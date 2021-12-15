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Житомирщина (1040) Новий рік (422) ялинка (104)

На Житомирщині під час встановлення новорічна ялинка зламалася і впала разом з чоловіком, що був на ній. ВIДЕО камер спостереження

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

У селищі Романів Житомирської області ялинка, яку зрізали до Нового року, під час встановлення поламалася навпіл і впала разом з чоловіком, що був на верхівці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на місцевий сайт "Твій Романів", ніхто з людей серйозних травм не зазнав - подряпини та забій. Це не єдиний клопіт завданий романівською ялинкою - під час транспортування до Романова гілля ялинки обірвали інтернет-кабелі на стовпах у кількох селах, залишивши без інтернету кілька населених пунктів.

Нині в місцевій раді терміново шукають заміну зламаній ялинці, адже новорічні урочистості вже заплановані на 19 грудня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новорічну ялинку почали встановлювати на Софійській площі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+22
подія дня..., в нас держава руйнується на очах..., а в селі Романів зламалася ялинка...
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15.12.2021 17:36
+7
Йолка!
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15.12.2021 17:47
+6
Це мабуть був викрадач нового року...
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15.12.2021 17:36
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А терміново полагодити інтернет вони не хочуть?
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15.12.2021 17:35 Відповісти
та нафига в тех селах интернет???? )))
вот йолка в центре - ото событие ))))
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15.12.2021 17:53 Відповісти
по вайберу с родственниками в польше говорить.
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15.12.2021 18:56 Відповісти
жаловаться, мол заберите - ёлками убивают, как при клятом яныке!
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15.12.2021 21:51 Відповісти
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15.12.2021 18:20 Відповісти
А мне не давали витую пару провести потому что облучают...
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15.12.2021 23:05 Відповісти
Це мабуть був викрадач нового року...
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15.12.2021 17:36 Відповісти
та да! везде знаки )))
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15.12.2021 17:56 Відповісти
подія дня..., в нас держава руйнується на очах..., а в селі Романів зламалася ялинка...
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15.12.2021 17:36 Відповісти
Для отвлечения внимания все средства хороши.
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15.12.2021 17:39 Відповісти
Йолка!
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15.12.2021 17:47 Відповісти
ну ты же новости не продуцируешь, вроде "Панянка надоила за сегодня цистерну молока!"
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15.12.2021 21:55 Відповісти
Мої співчуття вашій державі... Мені більше повезло, живу в Україні.
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16.12.2021 00:45 Відповісти
Гринч существует
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15.12.2021 17:45 Відповісти
интересненько... сломалась йолка)))
как сломалась? ствол сломался? ветви сломались? что сломалось так , что нельзя починить? было бы желание... (а вообще-то как-то странно она сложилась во внутрь)))) не на бок...а именно вовнутрь... как не настоящая ))))
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15.12.2021 17:52 Відповісти
А де там вавнутрь??? На друйгий бік впала, там камери немає.дефект5а якась у тебе фантазія.
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15.12.2021 18:36 Відповісти
так этож все меняет....разве нельзя ее "собрать" обратно? закрепить отломанную половинку?
любая труба подходящего диаметра соединит эту красоту... тем более это временная игрушка и 2-4 недели она спокойно выдержит.... другое дело если б пересаживали и сломали - это жаль
а фантазия действительно богатая)))) ну тут уж извините ))))))
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15.12.2021 21:26 Відповісти
Перечитай статтю, цим жопорукам нічого нізя довіряти. Скільки вони всього поламали,поки її поставили.
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15.12.2021 23:24 Відповісти
ето знак ( отсюдова все начнется.
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15.12.2021 19:25 Відповісти
Можно накладками соединить.
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15.12.2021 17:55 Відповісти
Боже упаси таким жопорукам довірять!
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15.12.2021 18:37 Відповісти
Грьобаний совок -йолка, асвальт, свет на столбах, какая_разница, шоб не била войни. А без йолки шо ? Сонце не зійде
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15.12.2021 18:10 Відповісти
При чому тут совок?
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16.12.2021 07:40 Відповісти
да все там чікі пікі https://webcam.scs.com.ua/ua/europe/ukraine/romaniv/central-square/
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15.12.2021 18:16 Відповісти
а кошти на ці срані елки не краще віддати воякам 3 окопів але слуги святкують
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15.12.2021 18:16 Відповісти
Це знак! : )
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15.12.2021 18:59 Відповісти
Нє судьба )
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15.12.2021 19:16 Відповісти
По закону в течении 14ти дней любой товар можно вернуть в магазин. Главное, что бы чек был. Очень удобно с искусственными ёлками.
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15.12.2021 19:37 Відповісти
И вообще с елочными игрушками. "Не радуют".
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15.12.2021 20:45 Відповісти
"во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах в нескольких селах, оставив без интернета несколько населенных пунктов"

Вспомнилась поговорка про дурака и стеклянный пуй...
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15.12.2021 20:09 Відповісти
Зате "сосни корабельні " як вкопані стоять і не ламаються (( готуються крабовий салат на вечоринці у "народних слуг" жерти ((
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15.12.2021 21:01 Відповісти
Той чоловік на йолкі також зламався, чи ні? Заголовок трохи по дебільному.
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16.12.2021 07:38 Відповісти
Merry Christmas

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16.12.2021 08:47 Відповісти
 
 