021 10:42 Відповісти
в роду у Андрея Богдана были буряты, удмурты, якуты и лошадь Пржевальского, а потом дедушка Богдана перехал во Львов..
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15.12.2021 10:49 Відповісти
Шо там с фамильным древом преЗедента !?
Выдай версию!
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15.12.2021 11:14 Відповісти
отходы от обрезания, наркотики и диплом криворожского института..
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15.12.2021 11:16 Відповісти
А где же "курАчка от мамы Римы" ?
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15.12.2021 11:19 Відповісти
На жаль немає серед живих Сашка Білого.....
Впіймав би якогось зеленого фотографа і той би на камеру розповів скільки, від кого і коли він отрумає конверти !
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15.12.2021 11:11 Відповісти
Я чув, що Богдан і Гордон після інтерв'ю зайнялися сексом
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15.12.2021 11:21 Відповісти
завидуешь ?
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15.12.2021 17:20 Відповісти
а тебе отказали, бо неподмытый
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15.12.2021 17:59 Відповісти
Взагалі то, у нас ******* піаритися на чутках та документах, які начебто є але, я вам їх не покажу.
Хто в Україні не чув про голосування у всих партіях за гроші? Це, вже як трендіти про сніг взимку.
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15.12.2021 13:32 Відповісти
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15.12.2021 15:39 Відповісти
странно что сколько нападок на Богдана с целью компрометировать то что он говорит.

Да пофигу кто такой Богдан, вникните ы суть того что он говорит в том 3-х часовом интервью. Ведь каким бы ни был Богдан, но он один из самых информированных челов насчет Зеленского....
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15.12.2021 17:18 Відповісти
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15.12.2021 17:55 Відповісти
Память к подробностям будет возвращаться к Богдану по мере нарастания давления преЗЕдента на него....эти интервью есть предостережение от активности....
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15.12.2021 18:13 Відповісти
А чув шо Богдан й собi смокче
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15.12.2021 20:15 Відповісти
Эта "новость" про конверты имеет многолетнюю историю, потому что платили всегда. А в отношении Зелюдей сперва говорили, что Ахметов дает деньги на мобилизацию монобольшинства в общак партии и даже позитивный блоггер и инвестбанкир, гадатель на настроениях западных рынков Фурса хвалил это как необходимых шаг для банальной работоспособности "таких разных и таких умных" Зелюдей. Теперь же за эту "новость" взялась желтая пресса и привязала к прокурору САП - посидели, поржали, срубили бабла на гуглайках и были таковы
п.с.
Я не защищаю Зе-режим, но образ Гордона-депутат-ВР меня пугает до смеха - а ведь изберется)
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16.12.2021 01:59 Відповісти
 
 