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Я навчу Богдана готувати не політичні чутки, а кулінарні смаколики, - Тищенко відповідає на питання про неформальні зарплати в "СН". ВIДЕО
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"Слуга народу" Микола Тищенко заперечив існування неформальних зарплат у нардепів "Слуги народу" і заявив, що слова ексочільника ОП Андрія Богдана про доплати в конвертах це - політичні чутки.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Тищенко сказав в кулуарах Верховної Ради.
"Якщо пану Богдану треба буде, то я обіцяю, що я навчу його готувати, але не політичні чутки і балачки, а кулінарні смаколики... Я перший раз чую про зарплати в конвертах... Неформальної зарплати немає", - сказав Тищенко.
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сподіваюсь я не відкрив таємнимцю "смаколиків" ресторану Велюр
А персонал частных фирм и фирмочек зачастую ВЫНУЖДЕН соглашаться на "конверты", потому что иначе хозяин фирмы не возьмет тебя, а найдет другого. Хозяину не выгодно платить 46% (и выше) от твоей белой зарплаты. А опытный бухгалтер (или другой специалист) не пойдет работать за минималку, он лучше уедет к полякам или чехам.
146% з благих намірів. Чи може все ж таки, що робити ОБШУК в цих приймальнях народних депутан проводити НЕ МОЖНА.
Народ еще его цены на Бесарабке не забыл на мясо и сало. Шутник, мягко говоря.
Паразиты оьыкнрвенные класс хитрожопые.
Вчитель, що й казати. З великої букви "..." (кх-кх)
Это уже анекдот.