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Миколаїв (1336) чиновник, урядовець (709) Кім Віталій (452)

"Ти ржеш, як дурачок. Не приходь до мене більше на прийом. Я тебе не прийму", - голова миколаївської ОДА Кім звинуватив місцевого активіста Рябченка "во вредительстве". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім агресивно відреагував на питання місцевого активіста Дмитра Рябченко під час публічного звіту чиновників та назвав його "дурачком".

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "НикВести", Рябченко зауважив на безпредметність звітів заступників голови ОДА, за що отримав звинувачення від Кіма за "вредительство".

"Діма, Діма Рябченко, не приходь до мене більше на прийом. Я тебе не прийму. Ти ржеш, як дурачок", - вже йдучи зі сцени після завершення заходу, зауважив Рябченку Кім.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+17
Рівень місцевої "еліти" і звичайно миколаївців, які у 2019 році мали більше 90% проголосувавших за "зелених".
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16.12.2021 09:32
+16
Бидлота від зе у кожному куточку країни. Навіть не володіють державною мовою.
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16.12.2021 09:38
+14
Нах ,на Батьківщину ,хай гріється в променях Чучхе !!!)))
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16.12.2021 09:32
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Зебіл прийшов затопаржать?
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16.12.2021 09:32 Відповісти
Еще один николаевский Гоги.
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16.12.2021 10:49 Відповісти
ХАМЛО есть хамло !!!
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16.12.2021 12:10 Відповісти
Нах ,на Батьківщину ,хай гріється в променях Чучхе !!!)))
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16.12.2021 09:32 Відповісти
Гарно вирощували цибулю, навіщо було лізти до влади?
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16.12.2021 09:41 Відповісти
Лучше корейцы, чем расеяне.
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16.12.2021 09:50 Відповісти
Москаль ,це не нація ,це діагноз-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!!)))
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16.12.2021 09:52 Відповісти
Москаль нация в том же смысле, что и советский народ
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16.12.2021 11:57 Відповісти
Це мутовані ,зайвохромосомні потвори кремлівської селекції,істоти без роду та племені !!!)))
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16.12.2021 12:03 Відповісти
Рівень місцевої "еліти" і звичайно миколаївців, які у 2019 році мали більше 90% проголосувавших за "зелених".
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16.12.2021 09:32 Відповісти
чергове дурко при владі...
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16.12.2021 09:36 Відповісти
Бидлота від зе у кожному куточку країни. Навіть не володіють державною мовою.
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16.12.2021 09:38 Відповісти
Він володіє державною мовою Російської Федерації і не володіє державною мовою України.
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16.12.2021 09:52 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває та прогресує !!!)))
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16.12.2021 09:54 Відповісти
А преЗЕдент ржет, как Энштейн?....
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16.12.2021 09:39 Відповісти
Ким это законченный ворюга и негодяй ! На нарах его законное место .
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16.12.2021 09:41 Відповісти
А где украинский язык госслужащего?
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16.12.2021 09:48 Відповісти
Судячи з заголовка цей український державний діяч Кім говорив державною мовою України, а судячи з відео, він говорив державною мовою Росії, що є порушенням Закону про Мову, тобто злочином.
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16.12.2021 09:50 Відповісти
із цього все і ...- із Закону ...Ordnung muss sein unter den Leuten (буквально: "У людей повинен бути порядок") - так у Німчури ))))
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16.12.2021 12:02 Відповісти
У Кима интеллект грузчика на рынке!
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16.12.2021 09:52 Відповісти
Цибулевод !!!)))
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16.12.2021 09:53 Відповісти
не сын ли Запорожского кима
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16.12.2021 14:16 Відповісти
Привет передай Тувинцу Сереге ШойХу... генералиссимусу рюсскава гофна...
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16.12.2021 10:05 Відповісти
Привет, oh my) Приятно, что вы считаете путина убийцей и преступником. Я с вами абсолютно согласен, что Крым по праву принадлежит Украине, а ворье имперское должно и будет наказано. И за Крым, и за сбитый россиянами Боинг и за страшные тысячные пытки по всей РФ, за убийства, содомию, пытки, педофилию и огромный наркотрафик героина и кокаина за все это придет Возмездие, я и тут с вами согласен.
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16.12.2021 10:37 Відповісти
''Вийді звідси , дурачьок!!!"
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16.12.2021 09:57 Відповісти
"Почему-то" не удивлен ...
Только один вопрос: "Чья, чьё оно?"
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16.12.2021 10:17 Відповісти
наше
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16.12.2021 11:58 Відповісти
Это я о Гогилашвили, о котором "вдруг" выяснилось ...
Наверняка и этого не просто так назначили.
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16.12.2021 12:01 Відповісти
все вірно - на такі посади просто так не попадають ...
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16.12.2021 14:07 Відповісти
Так вот и я о том же. Там если копнуть, то этот видос с активистом, детским садом покажется.
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16.12.2021 14:21 Відповісти
-Фамилия!
-Чья?
-Имя!
-Чьё?
-Ну, ты, Чья Чьё, мексиканец что ли?
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16.12.2021 12:06 Відповісти
В моем детстве там китаец фигурировал
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16.12.2021 12:09 Відповісти
Чуваки такие сурьезные !!! Еще и про НЛП лекций наслушались!!!! А все рано совок епучий!!!! Чуть власть и сразу БЫК *****.....ся!!!
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16.12.2021 10:22 Відповісти
Николаеву везет с губернаторами как никому. То гамадрил Савченко, то бесхребетный Стадник... Теперь вот "это". И это если не вспоминать разных Кинахов, Кругловых, Романчуков и прочих...
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16.12.2021 10:55 Відповісти
сам ти губернатор.
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16.12.2021 20:41 Відповісти
чітка Державна Мова держслужбовців та плебса...- пУтлер там може "заходити "
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16.12.2021 11:57 Відповісти
_то послухайте розмову "богданА-гордонА".
тёрки в стиле "Саттри шо я знаю..."
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16.12.2021 12:10 Відповісти
"Ти ржеш, як дурачок. Не приходь до мене більше на прийом. Я тебе не прийму", - голова миколаївської ОДА Кім Джерело: https://censor.net/ua/v3305514

Лице Зе влади
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16.12.2021 14:03 Відповісти
якщо це з запоріжських кімів то це непотріб точно
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16.12.2021 21:22 Відповісти
 
 