На оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
На оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".
Згідно з промовідео про оновлення каналу, серед ведучих мовника: колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.
"Коли опозиція дізналась, що канал "Рада" оновлюється і буде якісним каналом, то в усіх контрольованих ЗМІ вонни почали свою істерику, що тепер канал буде працювати на владу. Ось, що ми хочемо вам відповісти: канал "Рада" був і є державним каналом. Ми розповідали і будемо розповідати про те, що відбувається у владі. Ми будемо інформувати українців про події влади. Цієї влади, тієї, що буде після цієї. Тієї, яка буде після тієї. У цьому і є наша робота: інформувати тих, хто обрав цю владу, про роботу цієї влади", - йдеться у відео.
За даними "Детектор медіа" оновлене мовлення стартує у режимі телемарафону, а токшоу почнуть виробляти пізніше. За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. ЗМІ повідомляли, що креативним директором мовника стане Олексій Семенов, а шеф-редакторкою - Наталія Яструбенко.
"Бабель" інформує, що політтехнолог Володимир Петров вестиме свою авторську програму на телеканалі. Вона вийде вже цього тижня у вечерньому праймі.
Також авторська програма буде у ведучого Сергія Іванова.
Будь ласка, зачекайте...
7 мин
СН делегувала у Нацраду з телебачення та радіомовлення людину, яка заводить в Україну китайську комуністичну пропаганду.
Слава Україні!)
Он же не просто тезис сплагиатил, он даже дикции пытается подражать. Да - бездарно, по долбое@ски, но посмотрите как старается.
видео на фб
Навіть Разумков собі такого не дозволяв...
Владимир Завгородний: Есть такой анекдот: останавливает гаишник машину за небольшое превышение скорости. Мужик говорит: "Да, извините, наверное задумался..." Жена, сидящая рядом с водителем, говорит: "Да вы его не слушайте, товарищ лейтенант, он когда бухой, всякую ***** городит". Тесть сзади: "Дура, чё ты лезешь, сейчас права попросит показать, а прав-то и нету!.." Теща, сзади: "Да нахера мы вообще на ворованной машине-то поехали?.." И голос из багажника: "Ну что, граница уже, да?"
Вот это в целом похоже на историю с замминистром. Типа, искали крота, пока что нашли замминистра. Быкующего на блокпосту. С запоминающимся е@алом. С судимостями в прошлом. В прошлом помощник депутата Валуева. С русским паспортом и ИНН. С охраной, на которую не имеет права. От другого ведомства, к которому он не имеет отношения. На бронированной машине, которую выдало посольство США совершенно не ему, а разведчику из команды Бурбы. А жена его сидит на закрытых встречах с Зеленским. И получает зарплату в "Квартале", и собеседования и проверку благонадёжности проходила там же.
То есть понимаете, искали крота, копнули наугад, и вылез нах..й е@учий @лядь Шай-Хулуд.
И тут вот сложно понять, что больше пугает в этой картине. Что вот так случайно спалился важнейший агент-диверсант, раскинувший паутину криминальных влияний.
Или что в команде новых лиц любой, @лядь абсолютно любой, @лядь, на самом деле - с русским паспортом, на ворованном БТР, @лядь, и с мешком бриллиантов в жопе. И вот если бы любой, н....уй, ЛЮБОЙ АБСОЛЮТНО @ЛЯДЬ ЛЮБОЙ ЗЛОЕ@УЧИЙ СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ начал неудачно быковать на запись - то через три дня мы бы узнали, что у него паспорт Беларуси, он любовник Лукашенко, расписание "Укрзалізниці" составленно так, чтобы тесть фотографа не стоял на ж/д переезде возвращаясь с дачи, а ручная макака, привезённая из Африки дядей - моряком дальнего плавания, контролирует 1/3 мирового обращения диметилтриптамина.
Вот это страшно.
Что вместо крота вылезет е@учий Ктулху и тогда нам всем 3.14да.
Тепер цим ублюдкам буде платити не мертвечук, а ви, ЛОХИ. Хоча проповідувати вони будуть те, що й у мервечука, тільки ще й Янелоха возвеличувати.
Далі буде...
От этого пассажа пахнуло лукашенковским Азаренком.
Джерело: https://censor.net/ua/v3305333
Це ж позитивний блохєр Подоляка. Подоляк сам про це сказав.
А ще "журналіст"Іванов, в минулому недопрокурор з Луганська, розважається вимірюванням чоловічих статевих органів.
ЭТО ВАМ НЕ ДОМАШНИЕ БЛОГЕРЫ - ЭТО ВЫСОКИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ УРОВЕНЬ
#Цимбалюк #зазеркалье #Tsymbaliukmade
В бункер позвонил "засланный казачок": Путин дал признательные показания, в Гааге записали
https://youtu.be/ktNvMRoH75Q
14.12.2021 18:25 В
есть такая порода недолюдей!
медведчук восстанавливает свои срачи
Остальное еще хуже, фирташа?бени\медвечука?мураева?пинчука?
Тупо некуда податься ейбогу.
+ ходила инфа в узкихъ кругах что в связи с тем что зе надо отбеливавть то ему канал купят на базе М2, смотрю на днях а лицензию М2 купил....Беня....занавес аплодисменты
Но есть проститутки, которые качественно отбрабатывают оплату, а есть такие, которые взяли бабло и отработали абы как.
И вот вторые - это, как раз, про канал "Рада", который никогда не мог похвастать высокими рейтингами. Если новая команда журнатуток отработает свои деньги так, чтоб увеличить просмотры (а 112-й все-таки был в топах) - то это только плюс.