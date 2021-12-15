На Житомирщині під час встановлення новорічна ялинка зламалася і впала разом з чоловіком, що був на ній. ВIДЕО камер спостереження

У селищі Романів Житомирської області ялинка, яку зрізали до Нового року, під час встановлення поламалася навпіл і впала разом з чоловіком, що був на верхівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцевий сайт "Твій Романів", ніхто з людей серйозних травм не зазнав - подряпини та забій. Це не єдиний клопіт завданий романівською ялинкою - під час транспортування до Романова гілля ялинки обірвали інтернет-кабелі на стовпах у кількох селах, залишивши без інтернету кілька населених пунктів.

Нині в місцевій раді терміново шукають заміну зламаній ялинці, адже новорічні урочистості вже заплановані на 19 грудня.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж