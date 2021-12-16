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"Ти ржеш, як дурачок. Не приходь до мене більше на прийом. Я тебе не прийму", - голова миколаївської ОДА Кім звинуватив місцевого активіста Рябченка "во вредительстве". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Події
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім агресивно відреагував на питання місцевого активіста Дмитра Рябченко під час публічного звіту чиновників та назвав його "дурачком".
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "НикВести", Рябченко зауважив на безпредметність звітів заступників голови ОДА, за що отримав звинувачення від Кіма за "вредительство".
"Діма, Діма Рябченко, не приходь до мене більше на прийом. Я тебе не прийму. Ти ржеш, як дурачок", - вже йдучи зі сцени після завершення заходу, зауважив Рябченку Кім.
Топ коментарі
+17 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар16.12.2021 09:32
+16 Rulya Kosh
показати весь коментар16.12.2021 09:38
+14 Ритта Рыжук
показати весь коментар16.12.2021 09:32
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Только один вопрос: "Чья, чьё оно?"
Наверняка и этого не просто так назначили.
-Чья?
-Имя!
-Чьё?
-Ну, ты, Чья Чьё, мексиканец что ли?
тёрки в стиле "Саттри шо я знаю..."
Лице Зе влади