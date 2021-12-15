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Богдан Андрій (380) Тищенко Микола (291)

Я навчу Богдана готувати не політичні чутки, а кулінарні смаколики, - Тищенко відповідає на питання про неформальні зарплати в "СН". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

"Слуга народу" Микола Тищенко заперечив існування неформальних зарплат у нардепів "Слуги народу" і заявив, що слова ексочільника ОП Андрія Богдана про доплати в конвертах це - політичні чутки.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Тищенко сказав в кулуарах Верховної Ради.

"Якщо пану Богдану треба буде, то я обіцяю, що я навчу його готувати, але не політичні чутки і балачки, а кулінарні смаколики... Я перший раз чую про зарплати в конвертах... Неформальної зарплати немає", - сказав Тищенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Богдан: Я чув, що "слугам" платять у конвертах. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Люди скучили за мною. Хочуть бачити нормальних", - "слуга народу" Тищенко про можливу участь у кулінарному шоу на телеканалі "ДОМ". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+36
"Урод народа" это ты лохам расскажи, что ты чисто на депутатскую зарплату живешь.
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15.12.2021 13:57
+34
А трясти жопой колян научит?
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15.12.2021 14:05
+32
Маю припущення, що котлета вміє так же готувати, як і країною керувати.
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15.12.2021 14:06
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15.12.2021 13:57 Відповісти
А неформальных денег(не зарплат, конечно, как можно...)?
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15.12.2021 13:57 Відповісти
"Урод народа" это ты лохам расскажи, что ты чисто на депутатскую зарплату живешь.
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15.12.2021 13:57 Відповісти
Коля научит Богдана тонкостям "ревизора" туалетных ёршиков
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15.12.2021 14:09 Відповісти
я вас умоляю, мы уже слышали за сало и гречку. 😵‍💫.
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15.12.2021 14:21 Відповісти
Ну Коля-котлета живет явно и не на зп в конверте - у него совершенно иной уровень доходов...
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15.12.2021 15:01 Відповісти
Коля Оболонский в бытность "бригадного" у Савлохова с помощью утюга и паяльника на 3 поколения денег с барыг наворовал . Ему депутатская зарплата и не нужна
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15.12.2021 15:04 Відповісти
73%🐏🐑 🤢🐸🐲 внимательно слушают и верят котлете
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15.12.2021 15:30 Відповісти
Тищенко, та говядина, яку ти купуеш по 50 та дешевше - для собак !

