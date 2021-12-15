Зеленський зустрічається з новим канцлером Німеччини Шольцом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський розпочав двосторонню зустріч із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Згодом до них приєднається президент Франції Емманюель Макрон.
Про це повідомив у фейсбуці речник Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України розпочав двосторонню зустріч із новим німецьким канцлером Олафом Шольцом. Згодом до них приєднається президент Франції Емманюель Макрон", - написав він.
Це перша зустріч Зеленського та нещодавно обраного канцлером Німеччини Шольца. Із Макроном Зеленський проводить переговори регулярно, а перед зустріччю із Зеленським у Брюсселі Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі 15 та 16 грудня.
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Крупнейшие страны ЕС выступают против быстрого введения санкций в отношении РФ в случае ее вторжения в Украину. ФРГ, Франция, Италия и Испания намерены вести переговоры с Россией, прежде чем угрожать ей жесткими экономическими мерами, пишет Bloomberg https://p.dw.com/p/44IhM
Оселедця йому!
увидим человека на своем месте.
шольц - зеленский идёт по корридору.
Йес, я нюхнул !?
Шкода!
"Солдаты чирикали, как воробьи, и нервничали, как девственницы в брачную ночь. В дверь вошли еще три офицера. За ними шла нянька, которая вела за руку десятилетнего идиота в капитанском мундирчике со слюнявчиком.
-Бу-у-у-у… пьиветик, мальчики,- сказал капитан.
-Капитан выражает вам свое почтение.- перевел суховатый голос какого-то первого лейтенанта.
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-И в первую очередь герою сегодняшнего дня.
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-И далее он желает информировать доблестного воина, спасшего наш крейсер, что ему присвоено звание Заряжающего 1-го класса, каковой чин автоматически продлевает срок службы на семь лет. После выписки из госпиталя доблестный герой будет при первой же оказии отправлен в Императорскую Ставку на Гелиор, где Император лично вручит ему орден Пурпурной Стрелы с подвеской Туманности Угольного Мешка.
-Хочу на горшок…
-А теперь обязанности призывают капитана на капитанский мостик. Посему он шлет вам всем свои наилучшие пожелания." (С) Билл герой галактики