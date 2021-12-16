"Без цензури" наживо: Нова жесть про Гогілашвілі. Нова медіа-імперія ЗЕ. Нові рейтинги: хто росте. ВIДЕО

Нові подробиці про скандального чоловіка секретарки Зеленського Олександра Гогілашвілі, як Зеленський будує нову медіа-імперію, свіжі політичні рейтинги та трохи смаженини з ОРДЛО для розрядки – у традиційному стрімі "Без цензури наживо".

Сьогодні о 20:45 дивіться на Цензор.НЕТ таке:

👉 Нова жесть про Гогілашвілі

Журналісти-розслідувачі з Bihus.Info стверджують, що звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі та його дружину Марію Левченко охороняють співробітники спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України.

👉 Нова медіа-імперія Зеленського

Хто, з чого і навіщо будує медіа-імперію для президента?

👉 Нові рейтинги: хто росте?

Свіжі політичні рейтинги свідчать про те, що "Слуга народу" втрачає популярність. До кого перетікають незадоволені виборці?

👉 Смажені факти

Як поляки тікають вчитися в так звану "ДНР" та інший треш і угар "молодих республік" – для веселого завершення вечора.

Буде гаряче, вмикайтеся!