сподіваюсь я не відкрив таємнимцю "смаколиків" ресторану Велюр
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15.12.2021 15:33 Відповісти
Як на мене,то вони одне одного варті...
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15.12.2021 13:58 Відповісти
На брехню не ображаються - лише на правду)
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15.12.2021 14:00 Відповісти
Тищенко - цепная гавкалка Зели.
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15.12.2021 14:02 Відповісти
А трясти жопой колян научит?
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15.12.2021 14:05 Відповісти
Классное было видео 😀😀
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15.12.2021 14:10 Відповісти
Маю припущення, що котлета вміє так же готувати, як і країною керувати.
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15.12.2021 14:06 Відповісти
годуючи гостей Велюру собачими обрізками
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15.12.2021 15:34 Відповісти
Существует некий список кого Голоборолдько хочет арестовать...а нем около 50 человек..включая Богдана Розумкова Героса Бутусова Порошенко Гончаренко Гончарука Гордона доктора Комаровскго...и т.д...
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15.12.2021 14:09 Відповісти
Гордон з Комаровським визнали що вони таки лохи.
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15.12.2021 14:15 Відповісти
Скорость приобретения вчерашними фотографами и лядьми с окружной в партии слуг урода недвижимости,автомобилей ,земли и прочих ,,концов эпохи бедности,, говорит только об одном--тищенко откровенно пи**ит. Впрочем как и все ,,новые лица,, в этой конченной бригаде ворья.
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15.12.2021 14:10 Відповісти
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15.12.2021 14:10 Відповісти
Кто-то может объяснить, почему криминалитет защищает слуг?
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15.12.2021 14:12 Відповісти
73 % баранов Сэр...так решили... мудрий Нарід
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15.12.2021 14:14 Відповісти
Зеленско-коломойская банда под руководством кремлёвской агентуры не просто уничтожает украинцев и украинскую государственность, но ещё и не плохо на этом зарабатывает. Криминалитет, по образу и подобию Московии есть неотъемлемой частью этой банды, и даже её основа.Дейтвуют они цинично, целенаправленно и планомерно.
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15.12.2021 15:27 Відповісти
Голобородьку загонят в Термос по его же выражению...и будет полный ТОМОС...
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15.12.2021 14:12 Відповісти
Зарплат неформальних нема, а у "Велюрі" був штаб
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15.12.2021 14:19 Відповісти
в Украине есть одна знакомая, главбух одной не маленькой фирмы. так она мну, лет 5 назад втирала, что получает зарплату 2,5 тыщи гривнами. дополнительный к ней вопрос - "а в конверте?" вызвал такой шторм возмущений, начиная с простейших, - как я только мог такое даже подумать, не то что сказать!! правда через год, она видно была готова к тому, что по поводу зарплаты я таки снова спрошу, сказала - да, подняли, 5 тыщ щас получаю)) дополнительные вопросы жена запретила задавать ещё по дороге к ней ))) ещё через год, снова по дороге в гости, жена сказала, чтобы я вообще забыл о том, что задавал вопрос о 5 тыщах и их связи с евроремонтом в квартире ))) думаю, сегодня так те 5 тыщ она и получает, если спросить )). так это главбух фирмы, а то рада и тищенко! ))
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15.12.2021 14:19 Відповісти
Не нужно путать госслужащих, депутатов и прочих "слуг народа", которые идут во власть "по призванию и по зову сердца". Они и должны работать за номинальную зарплату.
А персонал частных фирм и фирмочек зачастую ВЫНУЖДЕН соглашаться на "конверты", потому что иначе хозяин фирмы не возьмет тебя, а найдет другого. Хозяину не выгодно платить 46% (и выше) от твоей белой зарплаты. А опытный бухгалтер (или другой специалист) не пойдет работать за минималку, он лучше уедет к полякам или чехам.
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15.12.2021 14:45 Відповісти
Дибільна гопота випустила того, хто вміє кваліфіковано "бикувать"... Катлєта згадує молодість і аж преться від цього! Це ж єдине, що воно вміє
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15.12.2021 14:21 Відповісти
Пфф. кіля-бандюк та богдан. може тоді кіля розкаже ЯК слуги, чисто випадково, зареєстрували свої нарідні приймальні в бені КАЛОмойського, любітєля руцкага міра. ПОВЕРХАМИ та половинами поверхів. Міленум ВЕСЬ нарідних приймальнях. Тут і бенін вірний пес, і борець куніцький.
146% з благих намірів. Чи може все ж таки, що робити ОБШУК в цих приймальнях народних депутан проводити НЕ МОЖНА.
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15.12.2021 14:22 Відповісти
На манеж выпустили боевое быдло, Тищенко. Скучный он какой-то, хоть бы жопой потряс.
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15.12.2021 14:27 Відповісти
Микольцю Котлета це хліб та сіль з м"ясом, а не скрутка доларів які звик отримувати, через що поганяло отримав.
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15.12.2021 14:28 Відповісти
хто у нас схвалює закони , жах
