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Бориспіль (448) Держприкордонслужба (4337) кордон (3108) Росія (47203) ФСБ (1344) ГРУ (72)

"Я в команде Путина работал, но они меня обманули - не дали героя России", - росіянина, який вдавав агента спецслужб, не пропустили в Україну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовили у пропуску росіянину, який намагався вдавати агента спецслужб. Іноземець прибув до столичного аеропорту рейсом з Абу-Дабі. На контроль він надав паспортний документ на ім’я 45-річного громадянина РФ, проте запевняв, що це паспорт прикриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що мету візиту в Україну чоловік назвати не міг. Як і надати контакти людей, до яких прямував.

"Мабуть, відчув, що розмова з прикордонницею йде не зовсім гладко. Тож вирішив викласти "все як є". Чоловік зізнався: за його плечима – кілька років служби в ФСБ і ГРУ Росії, працював у "команді Путіна", і чекав на свою заслужену й обіцяну нагороду – медаль "героя Росії". Та його обманули", - йдеться у повідомленні.

"Ба більше, на спецагента, за його ж словами, почали здійснювати атаки. Тож він вирішив, що вихід один – просити допомоги в українських спецслужб. Тому й приїхав, виявляється… А ще зізнався, що випробовував на собі різні "порошки", які завозили у РФ для тамтешніх спецагентів…", - зазначають прикордонники.

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Перевіряти усі "заяви" росіянина прикордонники, звісно, не стали. Для них достатньо було, що той не зміг ані назвати чітку мету приїзду, ані підтвердити її.

"Тож повернувся без п’яти хвилин "Герой Росії" зворотним рейсом до Абу-Дабі", - резюмували в Держприкордонслужбі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
А. Знаємо такого. Видно,приїхав замом Монастирського працювати.
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15.12.2021 10:26
+7
я сразу понял, это замена спалившемуся нарику-гоги, он тоже спец по порошкам , так точно переехал от абизяны валуева гоги, но в то время на это гавно много внимания не обращали и пропускали всё гавнище в нашу страну.
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15.12.2021 10:50
+6
Сказав би що прилетів за викликом резидента переворотька і всі діла.
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15.12.2021 10:36
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Ерудиція - пилюка, витрушена з книжки в порожній череп.
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15.12.2021 10:23 Відповісти
Ботоксный фюрер Путлер - это лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
Уже всем должно быть очевидно, что гэбня - это хамоватые, циничные бандиты, это отмороженная мафиозная группировка, прикрывающаяся атрибутами государства и использующая все его админ. ресурсы, а бюджет государства - как свой общак. Никакой другой существующей мафиозной группировке в мире такое и не снилось
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15.12.2021 11:19 Відповісти
русского Бонда пограничница не завербовала !
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15.12.2021 14:24 Відповісти
А. Знаємо такого. Видно,приїхав замом Монастирського працювати.
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15.12.2021 10:26 Відповісти
Це все "руцький святой боярішнік та стєкломой". От так і ще "луче" від нього і плющить.
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15.12.2021 10:35 Відповісти
Сказав би що прилетів за викликом резидента переворотька і всі діла.
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15.12.2021 10:36 Відповісти
Что за сказочник ...
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15.12.2021 10:46 Відповісти
И шо? Он надеется что теперь дадут героя Украины?
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15.12.2021 10:48 Відповісти
Можливо "порошок" віз нашим спецслужбам єрмаку і гогалішвілі для їх шефа?
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15.12.2021 10:50 Відповісти
я сразу понял, это замена спалившемуся нарику-гоги, он тоже спец по порошкам , так точно переехал от абизяны валуева гоги, но в то время на это гавно много внимания не обращали и пропускали всё гавнище в нашу страну.
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15.12.2021 10:50 Відповісти
Шизик.
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15.12.2021 10:52 Відповісти
Мало нам тут своих клоунов ...
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15.12.2021 10:54 Відповісти
А на Колчаківських фронтах воював? Тоді на#уй!
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15.12.2021 10:54 Відповісти
Обычный шизофреник, там все такие , особенно бункерный дед😁
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15.12.2021 10:55 Відповісти
Прет чувака!!!!
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15.12.2021 10:59 Відповісти
Свято место пусто не бывает, кандидат в зам. министры на собеседовании.
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15.12.2021 11:01 Відповісти
А чого воно в Україну пхається ?
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15.12.2021 11:01 Відповісти
Может думал что в ОП возьмут работать
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15.12.2021 11:27 Відповісти
Хотело с "директором ЦРУ" побазарить.
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15.12.2021 12:38 Відповісти
Старшина Запаса@StarshinaZapasa

16 ч



В Кызыле задержанный плюнул в лицо полицейскому, а потом сказал, что у него ВИЧ и туберкулёз.
Пока напуганный сотрудник протирал глаз снегом, хитрец угнал патрульную машину.
Карбонарии, вам на заметку.
Мы здесь власть (с).
Так и победите.
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15.12.2021 11:09 Відповісти
Rosja efemeryda
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15.12.2021 11:11 Відповісти
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15.12.2021 11:15 Відповісти
Мабуть, в кабміні вільних місць не залишилося.
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15.12.2021 11:40 Відповісти
А вдруг реально агент Проверили бы. Если нет то на дурку бы отвезли.
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15.12.2021 13:02 Відповісти
У нас психов своих хватает.
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15.12.2021 13:04 Відповісти
А если это окажется правда, вот будет прикол.
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15.12.2021 13:17 Відповісти
Поліграф прикордонній службі у нас не довіряють?
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15.12.2021 13:25 Відповісти
Письмо жены бойца ''Невидимого фронта''
https://www.youtube.com/watch?v=2uDhdtTC1EM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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15.12.2021 14:01 Відповісти
Це, про затримання кожного душевнохворого потрібно писати статті? Людина явно має психічний розлад особистості. Перевірити у психіатрів і відправити на рідну дурку.
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15.12.2021 14:54 Відповісти
А звідки в цього розумово-хворого бабло на такі авіарейси , та ще й на ковід сертифікати? І, до речі, його прізвище нє на швілі закінчується?
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15.12.2021 15:49 Відповісти
 
 