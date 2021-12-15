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Богдан (71) виплати (485) Слуга народу (2544) Корнієнко (649) Офіс Президента (1750)

"Одкровення" Богдана не дивився. Це якийсь художній жанр, серіал, а не політика, - Корнієнко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко вчора не дивився інтерв'ю колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана.

Про це він заявив у коментарі журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео Україна 24

"Я не можу дивитися 3,5 години "одкровення" Андрія Йосиповича...Це уже якийсь художній жанр. Якби зараз на Петрівці ще продавали альманахи на DVD, то можна було б випускати на DVD, там 2 інтерв'ю. Це в сумі 10 годин", - зауважив Корнієнко.

Він вважає, що інтерв'ю Богдана можна було б подивитися "десь в дорозі".

"Це ж серіал, це не є політичним жанром", - додав він.

Коментуючи заяву Богдана про наявність розрахунків щодо виплат "Слугам народу" і про існування штрафів за неголосування, нардеп заявив: "Всі, хто щось бачили, чули, можуть йти в НАБУ. Це їхня підслідність, а штрафи є за неголосування, згідно із регламентом". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан: Я чув, що "слугам" платять у конвертах. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
Сериал это сваты...
А то что сказал богдан похоже зеленый скот задело за живое...
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15.12.2021 10:59
+17
Давайте згадаємо з якої діри виліз корнієнко.
І де б він був, якби не Богдан
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15.12.2021 10:58
+7
Как и сказал Богдан идти то в НАБУ можно, только вы шмаркли уже полтора года срываете назначание прокурора САП который может пусть в ход эти дела НАБУ.
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15.12.2021 11:02
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Давайте згадаємо з якої діри виліз корнієнко.
І де б він був, якби не Богдан
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15.12.2021 10:58 Відповісти
Ерудиція - пилюка, витрушена з книжки в порожній череп Корнієнка.
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15.12.2021 11:03 Відповісти
ОБНАГЛЕВШИЕ подонки !!!!!!!
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15.12.2021 12:19 Відповісти
і згадаємо з якого серіалу з,явився слуга і всі прислужники
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15.12.2021 11:03 Відповісти
та шо Богдан?
ці уроди ЄрЗе навіть за беню, за заслуги його лайна з Г+Г забувають.
і Богданом беня їм нагадує: "а смотрітє, я могу ісчо хуже для вас!"
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15.12.2021 11:06 Відповісти
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15.12.2021 10:59 Відповісти
це що, дебати в другому терміні бубочки?
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15.12.2021 23:21 Відповісти
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15.12.2021 23:33 Відповісти
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15.12.2021 10:59 Відповісти
Сериал это сваты...
А то что сказал богдан похоже зеленый скот задело за живое...
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15.12.2021 10:59 Відповісти
... но осуждаю!.. (с)
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15.12.2021 11:00 Відповісти
хтоб говорив про "художній жанр"- працюючи з акторами - розмовного жанру.
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15.12.2021 11:01 Відповісти
Как и сказал Богдан идти то в НАБУ можно, только вы шмаркли уже полтора года срываете назначание прокурора САП который может пусть в ход эти дела НАБУ.
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15.12.2021 11:02 Відповісти
Значить їм краще прочитати книгу "Одкровення від Богдана" і "Велике будівництво"
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15.12.2021 11:02 Відповісти
Толик - однояйцевый брат Богдана..
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15.12.2021 11:04 Відповісти
Слабенько! я бы ща такое вам пост не засчитал!
"позитывныБлогерВыНаш"
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15.12.2021 13:37 Відповісти
Действительно, зачем ему это смотреть. Он же в этом сериале играет каждый день, причём, не последнюю роль.
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15.12.2021 11:08 Відповісти
Це серіал під назвою "Жабо-гадюкинг починає мстити" перша серія - запасаємось попкорном
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15.12.2021 11:09 Відповісти
"Не смотрел, но осуждаю!" (с) совок.
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15.12.2021 11:10 Відповісти
Это называется управляемый хаос. Очень хорошо работает на отдельноом континенте в политике, где нет москалей под боком.
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15.12.2021 11:20 Відповісти
сериал это слуга народа
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15.12.2021 11:21 Відповісти
Скажіть хтось бомжу що серіал це якщо багато серій, соромно працювати на 95 анал та знати цього!
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15.12.2021 11:25 Відповісти
Хамские видосики Зе и его *отчётное* выступление в ВР для стадного убогого совкового-рабского народа, которое в безмозглом экстазе прерывалось слугами через каждую минуту аплодисментами для *их духовного лидера* ничем другим и не назовёшь- как *ВУЛЬГАРНЫЙ художественный жанр*
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15.12.2021 11:34 Відповісти
А в НАБУ 300% наш руководитель сидит - идите!
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15.12.2021 11:34 Відповісти
Проверяется все за 5 минут! Комиссия парламентская за правоохранительными органа во всех ***************** государствах контроллируется оппозициией. Вот к примеру Шуфрич должен поднять решения слидчых судей Полтавы - были ли даны разрешения на негласные следственные действияю. И через 10 минут мы будем знать, то ли Гордон ********, то ли у нас в стране при Зеленском возобновились политические преследования и СБУ пора переименовывать в КГБ. Токо *****, не создавайте комиссия во главе с тренером по танцам на шесте Слуг Народа....
Если Гордон не *******, то мы приехали - КГБ, Политбюро и ГУЛАГ на украинской антарктической станции. Представляете картинку - стоят у моря Гордон, Бутусов и пингвин Шлепера и думают, как разлить на троих замерзшую бутылку водки от гуманитарного фонда Сороса. Причем тут пингвин, спросите вы? А он кильку в клюве принес, на закусь!
Бутусов, суши сухари и делай закладки с примой по пересылкам - народ в Украине к нашему несчастью в основном процентов на 73+15 тупой и еще тупее. Поэтому мрак темный и еще темнее...
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15.12.2021 11:38 Відповісти
ха.. а что если хоть половина сказанного Богданом окажется правдой !?
то выходит что уже сериал окажется не сериалом а детективом с элементами ужаса !!!
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15.12.2021 11:41 Відповісти
Так, не ново, расстрел, с элементами ужаса, шифера мы уже смотрели. Чомусь поутихло! Видосик не оценили!
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15.12.2021 11:58 Відповісти
я о том что положение в экономике катастрофическое и тут видосики уже не прокатят..
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15.12.2021 12:29 Відповісти
Кто би говорил.
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15.12.2021 11:52 Відповісти
Не бачив, не чув, але осуджую!
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15.12.2021 13:02 Відповісти
 
 