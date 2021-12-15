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На Житомирщині під час встановлення новорічна ялинка зламалася і впала разом з чоловіком, що був на ній. ВIДЕО камер спостереження
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
У селищі Романів Житомирської області ялинка, яку зрізали до Нового року, під час встановлення поламалася навпіл і впала разом з чоловіком, що був на верхівці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцевий сайт "Твій Романів", ніхто з людей серйозних травм не зазнав - подряпини та забій. Це не єдиний клопіт завданий романівською ялинкою - під час транспортування до Романова гілля ялинки обірвали інтернет-кабелі на стовпах у кількох селах, залишивши без інтернету кілька населених пунктів.
Нині в місцевій раді терміново шукають заміну зламаній ялинці, адже новорічні урочистості вже заплановані на 19 грудня.
Топ коментарі
+22 Hanka Panyanka
показати весь коментар15.12.2021 17:36
+7 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показати весь коментар15.12.2021 17:47
+6 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.12.2021 17:36
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Будь ласка, зачекайте...
вот йолка в центре - ото событие ))))
как сломалась? ствол сломался? ветви сломались? что сломалось так , что нельзя починить? было бы желание... (а вообще-то как-то странно она сложилась во внутрь)))) не на бок...а именно вовнутрь... как не настоящая ))))
любая труба подходящего диаметра соединит эту красоту... тем более это временная игрушка и 2-4 недели она спокойно выдержит.... другое дело если б пересаживали и сломали - это жаль
а фантазия действительно богатая)))) ну тут уж извините ))))))
Вспомнилась поговорка про дурака и стеклянный пуй...