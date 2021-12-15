"Одкровення" Богдана не дивився. Це якийсь художній жанр, серіал, а не політика, - Корнієнко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко вчора не дивився інтерв'ю колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана.
Про це він заявив у коментарі журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
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"Я не можу дивитися 3,5 години "одкровення" Андрія Йосиповича...Це уже якийсь художній жанр. Якби зараз на Петрівці ще продавали альманахи на DVD, то можна було б випускати на DVD, там 2 інтерв'ю. Це в сумі 10 годин", - зауважив Корнієнко.
Він вважає, що інтерв'ю Богдана можна було б подивитися "десь в дорозі".
"Це ж серіал, це не є політичним жанром", - додав він.
Коментуючи заяву Богдана про наявність розрахунків щодо виплат "Слугам народу" і про існування штрафів за неголосування, нардеп заявив: "Всі, хто щось бачили, чули, можуть йти в НАБУ. Це їхня підслідність, а штрафи є за неголосування, згідно із регламентом".
Будь ласка, зачекайте...
І де б він був, якби не Богдан
ці уроди ЄрЗе навіть за беню, за заслуги його лайна з Г+Г забувають.
і Богданом беня їм нагадує: "а смотрітє, я могу ісчо хуже для вас!"
А то что сказал богдан похоже зеленый скот задело за живое...
"позитывныБлогерВыНаш"
Если Гордон не *******, то мы приехали - КГБ, Политбюро и ГУЛАГ на украинской антарктической станции. Представляете картинку - стоят у моря Гордон, Бутусов и пингвин Шлепера и думают, как разлить на троих замерзшую бутылку водки от гуманитарного фонда Сороса. Причем тут пингвин, спросите вы? А он кильку в клюве принес, на закусь!
Бутусов, суши сухари и делай закладки с примой по пересылкам - народ в Украине к нашему несчастью в основном процентов на 73+15 тупой и еще тупее. Поэтому мрак темный и еще темнее...
то выходит что уже сериал окажется не сериалом а детективом с элементами ужаса !!!