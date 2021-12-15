Богдан: Я чув, що "слугам" платять у конвертах. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що нардепам від "Слуги народу" платять зарплату в конвертах.
Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я чув, платять. Це взагалі велика, довга історія. Це все треба розуміти степ бай степ. Чесно: бачив плахту, як це працює. Ось у депутата є зарплата: скажімо, умовно 20 [тис.] Не гривень, так. Якщо ти не голосуєш, то тебе штрафують. І твоя зарплата зменшується. І там ось такі плахти роздають, де ось від твоєї зарплати й далі... "За цей закон ти не голосував, за цей не голосував... Узагалі нуль", – зазначив Богдан.
Він підкреслив, що дохід кожного представника "Слуги народу" залежить від посади, яку він обіймає. Богдан також додав, що НАБУ не займається цим питанням. "Бо в них немає прокурора САП. А прокурора не призначають. Уже півтора року не призначають. А якщо призначать, що? Почнуться ж облави", – резюмував ексглава ОП.
Будь ласка, зачекайте...
В то самое ДБР, которое именно сейчас клепает дела на Лероса за средний палец и на Бутусова, за вопрос на пресс-конференции?!
а ще, казали собакі павлова, шо різні види не схрещюються - ці два схрестилися і сплелися... - однакові ві всьому...
свої вуха все чюють - бубіни вилизуються-поліруються...
Ближайший помощник на протяжении нескольких лет, только и может сказать, что он что-то где-то от кого-то слышал!
Но, никаких реальных фактов так и НЕ ХОЧЕТ сообщать!
Явно торгуется с Зе и его ОП за свое молчание.
У вас "богатая" фантазия!
Беня тут совершенно не при чем.
Ближайший помощник в течении нескольких лет просто НЕ МОЖЕТ НЕ ЗНАТЬ таких вещей!
Выдай версию!
Впіймав би якогось зеленого фотографа і той би на камеру розповів скільки, від кого і коли він отрумає конверти !
Хто в Україні не чув про голосування у всих партіях за гроші? Це, вже як трендіти про сніг взимку.
Да пофигу кто такой Богдан, вникните ы суть того что он говорит в том 3-х часовом интервью. Ведь каким бы ни был Богдан, но он один из самых информированных челов насчет Зеленского....
п.с.
Я не защищаю Зе-режим, но образ Гордона-депутат-ВР меня пугает до смеха - а ведь изберется)