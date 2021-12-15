Богдан: Я чув, що "слугам" платять у конвертах. ВIДЕО

Колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що нардепам від "Слуги народу" платять зарплату в конвертах.

Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Я чув, платять. Це взагалі велика, довга історія. Це все треба розуміти степ бай степ. Чесно: бачив плахту, як це працює. Ось у депутата є зарплата: скажімо, умовно 20 [тис.] Не гривень, так. Якщо ти не голосуєш, то тебе штрафують. І твоя зарплата зменшується. І там ось такі плахти роздають, де ось від твоєї зарплати й далі... "За цей закон ти не голосував, за цей не голосував... Узагалі нуль", – зазначив Богдан.

Він підкреслив, що дохід кожного представника "Слуги народу" залежить від посади, яку він обіймає. Богдан також додав, що НАБУ не займається цим питанням. "Бо в них немає прокурора САП. А прокурора не призначають. Уже півтора року не призначають. А якщо призначать, що? Почнуться ж облави", – резюмував ексглава ОП.

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