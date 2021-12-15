УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11524 відвідувача онлайн
Новини Відео За кордоном
3 611 29
Зеленський (17431) Макрон Емманюель (1053) Шольц Олаф (719)

Зеленський зустрічається з новим канцлером Німеччини Шольцом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Президент України Володимир Зеленський розпочав двосторонню зустріч із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Згодом до них приєднається президент Франції Емманюель Макрон.

Про це повідомив у фейсбуці речник Зеленського Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України розпочав двосторонню зустріч із новим німецьким канцлером Олафом Шольцом. Згодом до них приєднається президент Франції Емманюель Макрон", - написав він.

Це перша зустріч Зеленського та нещодавно обраного канцлером Німеччини Шольца. Із Макроном Зеленський проводить переговори регулярно, а перед зустріччю із Зеленським у Брюсселі Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі 15 та 16 грудня.

Читайте: Росія заплатить високу ціну за будь-яке порушення територіальної цілісності України, - Шольц

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Дайте ему шаурму, ведь иногда лучше жевать, чем говорить
показати весь коментар
15.12.2021 17:07
+6
А шо он делает носом !?
Йес, я нюхнул !?
показати весь коментар
15.12.2021 17:10
+5
Зеленський рідною російською неспроможний виразити своі недолугі думки, а тут через перекладача. Порошенко як фактвільно спілкується англійською.
показати весь коментар
15.12.2021 17:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дайте ему шаурму, ведь иногда лучше жевать, чем говорить
показати весь коментар
15.12.2021 17:07 Відповісти
ему бы лучше военные заводы инспектировать в Украине и мобилизовать население, чем ездить по проституткам..





DW на русском


@dw_russian

· 19 мин

Крупнейшие страны ЕС выступают против быстрого введения санкций в отношении РФ в случае ее вторжения в Украину. ФРГ, Франция, Италия и Испания намерены вести переговоры с Россией, прежде чем угрожать ей жесткими экономическими мерами, пишет Bloomberg https://p.dw.com/p/44IhM









показати весь коментар
15.12.2021 17:11 Відповісти
Шаурма - то потужна людина, потужністю десь порядка одного д'єрмака.
Оселедця йому!
показати весь коментар
15.12.2021 17:20 Відповісти
та хватит поца уже кормить, пусть капусту жрет (сырую), черт!
показати весь коментар
15.12.2021 17:33 Відповісти
лучше пианино
увидим человека на своем месте.
показати весь коментар
15.12.2021 17:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wxWzlzSFlgU
шольц - зеленский идёт по корридору.
показати весь коментар
15.12.2021 17:08 Відповісти
Зеленський рідною російською неспроможний виразити своі недолугі думки, а тут через перекладача. Порошенко як фактвільно спілкується англійською.
показати весь коментар
15.12.2021 17:09 Відповісти
А шо он делает носом !?
Йес, я нюхнул !?
показати весь коментар
15.12.2021 17:10 Відповісти
домовляється за ексклюзив на німецькі корпоративи
показати весь коментар
15.12.2021 17:14 Відповісти
Зараз Віслючок надасть мастер-клас геополітики швабам та жабоїдам !!!))))
показати весь коментар
15.12.2021 17:14 Відповісти
зверніть увагу - і нехай зЄля подивиться у яких кабінетах - офісах працюють евро чиновники ....- і наша "царьо- гопота"....- із цього все починаеться та закінчуеться....- і кому цікаво - нехай знайде у якому офісі працюе Президент Швейцарії- та його КОМАНДА ....- і зрівняйте із нашими "слугами - царями"....- про рівень та РЕАЛЬНЕ становище України та Швейцарії не буду ....
показати весь коментар
15.12.2021 17:17 Відповісти
Президент Зеленский выглядит очень достойно !
показати весь коментар
15.12.2021 17:28 Відповісти
Наскількі гідно може виглядати лялька !!)))
показати весь коментар
15.12.2021 17:31 Відповісти
Олег пятрович, возвращайтесь -ка уж обратно в свой запой! А то уже не смешно.
показати весь коментар
15.12.2021 17:44 Відповісти
Да, нормально выглядит, представительно. Не то, что некоторые с опухшими от запоев глазами.
показати весь коментар
15.12.2021 17:47 Відповісти
Торчок виглядит бодрячком !!!)))
показати весь коментар
15.12.2021 17:58 Відповісти
Потому и бодрячок, поддал же кокса торчок. Жаль зима на дворе, по фонтанам пошалить не получится.
показати весь коментар
15.12.2021 18:04 Відповісти
не мелите чушь, посмотрите фото как нарики выглядят.
показати весь коментар
15.12.2021 18:05 Відповісти
Я що в житті наріків не бачив??)))
показати весь коментар
15.12.2021 18:08 Відповісти
что это за коморка Папы Карло? зебанат привыкший к роскоши Мариининского дворца и зеленым кожаным креслам а тут так встретили
показати весь коментар
15.12.2021 17:32 Відповісти
Ще й новому канцлеру свою нікчемніть покаже, зелене ніщо.
показати весь коментар
15.12.2021 17:34 Відповісти
Встречается-встречается, а пожениться не может.
показати весь коментар
15.12.2021 17:35 Відповісти
Рояль у камери не потрапив!
Шкода!
показати весь коментар
15.12.2021 19:11 Відповісти
Да бедный Зеленский. Его хоть пожалел, кто ни будь?
показати весь коментар
15.12.2021 19:22 Відповісти
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
показати весь коментар
15.12.2021 19:23 Відповісти
Бгг, что-то эта встреча мне напомнила

"Солдаты чирикали, как воробьи, и нервничали, как девственницы в брачную ночь. В дверь вошли еще три офицера. За ними шла нянька, которая вела за руку десятилетнего идиота в капитанском мундирчике со слюнявчиком.
-Бу-у-у-у… пьиветик, мальчики,- сказал капитан.
-Капитан выражает вам свое почтение.- перевел суховатый голос какого-то первого лейтенанта.
-Это ты, который в кьяватке?
-И в первую очередь герою сегодняшнего дня.
-Чего-то я хотел сказать, да позабыл…
-И далее он желает информировать доблестного воина, спасшего наш крейсер, что ему присвоено звание Заряжающего 1-го класса, каковой чин автоматически продлевает срок службы на семь лет. После выписки из госпиталя доблестный герой будет при первой же оказии отправлен в Императорскую Ставку на Гелиор, где Император лично вручит ему орден Пурпурной Стрелы с подвеской Туманности Угольного Мешка.
-Хочу на горшок…
-А теперь обязанности призывают капитана на капитанский мостик. Посему он шлет вам всем свои наилучшие пожелания." (С) Билл герой галактики
показати весь коментар
15.12.2021 20:16 Відповісти
зрадазрада.
показати весь коментар
16.12.2021 03:24 Відповісти
 
 