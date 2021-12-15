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Близький до Зеленського бізнесмен Павлюк їздить на авто з номерами прикриття, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Бізнесмен Ілля Павлюк, який близький до президента Володимира Зеленського, їздить на автомобілі з оперативними номерними знаками або номерними знаками прикриття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власне розслідування пише "УП".

Як стверджує видання, Land Cruiser із такими знаками бачили біля Офісу президента 7 грудня. За законом, такі номерні знаки мають право використовувати спецслужби для проведення операцій. Але цього разу ними скористався для візиту інкогніто бізнесмен Ілля Павлюк.

Цей шанувальник "Кварталу 95" із Чернівців, починаючи з 2018 року, був поруч із Зеленським і супроводжував його на шляху до посади президента. Павлюка називають і одним із "архітекторів" перемоги "Слуги народу" на виборах.

Коли "Квартал" познайомився з Павлюком, той уже був непублічно впливовою людиною на Буковині. ЗМІ називали його "королем контрабанди" західної митниці. На межі "нульових" Павлюк був близьким до комуніста Ігоря Калєтника, який за часів Віктора Януковича очолював Державну митну службу.

За словами "слуг народу", Павлюк мав окремий кабінет у передвиборчому штабі чинного президента і проводив співбесіди з кандидатами у команду Зеленського.

Тепер у фракції "Слуга народу" Павлюк контролює групу депутатів. Такі нардепи, як Олег Марусяк, Сергій Бунін, Олександр Горобець регулярно приходили перед важливими голосуваннями в офіс Іллі Павлюка в урядовому кварталі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бізнесмен Павлюк тягне поновленого судом після люстрації ексглаву СБУ Дніпропетровщини Верхогляда на пост глави Харківської ОДА, - журналіст Грішин

Офіс президента підозрював "групу Павлюка" в роботі в інтересах бізнесена Ріната Ахметова.

Видання нагадує, що після того як ця група заблокувала законопроєкт про ринок електроенергії, який міг послабити монополію ДТЕК на енергетичному ринку, наближеного до Іллі Павлюка нардепа Дмитра Соломчука позбавили посади заступника голови фракції "Слуга народу".

Ще один приклад роботи в інтересах Ахметов – провальне голосування за законопроект №4167 про зменшення промислових викидів у повітря.

У лютому 2021 року Офіс генерального прокурора за заявою юристів проєкту журналістських розслідування відкрив кримінальне провадження через ймовірний вплив Павлюка на діяльність народних депутатів.

Зеленський свого часу визнавав, що знає Павлюка, але другом його не називав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бізнесмен Павлюк таємно ходить в ОП: за президентства Зеленського квиток у владу можуть отримати не тільки "кварталівці", але й ті, хто ходив на їхні виступи, - журналіст Ткач. ВIДЕО

УП звернулась до Офісу президента по пояснення щодо приїзду на Банкову автівок із номерами прикриття, але на момент публікації відповіді не отримала.

Оперативні номерні знаки викорисовує також авто охорони міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

За даними УП у правоохоронних органах, номерні знаки прикриття висять і на автівці керівника Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського. Його автівка була помічена за порушенням правил дорожнього руху у неробочих обставинах.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+44
"королем контрабанди" західної митниці. На межі "нульових" Павлюк був близьким до комуніста Ігоря Калєтника, який за часів Віктора Януковича очолював Державну митну службу

Ну так с какого перепуга вы это рыговское сувырло называете бизнесменом?

Или у нас с 2019 года контрабанда и воровство - это легальный и успешный бизнес?
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15.12.2021 14:08
+30
70% за это жопы рвали .
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15.12.2021 14:08
+20
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15.12.2021 14:18
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"королем контрабанди" західної митниці. На межі "нульових" Павлюк був близьким до комуніста Ігоря Калєтника, який за часів Віктора Януковича очолював Державну митну службу

Ну так с какого перепуга вы это рыговское сувырло называете бизнесменом?

