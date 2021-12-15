"Одкровення" Богдана не дивився. Це якийсь художній жанр, серіал, а не політика, - Корнієнко. ВIДЕО

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко вчора не дивився інтерв'ю колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана.

Про це він заявив у коментарі журналістам в Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Я не можу дивитися 3,5 години "одкровення" Андрія Йосиповича...Це уже якийсь художній жанр. Якби зараз на Петрівці ще продавали альманахи на DVD, то можна було б випускати на DVD, там 2 інтерв'ю. Це в сумі 10 годин", - зауважив Корнієнко.

Він вважає, що інтерв'ю Богдана можна було б подивитися "десь в дорозі".

"Це ж серіал, це не є політичним жанром", - додав він.

Коментуючи заяву Богдана про наявність розрахунків щодо виплат "Слугам народу" і про існування штрафів за неголосування, нардеп заявив: "Всі, хто щось бачили, чули, можуть йти в НАБУ. Це їхня підслідність, а штрафи є за неголосування, згідно із регламентом".

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