Я навчу Богдана готувати не політичні чутки, а кулінарні смаколики, - Тищенко відповідає на питання про неформальні зарплати в "СН". ВIДЕО

"Слуга народу" Микола Тищенко заперечив існування неформальних зарплат у нардепів "Слуги народу" і заявив, що слова ексочільника ОП Андрія Богдана про доплати в конвертах це - політичні чутки.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Тищенко сказав в кулуарах Верховної Ради.

"Якщо пану Богдану треба буде, то я обіцяю, що я навчу його готувати, але не політичні чутки і балачки, а кулінарні смаколики... Я перший раз чую про зарплати в конвертах... Неформальної зарплати немає", - сказав Тищенко.

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