Или у нас с 2019 года контрабанда и воровство - это легальный и успешный бизнес?
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15.12.2021 14:08 Відповісти
цікаво, а зеленский, ермак та інші - написали вже заяву про зустріч с олигархом павлюком?))
по закону))
чі павлюка в ОП(Г) "не считают олигархом"?))
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15.12.2021 14:12 Відповісти
по закону зеЛоха - павлюк олигарх:
Коли "Квартал" познайомився з Павлюком, той уже був непублічно впливовою людиною на Буковині. ЗМІ називали його "королем контрабанди" західної митниці. На межі "нульових" Павлюк був близьким до комуніста Ігоря Калєтника, який за часів Віктора Януковича очолював Державну митну службу.
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15.12.2021 14:13 Відповісти
у нас полтора олигарха в стране) запомни:
1. Порошенко
1,5. Ахметов (на пол ставки, пока не решат вопрос по зеленой енергетике и не поделят сферы влияния ради Игоря Валерыча)
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15.12.2021 14:50 Відповісти
Плюсую
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15.12.2021 14:28 Відповісти
70% за это жопы рвали .
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15.12.2021 14:08 Відповісти
Таки да. За новые е@ала при власти

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15.12.2021 14:49 Відповісти
Конечно. Чтобы и самим продолжать жить по старым понятным законам. По моим наблюдениям народ в основной массе боится реформ как черт ладана
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15.12.2021 15:05 Відповісти
А почему не бояться, если например той же коррупцией так или иначе пользуются ВСЕ.
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15.12.2021 15:27 Відповісти
Та то понятно, что в интернете у нас никто, никогда и ничего... А ворье сидит только там где то далеко в Киеве или как минимум области...
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15.12.2021 15:51 Відповісти
чиновники всіх часів мастей та рангів із шкіри лізуть - себе не шкодують, щоб провести рЕхформи - побороти ту кляту корупцію....- от не повезло їм іх народом .... неповезло ....
от в цьому що кацапські що наші ...- борцуни ...

https://mover.uz/watch/MCsr6Oom/

https://www.youtube.com/watch?v=EGZBb-b4LSk
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15.12.2021 16:01 Відповісти
І всьо нормально. І тішіна.
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15.12.2021 14:10 Відповісти
не,ну вы,блин,интересные - а как вы хотели ?
а вдруг переворот - а близкие без номеров прикрытия ??
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15.12.2021 14:11 Відповісти
Тоді без номерів прикриття їх швидко пов'яжуть .
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15.12.2021 15:26 Відповісти
Зе живет по принципу УКРАИНА ЭТО МОЙ 95 КВАРТАЛ ЧТО ХОЧУ ТО И ДЕЛАЮ ТОЛЬКО ДЯДЕ БОРОДАТОМУ НЕМНОЖКО ОТСТЕГИВАЮ И ДЕЛАЮ ЧТО ХОЧУ КОНСТИТУЦИЯ НЕ НЕ ЗНАЮ ,ЗАКОНЫ КАКИЕ ЗАКОНЫ НЕ ИСПОЛНЯЮ ВРУ ГУЛЯЮ ШОПИНГ ПО МИРУ А НЕ ПЕРЕГОВОРЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРАНА ПРЕВРАЩЕНА В ЗЕ ШАПИТОЛИЙ
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15.12.2021 14:12 Відповісти
Чертовы журналисты мешают Бубочке деолигархизацию проводить
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15.12.2021 14:14 Відповісти
А на чём он должен ездить? На трамвае?
Эпоха бедности же закончилась.
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15.12.2021 14:15 Відповісти
Я так вважаю, що на човні... Через ріку Стікс. Усі д'єрмаки, гогішвілі з дружинами, агрохімії й уся інша наволоч. Тільки на човні, тільки так - в один бік.
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15.12.2021 14:22 Відповісти
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15.12.2021 14:18 Відповісти
Два года у корыта, а косяков уже на пять. Ох и зелень)
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15.12.2021 14:24 Відповісти
Косяков уже -- отсидеть все и жизни не хватит.
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15.12.2021 14:51 Відповісти
челендж "ні для без зашквару" продовжується....
скоро дізнаємось кому передав "естафету" Павлюк...
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15.12.2021 14:25 Відповісти
в країні хаос та державний """беспредел"""
а найвєлічніший робе свої чорні справи та мовчить на все...
мабудь хтось вдовбав в зелений мозок президента, що йому дозволено все і за це все йому нічого не буде.
і воно повірило.
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15.12.2021 14:26 Відповісти
все такие скрытные , опасные ...клоуны
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15.12.2021 14:27 Відповісти
Бандюки!
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15.12.2021 14:52 Відповісти
ОПГ Кучма и К*...если коротко...,впрочем это уже было в 2000 году,когда Гонгадзе убили...
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15.12.2021 14:29 Відповісти
Мудрий нарід говорите? Ну ну...
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15.12.2021 14:35 Відповісти
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15.12.2021 14:36 Відповісти
не "нас" а "вас" (С)
Кто-то успел сбежать
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15.12.2021 16:26 Відповісти
Молодцы журналисты!
Страна должна знать своих "героев".
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15.12.2021 14:37 Відповісти
Вся квартальна срань та бандюки на номерах прикриття...
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15.12.2021 14:40 Відповісти
Представляю призЕденство зЕлоха, сидит в кабинете, а ему через секретутку передают муку колумбийскую, проходит определённое время и начинают заходить клоуны, бандюки, фесебешники и прочая шваль, пару слов о вяличае зЕлоха и бумажка на подпись.
Иначе, ни чего понять не могу, сплошной идиот.., пардон, 95 квартал...
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15.12.2021 14:46 Відповісти
Ще одно лайно на колесах!
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15.12.2021 14:51 Відповісти
По ходу страной правят бандиты, прикрываясь хлебальником нелоха !
А номера, тачки, охрана и прочее - то мелочи....
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15.12.2021 14:53 Відповісти
зЕлох, не президент и не призЕдент, он председатель конторы Народа Игоря Валерьевича, "95 квартал" - Фунтик! Интересно, как он посидит, при следующем президенте???