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15.12.2021 14:40 Відповісти
Президент грає пенісом на піаніно, депутати верховної ради дрочать і замовляють курв в залі засідань, трясуть дупою на камеру, по селам в трусєлях бігать судді, торговці наркотиками працюють замісниками міністра внутрішніх справ… це балаган,а не держава.
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15.12.2021 14:42 Відповісти
Не балаган, а 95-й квартал, прошу не путать!😉
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15.12.2021 14:56 Відповісти
Богдан такой не простой мужик, что Коля со временем будет извиняться, стоя на коленях....
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15.12.2021 14:49 Відповісти
Риторический вопрос: когда мы избавимся от этой зелёной мерзости? До следующих выборов наша страна рискует не дотянуть...
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15.12.2021 14:53 Відповісти
Наши бараны, все равно выберут снова, какого нибудь козла.
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15.12.2021 15:01 Відповісти
Вопрос не в том, кого выберут бараны, а в том, что успеют ли вообще кого-то выбрать?
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15.12.2021 15:16 Відповісти
Некого выбирать. Последние 20 лет, тут только олигархи за стул негласно борются. В условиях коронабесия, честных выборов скорее всего не будет. А через смарт, так и вовсе все будет решено еще до выборов.
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15.12.2021 15:22 Відповісти
Не стоит навязывать мысль, что у нас никогда не было честных выборов. Были в 2014-м, когда сработал инстинкт самосохранения и выбрали спасение страны. Нормальные, хоть и не идеальные политики заняли руководящие посты и вытащили Украину из пропасти. Потом было массовое помутнение рассудка, примерно как в Германии в начале 1930-х, только выбрали не маньяка, а клоуна, чем поставили страну на грань катастрофы. Всего лишь нужно вернуться хотя бы к ситуации 2018-го пока не поздно. Хотя я в этом сильно сомневаюсь.
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15.12.2021 15:39 Відповісти
Вы наивный, если считаете, что честные выборы, есть хоть где либо. В 2014ом, просто деньги были на стороне правильных людей. Вернуть все по умолчанию, уже не получится. Шанс на успех был рядом, а теперь все кончено. Любые попытки сместить Зе, вызовут беспорядки и зеленый свет для кацапов. И тогда, нам в кресло посадят нового проросийского идиота. А последствия после выборов, только только начали ощущаться, в виде подорожаний. Дефакто президент у нас коломой, он всем руководит. Более, я не вижу не у кого столько денег, что бы столько давать всем, что бы все решения принимались.
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15.12.2021 15:51 Відповісти
Я снова повторю - не насаждайте тезис о невозможности честных выборов. Зеленского тоже избрали честно. Только без ума. К сожалению, большинству нашего населения не свойственно критическое мышление и в 14-м голосовали больше инстинктивно. Что же касается смещения шута, я думаю, что это будет не так страшно, как продолжение его катастрофического пребывания у власти. И надеюсь, что снова хотя бы сработает инстинкт самосохранения. Не будет шута - не будет и Бени. Не будет и такого разрушительного влияния московии.
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15.12.2021 16:14 Відповісти
100%
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15.12.2021 16:30 Відповісти
следующих выборов не будет
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15.12.2021 16:00 Відповісти
Возможно, вероятность весьма высока.
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15.12.2021 16:16 Відповісти
Вот кто кто, но вот Тищенко по этому поводу лучше бы рта и не открывать. Значит правда, получается. Тищенко же врать не будет? Только правду режет...
Народ еще его цены на Бесарабке не забыл на мясо и сало. Шутник, мягко говоря.
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15.12.2021 15:08 Відповісти
Цей "гога" довипендрюється , що маніпуляцію йоршиком хтось йому зробить.
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15.12.2021 15:14 Відповісти
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15.12.2021 15:26 Відповісти
Им в конвертах не платят , они сами воруют, прошу прошения перераспределяют налоги в бюджета ,заработанные народом. Поближе к корыту подальше от фронта. Работа у их такая, кто на что учился , кому налоги платить и воевать, а кому и карманы этими налогами набивать.
Паразиты оьыкнрвенные класс хитрожопые.
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15.12.2021 16:00 Відповісти
Почему проворовавшаяся шваль только пи...дит , а в судне подает? Суд=Расследование= чтото обяательно всплывет=посадят!!
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15.12.2021 16:13 Відповісти
одни дегенераты в ЗЕмонозброде! Насладись Колян своей стряпней дорогой, на нарах так кормить не будут!
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15.12.2021 16:24 Відповісти
Я навчу Богдана... ©
Вчитель, що й казати. З великої букви "..." (кх-кх)


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15.12.2021 20:09 Відповісти
Коля Оболонский из банды Савлохова депутат Рады.
Это уже анекдот.
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15.12.2021 21:52 Відповісти
 
 