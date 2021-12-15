На оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK. ВIДЕО

На оновленому каналі "Рада" працюватимуть колишні ведучі "112 Україна" та ZIK.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Згідно з промовідео про оновлення каналу, серед ведучих мовника: колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

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"Коли опозиція дізналась, що канал "Рада" оновлюється і буде якісним каналом, то в усіх контрольованих ЗМІ вонни почали свою істерику, що тепер канал буде працювати на владу. Ось, що ми хочемо вам відповісти: канал "Рада" був і є державним каналом. Ми розповідали і будемо розповідати про те, що відбувається у владі. Ми будемо інформувати українців про події влади. Цієї влади, тієї, що буде після цієї. Тієї, яка буде після тієї. У цьому і є наша робота: інформувати тих, хто обрав цю владу, про роботу цієї влади", - йдеться у відео.

За даними "Детектор медіа" оновлене мовлення стартує у режимі телемарафону, а токшоу почнуть виробляти пізніше. За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. ЗМІ повідомляли, що креативним директором мовника стане Олексій Семенов, а шеф-редакторкою - Наталія Яструбенко.

"Бабель" інформує, що політтехнолог Володимир Петров вестиме свою авторську програму на телеканалі. Вона вийде вже цього тижня у вечерньому праймі.

Також авторська програма буде у ведучого Сергія Іванова.

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