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15.12.2021 15:14 Відповісти
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15.12.2021 14:53 Відповісти
Шла ЗЕ лупа по роялю, туда и обратно.
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15.12.2021 14:54 Відповісти
Вы не понимаете, это другое, это же не Порошенко, а друзьям нелоха всё можно, никакого кумовства
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15.12.2021 15:04 Відповісти
Что ни день, то новое достижение.
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15.12.2021 15:21 Відповісти
Після них країна буде, як циганська хата на краю села, з якої виїхали цигани назавжди.
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15.12.2021 15:41 Відповісти
Народ, нужны страйки на ботоканал гундосой , кто может , велкам
https://www.youtube.com/channel/UCH8ZNkgNbK7XV1mdYMOZvZg
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15.12.2021 15:59 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCH8ZNkgNbK7XV1mdYMOZvZg
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15.12.2021 16:00 Відповісти
что нужно делать? я не в курсе.
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15.12.2021 16:22 Відповісти
Вартість виготовлення номеру 300 грн. Замовляйте і катайтесь. Штраф не великий
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15.12.2021 16:00 Відповісти
Да, да, зепил, єто другое!
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15.12.2021 16:09 Відповісти
видно у порошенки переняли "опыт" - тот то же на Мальдивы летал "под прикрытием"))))))))))
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15.12.2021 16:11 Відповісти
зе собирает команду по принципу непорошенко, и то какая это шваль говорит о многом
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15.12.2021 16:27 Відповісти
Да Киев красотища!!!! А Депутаты - вы БОГИ!!!!! Ху...ли вам!!!! Удачи!!!!
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15.12.2021 16:42 Відповісти
Презерватив каоомоцськаго й його кодло!
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15.12.2021 17:16 Відповісти
Каждому ларечнику - номера прикрытия и статус Джеймса Бонда! И почему Васю с левыми номерами сразу тянут в каталажку? А ведь это тоже - номера прикрытия!
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15.12.2021 17:40 Відповісти
А уявляєте він скоїв ДТП! Так ніхто його ніколи не знайде. Тут Трухін серед білого дня за кермом покалічив людей і тепер ніяк не можуть визначити, хто сидів за кермом.
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15.12.2021 18:55 Відповісти
Шо ещё один джеймс Бонд с прикрытием? Это шо модно так среди колхозной элиты стало? У кого такого прикрытия нет -тот лошара и ничего в этой жизни не достиг? Интересно охрана тоже из ГУР МОУ или от гелетея? И последний вопрос - а этот неуловимый Джо вообще кому то нужен???? Помню как про «покушение» на дружбана вазелина шифера слуги каломыйского кричали - это политика. Ага как же! Это бабки маланские ,а не политика! Прикрытие им подавай….
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16.12.2021 11:41 Відповісти
 
 